Frühstart - doch Platz 1 ist trotzdem verdient

live Hockey World League Di 12:00 Pool B: Deutschland -

Ägypten (Herren) DAZN ONLY Golf Channel Di 12:00 Golf Central Daily -

11. JULI DAZN ONLY Golf Channel Di 14:00 The Golf Fix Weekly -

11. JULI Hockey World League Di 14:00 Pool A: Australien -

Frankreich (Herren) Hockey World League Di 16:00 Pool A: Neuseeland -

Japan (Herren) Hockey World League Di 18:00 Pool B: Belgien -

Irland (Herren) Copa Sudamericana Mi 00:15 Huracan -

Libertad MLB Mi 02:00 All-Star Game: National League -

American League Hockey World League Mi 12:00 Pool B: Indien -

Chile (Damen) DAZN ONLY Golf Channel Mi 12:00 Golf Central Daily -

12. JULI Hockey World League Mi 14:00 Pool A: Irland -

Polen (Damen) Hockey World League Mi 16:00 Pool A: Japan -

England (Damen) Hockey World League Mi 18:00 Pool B: Südafrika -

Argentinien (Damen) Club Friendlies Mi 20:30 Sporting -

Fenerbahce Club Friendlies Mi 20:45 Tranmere Rovers -

Liverpool Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians DAZN ONLY Golf Channel Do 12:00 Golf Central Daily -

13. JULI Hockey World League Do 12:00 Pool B: Irland -

Ägypten (Herren) Hockey World League Do 14:00 Pool A: Japan -

Frankreich (Herren) Hockey World League Do 16:00 Pool A: Spanien -

Australien (Herren) Hockey World League Do 18:00 Pool B: Südafrika -

Deutschland (Herren) UEFA Europa League Do 19:00 Östersund -

Galatasaray US Darts Masters Do 21:00 US Masters: Tag 1 Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior National Rugby League Fr 10:00 Warriors -

Panthers National Rugby League Fr 11:50 Raiders -

Dragons Hockey World League Fr 12:00 Pool A: Polen -

Japan (Damen) DAZN ONLY Golf Channel Fr 12:00 Golf Central Daily -

14. JULI Hockey World League Fr 14:00 Pool B: Chile -

Südafrika (Damen) Hockey World League Fr 16:00 Pool B: USA -

Argentinien (Damen) Hockey World League Fr 18:00 Pool A: Deutschland -

England (Damen) Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool US Darts Masters Fr 21:00 US Masters: Tag 2 MLB Sa 01:05 Oioles -

Cubs MLB Sa 02:10 Astros -

Twins MLB Sa 02:10 White Sox -

Mariners MLB Sa 02:15 Royals -

Rangers National Rugby League Sa 09:30 Knights -

Broncos National Rugby League Sa 11:30 Titans -

Sharks Hockey World League Sa 12:00 Pool A: Frankreich -

Spanien (Herren) CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Hockey World League Sa 14:00 Pool A: Neuseeland -

Australien (Herren) Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Hockey World League Sa 16:00 Pool B: Ägypten -

Südafrika (Herren) Hockey World League Sa 18:00 Pool B: Belgien -

Deutschland (Herren) Club Friendlies Sa 19:00 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce US Darts Masters Sa 21:00 US Masters: Tag 3 MLB Sa 22:05 Red Sox -

Yankees Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense MLB So 01:10 Marlins -

Dodgers MLB So 01:10 Astros -

Twins MLB So 01:10 White Sox -

Mariners Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg Hockey World League So 12:00 Pool A: Japan -

Deutschland (Damen) CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Hockey World League So 14:00 Pool A: England -

Irland (Damen) Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Hockey World League So 16:00 Pool B: Südafrika -

USA (Damen) Hockey World League So 18:00 Pool B: Argentinien -

Indien (Damen) Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland MLB So 19:10 Marlins -

Dodgers MLB So 19:35 Orioles -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Twins MLB So 20:10 White Sox -

