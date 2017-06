Medien: Giefer vor Wechsel zum FCA

Mittwoch, 07.06.2017

Mit Marwin Hitz, Andreas Luthe und Ioannis Gelios hat der FCA derzeit drei Torhüter im Kader. Offenbar wird einer dieser drei den Klub allerdings verlassen, haben sich die Augsburger doch die Dienste von Giefer gesichert. Der Schalker kommt laut Bild für 750.000 Euro Ablöse.

Demnach wurde der Medizincheck bereits bestanden, Giefer ist nach einem halben Jahr in England zurück in Deutschland. S04 hatte den 27-Jährigen nach einer langwierigen Verletzung an Bristol City verliehen, wo Giefer zu 11 Einsätzen kam und dabei zweimal die Null hielt.

Wie die Bild weiter berichtet, wird aus dem Trio der bisherigen FCA-Torhüter Marwin Hitz seinen Hut nehmen. Der 29-jährige Schweizer ist demnach bereits auf der Suche nach einem neuen Klub. Sein Berater soll vor allem Interessenten aus England suchen.

Fabian Giefer im Steckbrief