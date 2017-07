Bottas rettet sich vor Vettel zum Sieg

Erlebe

Valtteri Bottas hat den Großen Preis von Österreich gewonnen. Ohne Mühe behauptete sich der Mercedes-Pilot beim zweiten Formel-1-Sieg seiner Karriere vor Sebastian Vettel im Ferrari und Daniel Ricciardo im Red Bull. Lewis Hamiltons Aufholjagd endete auf dem vierten Rang.

Bottas legte mit einem perfekten Start den Grundstein für seinen Erfolg. Der Finne kam sogar so gut weg, dass er kurzzeitig unter Verdacht eines Frühstarts stand - ein Vergehen wurde aber nicht geahndet.

Vettel fuhr wie auch Ricciardo über weite Strecken ein einsames Rennen, erst gegen Rennende ging es in Positionskämpfe. Hamilton kam dank der besseren Reifenstrategie an Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari vorbei, scheiterte aber mit einer Attacke an Ricciardo und schrammte somit denkbar knapp am Podium vorbei.

Hinter dem Spitzen-Quintett kam Romain Grosjean (Haas) als Sechster ins Ziel. Die beiden Force Indias von Sergio Perez und Esteban Ocon wurden Siebter und Achter. Felipe Massa (9.) und Lance Stroll (10./beide Williams) komplettierten die Punkteränge. Nico Hülkenberg ging im Renault ebenso leer aus wie auch Sauber-Pilot Pascal Wehrlein.

In der WM-Wertung baute Vettel seinen Vorsprung auf Hamilton auf 20 Punkte aus (171 zu 151). Bottas hat nun 136 Zähler auf seinem Konto, dahinter folgen Ricciardo (107) und Räikkönen (83).

Die Reaktionen:

Valtteri Bottas (Mercedes): "Ich hatte fast ein Deja-Vu zu Russland, wo er auch immer näher kam. Ich hatte hinten links am Reifen Probleme, das hat es schwierig gemacht. Ich danke meinem Team, dass ich den zweiten Sieg feiern darf."

Sebastian Vettel (Ferrari): "Es war ein schwieriges Rennen. Es ist ärgerlich, so knapp hinter dem Ersten ins Ziel zu kommen. Mit den Supersofts kamen wir aber sehr gut zurecht."

Daniel Ricciardo (Red Bull): "Es war ein spaßiges Rennen. Das Manöver gegen Räikkönen in der dritten Kurve und Verteidigungsmanöver gegen Hamilton am Ende waren die Schlüsselmomente heute."