Mariners Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense DAZN ONLY Golf Channel Mo 12:00 Golf Central Daily -

17. Juli Hockey World League Mo 12:00 Pool A: Australien -

Japan (Herren) Hockey World League Mo 14:00 Pool A: Spanien -

Neuseeland (Herren) Hockey World League Mo 16:00 Pool B: Deutschland -

Irland (Herren) Hockey World League Mo 18:00 Pool B: Südafrika -

Belgien (Herren) Club Friendlies Mo 20:00 Bilbao -

Fenerbahce MLB Di 01:10 Marlins -

Phillies MLB Di 01:10 Mets -

Cardinals MLB Di 02:10 Astros -

Mariners MLB Di 02:10 Twins -

Yankees International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund DAZN ONLY Golf Channel Di 16:00 The Golf Fix Weekly -

18.Juli Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau MLB Mi 01:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 02:10 White Sox -

Dodgers MLB Mi 02:10 Astros -

Mariners MLB Mi 02:10 Twins -

Yankees Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom DAZN ONLY Golf Channel Mi 14:00 Live from the US Open -

19. Juli Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace MLB Mi 18:10 Braves -

Cubs MLB Mi 18:10 Marlins -

Phillies Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce MLB Mi 19:10 Twins -

Yankees MLB Mi 20:10 Astros -

Mariners International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras National Rugby League Do 11:50 Broncos -

Bulldogs Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 DAZN ONLY Golf Channel Do 14:00 Live from the US Open -

20. Juli MLB Do 18:10 Mets -

Cardinals MLB Do 18:35 Reds -

Diamondbacks MLB Do 19:35 Red Sox -

Blue Jays Serie A Fr 02:00 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City MLB Fr 04:10 Dodgers -

Braves National Rugby League Fr 10:00 Roosters -

Knights National Rugby League Fr 11:50 Sharks -

Rabbitohs Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals DAZN ONLY Golf Channel Fr 14:00 Live from the US Open -

21. Juli Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals MLB Fr 20:20 Cubs -

Cardinals MLB Sa 01:10 Reds -

Marlins MLB Sa 04:10 Dodgers -

Braves Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande DAZN ONLY Golf Channel Sa 14:00 Live from the US Open -

22. Juli ADAC TCR Germany Touring Car Championship Sa 15:15 Zandvoort Bucharest Open Women Single Sa 16:00 WTA Bukarest: Halbfinals Club Friendlies Sa 17:30 Freiburg -

Feyenoord Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 18:00 ATP Newport: Halbfinals Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem MLB Sa 22:05 Cubs -

Cardinals International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus MLB So 01:10 Reds -

Marlins International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham National Rugby League So 06:00 Dragons -

Sea Eagles National Rugby League So 08:00 Tigers -

Eels Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale ADAC TCR Germany Touring Car Championship So 12:00 Zandvoort ADAC GT Masters So 13:00 Zandvoort CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan DAZN ONLY Golf Channel So 14:00 Live from the US Open -

23. Juli Bucharest Open Women Single So 15:00 WTA Bukarest: Finale Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg MLB So 19:10 Rays -

Rangers MLB So 19:10 Reds -

Marlins MLB So 19:35 Orioles -

Astros Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United

Nach jedem Grand Prix der Formel 1 bewertet SPOX die Leistungen der Fahrer am vergangenen Wochenende. Teil 9 der Saison 2017: der Große Preis von Österreich in Spielberg. Valtteri Bottas legt zwar einen Frühstart hin, ist aber trotzdem der beste Pilot auf dem Red-Bull-Ring. Dahinter überrascht Romain Grosjean, Sebastian Vettel und Lewis Hamilton verpassen das Podium.

Platz 1, Valtteri Bottas:

Der Polesitter legte einen Super-Super-Start hin, um es mit den Worten von Pep Guardiola zu sagen. In der Zeitlupe sah man zwar, dass er losrollte, bevor die Ampellichter ausgingen. Doch laut FIA befand sich der Finne im Toleranzbereich des Messsystems und startete damit legal.

