Löw äußert sich gegen Pyrotechnik

Donnerstag, 01.06.2017

"Sie sind gefährlich und kein Ausdruck von sogenannter Fankultur", fügte Löw hinzu. Den DFB sieht Löw in diesem Zusammenhang teils unfair attackiert. "Ich finde, dass da vieles zu Unrecht auf den DFB projiziert wird", sagte er.

"Es ist doch klar, dass man sich mit Sanktionen des Sportgerichts nicht beliebt macht. Aber der DFB leistet so viel Gutes für den Fußball, an der Basis, im sozialen und gesellschaftlichen Bereich. Schade, dass dies in der öffentlichen Diskussion untergeht", ergänzte Löw.

Joachim Löw im Steckbrief