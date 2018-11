BVB: Der Spielplan von Borussia Dortmund – Das sind die nächsten Gegner: Datum, Termine

Borussia Dortmund ist auch nach elf Spieltagen in der Bundesliga noch ungeschlagen und in der Champions League Tabellenführer vor Atletico Madrid. SPOX hat alle Informationen, wie es nach der Länderspielpause für den BVB weitergeht.

Durch den spektakulären Sieg gegen den FC Bayern konnte Dortmund erstmalig den Vorsprung vor dem Rekordmeister auf sieben Punkte ausbauen. Mit elf Siegen und drei Unentschieden steht die Borussia an der Spitze der Bundesliga und wird als heißer Kandidat für den Meistertitel gehandelt.

BVB: Spielplan, Wettbewerb, Gegner, Austragungsort

Datum Wettbewerb Gegner Austragungsort 24.11.2018 Bundesliga Mainz 05 Mainz 28.11.2018 Champions League FC Brügge Dortmund 01.12.2018 Bundesliga SC Freiburg Dortmund 08.12.2018 Bundesliga Schalke 04 Gelsenkirchen 11.12.2018 Champions League AS Monaco Monaco 15.12.2018 Bundesliga Werder Bremen Dortmund 18.12.2018 Bundesliga Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 21.12.2018 Bundesliga Mönchengladbach Dortmund

Nach dem Auswärtsspiel in der Bundesliga gegen Mainz 05 trifft der BVB zuhause in der Champions League auf den FC Brügge. Gleich danach geht es weiter mit dem nächsten Heimspiel gegen Freiburg, gefolgt vom Revier-Derby auf Schalke. Vor der Winterpause stehen noch vier weitere Spiele an, eins davon in der Champions League gegen Monaco. Besonders das Duell gegen Gladbach könnte in Hinblick auf das Titelrennen extrem spannend werden, da die Fohlen aktuell direkt hinter Dortmund in der Tabelle stehen.

Borussia Dortmund in der Champions League

Borussia Dortmund gelang in der Königsklasse ein perfekter Start. Nach einem 1:0-Auftaktsieg beim FC Brügge, konnte man Monaco souverän zuhause mit 3:0 schlagen. Besonders der Kracher gegen Atletico Madrid bestätigte die starke Form der Borussen in dieser Saison. Die Spanier wurden mit einem satten 4:0 nach Hause geschickt. Im Rückspiel hatten dann allerdings die Madrilenen die Nase vorn und besiegten Dortmund mit 2:0.

Die Tabelle der Gruppe A mit Borussia Dortmund