Dass das Regelwerk hier auf seine Grenzen stößt, ist natürlich suboptimal. Einen Vorwurf kann man Bottas aber nicht machen, er nutzte die Grauzone perfekt aus. Hoch gepokert, hoch gewonnen also.

Nach dem Start lieferte der Mercedes-Pilot ein fehlerloses Rennen ab. Vor allem im ersten Stint lieferte er eine überragende Pace ab und hielt seine Ultrasofts lange am Leben. Am Rennende ließ er sich von Sebastian Vettels Druck nicht beeindrucken und fuhr das Ding trotz Blasenbildung am linken Hinterreifen cool nach Hause.

Mit seinem zweiten Saisonsieg hat Bottas den Abstand auf Hamilton und Vettel erneut verkürzt (nur noch 15 Punkte fehlen ihm auf den Teamkollegen). Bahnt sich also ein Dreikampf in der WM an?

Platz 2, Romain Grosjean:

Ob am Freitag, Samstag oder Sonntag - das Haas-Team präsentierte sich das ganze Wochenende in überraschend guter Verfassung. Und Wundertüte Grosjean nutzte das perfekt.

Im Qualifying setzte er seinen US-Boliden noch vor die beiden Force Indias auf den siebten bzw. durch Lewis Hamiltons Strafe sogar auf den sechsten Platz. Von dort aus ging's dann in der Startphase gleich mal auf Platz vier.

Dass sich Grosjean so weit vorne nicht halten konnte, war abzusehen. Gegen Hamilton und Kimi Räikkönen war er machtlos. Als Sechster scheinbar mühelos über die Ziellinie zu fahren, verlangt aber dennoch großen Respekt. Im Vergleich zur Konkurenz hinter ihm schaffte es der Franzose übrigens gerade noch, nicht überrundet zu werden.

Platz 3, Daniel Ricciardo:

Am Ende fehlten nur sechs Sekunden auf den Sieger, Valtteri Bottas. Eine tüchtige Leistung in einem Red Bull, der zwar langsam im Kommen ist, aber im Vergleich zu Ferrari und Mercedes noch immer Defizite hat.

Wie er sich gegen Räikkönen in Kurve 2 vorbeidrückte, war stark. Wie er sich gegen Hamilton in der vorletzten Runde verteidigte, war noch stärker.

Beim Heimspiel seines Teams schlug Daniel "Shoey" Ricciardo darüber hinaus erneut seinen Stallgefährten Max Verstappen im Quali und fuhr zum fünften Mal in Folge aufs Podium. All das zeigt: Der Australier ist momentan in Topform.