Sebastian Vettel wird 30 - seine Karriere in Bildern © getty 1/30 Sebastian Vettel ist nach Michael Schumacher der erfolgreichste deutsche Formel-1-Fahrer der Geschichte. Nun feiert der Heppenheimer seinen 30. Geburtstag - Zeit, um auf seine einzigartige Karriere zurückzublicken © imago 2/30 Die Faszination des Motorsports packt Vettel schon als Kind. Mit Dreieinhalb sitzt er das erste Mal in einem Kart, mit sieben Jahren fährt er seine ersten Rennen © getty 3/30 2003 wagt der Blondschopf mit dem breiten Grinsen dann den Sprung in die Monoposto-Serie. In der Formel BMW wird er in seinem Debütjahr Zweiter, 2004 holt er mit sagenhaften 18 Siegen in 20 Rennen den Titel © getty 4/30 Nach dem Aufstieg in die Formel Renault 3.5 wird er 2006 Formel-1-Testfahrer bei BMW Sauber und darf freitags in den Freien Trainings ran © getty 5/30 Schon bei seinem ersten Trainingseinsatz, beim Großen Preis der Türkei, ist der Teenager der Schnellste. Der erste Rekord © getty 6/30 Schon damals sein Idol: Michael Schumacher. Mit dem Rekordweltmeister schließt der bekennende Beatles-Fan eine Freundschaft, die über die Rennstrecken dieser Welt hinaus geht © getty 7/30 Sein erstes F1-Rennen fährt Vettel beim USA-GP 2007 als Ersatz für den verunfallten Robert Kubica. Als damals jüngster Pilot überhaupt gelingt ihm beim Debüt sofort der Sprung in die Punkte © getty 8/30 Wenig später geht's von BMW zu Toro Rosso. Beim Tochterteam von Red Bull, das Vettel schon seit Kindheitstagen fördert, steht er hoch im Kurs © getty 9/30 Doch es geht nicht immer bergauf für den Wunderknaben: In Fuji fährt er Mark Webber bei strömenden Regen in die Karre und scheidet aus. Besonders bitter, weil Vettel zu diesem Zeitpunkt auf Platz drei liegt © getty 10/30 Doch Vettel verkraftet diesen Rückschlag wie eine Eins. Beim Italien-GP 2008 fährt er sensationell auf Pole und einen Tag später zum Rennsieg - in einem Toro Rosso! Mit 21 Jahren und 73 Tagen ist er damals der jüngste Rennsieger aller Zeiten © getty 11/30 2009 folgt der logische Aufstieg zu Red Bull - und damit der Beginn einer beispiellosen Ära. Zunächst reicht es aber "nur" zur Vizeweltmeisterschaft hinter Jenson Button im Brawn-GP © getty 12/30 In der Saison 2009 feiert er seinen zweiten Sieg und den ersten für Red Bull. Beim Rennen in Silverstone gelingt ihm zudem erstmals die schnellste Rennrunde © getty 13/30 2010 folgt dann der Beginn des "Bullenkriegs". Beim Türkei-GP kollidiert Vettel mit Teamkollege Webber - statt Doppelsieg gibt's den Doppel-Ausfall © getty 14/30 Das Jahr ist geprägt von Höhen und Tiefen, ehe er beim Abu-Dhabi-GP sensationell zum ersten Weltmeistertitel fährt. Und das, obwohl er nur als WM-Dritter hinter Alonso und Webber ins Rennen ging © getty 15/30 Unter Tränen feiert er seinen Titel, den er als erster deutscher Fahrer seit Schumacher 2004 holt. Kurios: Vettel führte die Weltmeisterschaft zuvor nicht ein einziges Mal an © getty 16/30 2011 geht's dann dominant zum zweiten Titel. 11 Siege, 15 Poles (übrigens Rekord) und Grand Slam in Indien stehen am Ende zu Buche © getty 17/30 2012 erlebt Vettel viele Auf und Abs, holt sich dank einer herausragenden zweiten Saisonhälfte aber den Titel. In Japan, Korea und Indien führt der einstige "Baby-Schumi" drei Rennen in Folge ununterbrochen an - eine Marke, die zuvor Senna zuletzt gelang © getty 18/30 Das Saisonfinale kann dabei nicht dramatischer sein. Nachdem er in der ersten Runde umgedreht wird, liefert Vettel mit kaputtem Auto eine irre Aufholjagd ab und kürt sich anschließend hinter dem Safety Car zum dritten Mal zum Weltmeister © getty 19/30 2012 erhält Vettel für seine Erfolge das Silberne Lorbeerblatt. Übergeben wird die Ehrung von Horst Seehofer © getty 20/30 2013 kommt es dann zum großen Team-Eklat. Seb ignoriert eine interne Absprache und überholt Webber mit einem waghalsigen Manöver. Der Ausspruch "Multi 21" ist seitdem jedem Formel-1-Fan ein Begriff © getty 21/30 Im selben Jahr gelingt Vettel dann der lang ersehnte Heimsieg. Am Nürburgring gewinnt der Hesse vor den eigenen Fans © getty 22/30 Später knackt der nun viermalige Weltmeister Vettel mit neun Siegen in Serie eine historische Bestmarke, die von Alberto Ascari aufgestellt wurde. Wem er diese Erfolge zu verdanken hat, weiß er ganz genau © getty 23/30 2014 beginnt für Vettel erfolgreich - zumindest privat. Im Januar wird er zum ersten Mal Vater. 2015 bringt seine langjährige Freundin Hanna Sprater dann erneut ein Mädchen zur Welt © getty 24/30 Sportlich läuft es 2014 schlecht. Mit der Einführung der Hybrid-Motoren endet die Erfolgsära von Red Bull. Vor allem Vettel kommt mit der neuen Technik auf keinen grünen Zweig ("Der Sound ist scheiße!"). Auch gegen Teamkollege Ricciardo ist er chancenlos © getty 25/30 Am Rande des Japan-GPs dann der Paukenschlag: Trotz eigentlich gültigen Vertrags verlässt Vettel Red Bull und wechselt zu Ferrari. Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung © getty 26/30 Bei seinem Debüt in Rot wird Vettel Dritter. In Malaysia feiert er dann seinen ersten Sieg für Ferrari, zum Frust der beiden Mercedes-Piloten © getty 27/30 Nach seinem Sieg in Ungarn triumphiert Vettel in Singapur zum dritten Mal mit der Scuderia. Bei dem Nacht-GP holt er auch seine erste Pole für die Italiener © getty 28/30 2016 startet Vettel mit großen Zielen in die Saison, um dann aber viele Rückschläge verkraften zu müssen. Ohne Sieg geht das Jahr zu Ende © getty 29/30 2017 zeigt der Daumen dann wieder nach oben. Nach acht Saisonläufen führt Vettel die Weltmeisterschaft vor Hamilton an - gibt es nun den fünften Titel? © getty 30/30 Was den Pokalsammler neben seinen Erfolgen ebenfalls auszeichnet? Seine Kreativität bei der Namensgebung seiner Autos. 2008 fuhr er mit "Julie", dann u.a. mit "Luscious Liz", "Randy Mandy", "Kinky Kylie" und "Hungry Heidi". 2017 steht "Gina" am Start