Sebastian Vettel wird 30 - seine Karriere in Bildern © getty 1/30 Sebastian Vettel ist nach Michael Schumacher der erfolgreichste deutsche Formel-1-Fahrer der Geschichte. Nun feiert der Heppenheimer seinen 30. Geburtstag - Zeit, um auf seine einzigartige Karriere zurückzublicken © imago 2/30 Die Faszination des Motorsports packt Vettel schon als Kind. Mit Dreieinhalb sitzt er das erste Mal in einem Kart, mit sieben Jahren fährt er seine ersten Rennen © getty 3/30 2003 wagt der Blondschopf mit dem breiten Grinsen dann den Sprung in die Monoposto-Serie. In der Formel BMW wird er in seinem Debütjahr Zweiter, 2004 holt er mit sagenhaften 18 Siegen in 20 Rennen den Titel © getty 4/30 Nach dem Aufstieg in die Formel Renault 3.5 wird er 2006 Formel-1-Testfahrer bei BMW Sauber und darf freitags in den Freien Trainings ran © getty 5/30 Schon bei seinem ersten Trainingseinsatz, beim Großen Preis der Türkei, ist der Teenager der Schnellste. Der erste Rekord © getty 6/30 Schon damals sein Idol: Michael Schumacher. Mit dem Rekordweltmeister schließt der bekennende Beatles-Fan eine Freundschaft, die über die Rennstrecken dieser Welt hinaus geht © getty 7/30 Sein erstes F1-Rennen fährt Vettel beim USA-GP 2007 als Ersatz für den verunfallten Robert Kubica. Als damals jüngster Pilot überhaupt gelingt ihm beim Debüt sofort der Sprung in die Punkte © getty 8/30 Wenig später geht's von BMW zu Toro Rosso. Beim Tochterteam von Red Bull, das Vettel schon seit Kindheitstagen fördert, steht er hoch im Kurs © getty 9/30 Doch es geht nicht immer bergauf für den Wunderknaben: In Fuji fährt er Mark Webber bei strömenden Regen in die Karre und scheidet aus. Besonders bitter, weil Vettel zu diesem Zeitpunkt auf Platz drei liegt © getty 10/30 Doch Vettel verkraftet diesen Rückschlag wie eine Eins. Beim Italien-GP 2008 fährt er sensationell auf Pole und einen Tag später zum Rennsieg - in einem Toro Rosso! Mit 21 Jahren und 73 Tagen ist er damals der jüngste Rennsieger aller Zeiten © getty 11/30 2009 folgt der logische Aufstieg zu Red Bull - und damit der Beginn einer beispiellosen Ära. Zunächst reicht es aber "nur" zur Vizeweltmeisterschaft hinter Jenson Button im Brawn-GP © getty 12/30 In der Saison 2009 feiert er seinen zweiten Sieg und den ersten für Red Bull. Beim Rennen in Silverstone gelingt ihm zudem erstmals die schnellste Rennrunde © getty 13/30 2010 folgt dann der Beginn des "Bullenkriegs". Beim Türkei-GP kollidiert Vettel mit Teamkollege Webber - statt Doppelsieg gibt's den Doppel-Ausfall © getty 14/30 Das Jahr ist geprägt von Höhen und Tiefen, ehe er beim Abu-Dhabi-GP sensationell zum ersten Weltmeistertitel fährt. Und das, obwohl er nur als WM-Dritter hinter Alonso und Webber ins Rennen ging © getty 15/30 Unter Tränen feiert er seinen Titel, den er als erster deutscher Fahrer seit Schumacher 2004 holt. Kurios: Vettel führte die Weltmeisterschaft zuvor nicht ein einziges Mal an © getty 16/30 2011 geht's dann dominant zum zweiten Titel. 11 Siege, 15 Poles (übrigens Rekord) und Grand Slam in Indien stehen am Ende zu Buche © getty 17/30 2012 erlebt Vettel viele Auf und Abs, holt sich dank einer herausragenden zweiten Saisonhälfte aber den Titel. In Japan, Korea und Indien führt der einstige "Baby-Schumi" drei Rennen in Folge ununterbrochen an - eine Marke, die zuvor Senna zuletzt gelang © getty 18/30 Das Saisonfinale kann dabei nicht dramatischer sein. Nachdem er in der ersten Runde umgedreht wird, liefert Vettel mit kaputtem Auto eine irre Aufholjagd ab und kürt sich anschließend hinter dem Safety Car zum dritten Mal zum Weltmeister © getty 19/30 2012 erhält Vettel für seine Erfolge das Silberne Lorbeerblatt. Übergeben wird die Ehrung von Horst Seehofer © getty 20/30 2013 kommt es dann zum großen Team-Eklat. Seb ignoriert eine interne Absprache und überholt Webber mit einem waghalsigen Manöver. Der Ausspruch "Multi 21" ist seitdem jedem Formel-1-Fan ein Begriff © getty 21/30 Im selben Jahr gelingt Vettel dann der lang ersehnte Heimsieg. Am Nürburgring gewinnt der Hesse vor den eigenen Fans © getty 22/30 Später knackt der nun viermalige Weltmeister Vettel mit neun Siegen in Serie eine historische Bestmarke, die von Alberto Ascari aufgestellt wurde. Wem er diese Erfolge zu verdanken hat, weiß er ganz genau © getty 23/30 2014 beginnt für Vettel erfolgreich - zumindest privat. Im Januar wird er zum ersten Mal Vater. 2015 bringt seine langjährige Freundin Hanna Sprater dann erneut ein Mädchen zur Welt © getty 24/30 Sportlich läuft es 2014 schlecht. Mit der Einführung der Hybrid-Motoren endet die Erfolgsära von Red Bull. Vor allem Vettel kommt mit der neuen Technik auf keinen grünen Zweig ("Der Sound ist scheiße!"). Auch gegen Teamkollege Ricciardo ist er chancenlos © getty 25/30 Am Rande des Japan-GPs dann der Paukenschlag: Trotz eigentlich gültigen Vertrags verlässt Vettel Red Bull und wechselt zu Ferrari. Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung © getty 26/30 Bei seinem Debüt in Rot wird Vettel Dritter. In Malaysia feiert er dann seinen ersten Sieg für Ferrari, zum Frust der beiden Mercedes-Piloten © getty 27/30 Nach seinem Sieg in Ungarn triumphiert Vettel in Singapur zum dritten Mal mit der Scuderia. Bei dem Nacht-GP holt er auch seine erste Pole für die Italiener © getty 28/30 2016 startet Vettel mit großen Zielen in die Saison, um dann aber viele Rückschläge verkraften zu müssen. Ohne Sieg geht das Jahr zu Ende © getty 29/30 2017 zeigt der Daumen dann wieder nach oben. Nach acht Saisonläufen führt Vettel die Weltmeisterschaft vor Hamilton an - gibt es nun den fünften Titel? © getty 30/30 Was den Pokalsammler neben seinen Erfolgen ebenfalls auszeichnet? Seine Kreativität bei der Namensgebung seiner Autos. 2008 fuhr er mit "Julie", dann u.a. mit "Luscious Liz", "Randy Mandy", "Kinky Kylie" und "Hungry Heidi". 2017 steht "Gina" am Start

Platz 4, Sebastian Vettel:

In der Qualifikation schrammte der Baku-Rambo mit 0,042 Sekunden Rückstand denkbar knapp an der Pole vorbei. Am Rennende war die Differenz zu Bottas mit 0,6 Sekunden nur minimal größer - und damit umso ärgerlicher für Vettel.

Dass es nicht zum Sieg reichte, lag in erster Linie am ersten Stint. Hier konnte der Heppenheimer die Pace seines Ferraris nicht abrufen, weil die Balance nicht stimmte. Erst als die österreichische Sonne hinter den Wolken verschwand, war er mit seinem SFH70 zufrieden und ging auf Bottas-Jagd. Für eine Attacke reichte es dann aber nicht mehr.

Platz 5, Lewis Hamilton:

Weil beim dreimaligen Weltmeister am Freitag das Getriebe getauscht werden musste, war ein Spielberg-Sieg eigentlich schon zu diesem Zeitpunkt außer Reichweite. Nachdem das Qualifying dann ebenfalls nicht nach Plan lief - ein Fehler im letzten Versuch sowie eine Gelbe Flagge verhinderten einen guten Schlussrun -, ging es von Position acht ins Rennen.

Das Motto hier: Schadensbegrenzung. Auf Supersofts gestartet konnte Hamilton das Tempo der Jungs auf den Ultras mitgehen, war teilweise sogar schneller. Dank besserer Taktik gewann er anschließend die Position von Räikkönen, scheiterte aber kurz vor Schluss mit seinem Überholversuch gegen Ricciardo.

Laut eigener Aussage sei er "ein bisschen zu nett" gewesen und habe "ihm zu viel Platz gelassen". Mit etwas mehr Durchsetzungskraft wäre also sogar das Podium drin gewesen.

Seite 1: Frühstarter Bottas on top, Vettel und Hamilton verpassen Podest

Seite 2: Doppeltes Doppelpack und ein gelber Überraschungsgast