Der Spielfilm:

Vor dem Start: Hamilton geht nach seinem Getriebewechsel und anschließender Startplatzstrafe vom achten Rang ins Rennen. Im Gegensatz zu allen anderen Fahrern aus den Top 10 startet er nicht mit Ultrasoft, sondern mit Soft. Wehrlein, Letzter im Qualifying, nimmt das Rennen aus der Boxengasse auf.

Start: Bottas gewinnt den Start problemlos vor Vettel, Ricciardo bleibt Dritter. Im Hintergrund bekommt Alonso von Kvyat einen Schlag und dreht anschließend Verstappen um. Sowohl der Spanier als auch der Niederländer müssen abstellen. Hamilton gewinnt einen Platz und ist Siebter.

Runde 1: Grosjean nutzt den Kampf zwischen Ricciardo und Räikkönen um Platz drei und schiebt sich auf Platz vier vor.

Runde 3: Vettel vermutet, dass Bottas zu früh losgefahren ist. Folgt hier noch etwas? Derweil geht Räikkönen problemlos an Grosjean vorbei.

Runde 8: Hamilton ging einen Umlauf zuvor an Perez vorbei. Nun ist Grosjean fällig, wieder kein Problem für den Mercedes-Piloten. Platz fünf nun.

Runde 13: Die Fahrer an den Spitzenpositionen halten alle Sicherheitsabstand. Bottas führt mit fünf Sekunden vor Vettel, dahinter folgen mit einigen Sekunden Abstand Ricciardo, Räikkönen und Hamilton. Überraschend: Die beiden Williams sind nach der schwachen Quali schon in den Top 10.

Runde 20: Hamilton kommt jetzt immer näher an Räikkönen heran. Der Finne hat Probleme mit seinen Vorderreifen und kann daher die Pace der Konkurrenz nicht mitgehen.

Runde 26: Gute Nachrichten für den Führenden: Die Stewards haben entschieden, dass Bottas nicht zu früh losgefahren ist. Keine Strafe also.

Runde 32: Obwohl Hamilton mit den länger haltbaren Reifen unterwegs war, geht er als erster der Führungsgruppe an die Box. Für ihn gibt es nun Ultrasofts.

Runde 35: Ricciardo war an der Box, jetzt biegt auch Vettel in die Pitlane ab. Der Heppenheimer bekommt Supersofts aufgeschnallt und fällt auf Platz drei hinter Bottas und Räikkönen zurück, die beide noch nicht beim Reifenwechsel waren.

Runde 40: Hamilton klagt über seine Hinterreifen. Gut möglich, dass der Engländer noch ein zweites Mal an die Box geht.

Runde 41: Nun macht sich aber erst einmal Bottas auf zu seinen Mechanikern. Neue Supersofts für seinen Mercedes. Er kommt hinter Räikkönen raus und ist jetzt im Ferrari-Sandwich. Liefert der Iceman nun Schützenhilfe und blockt Bottas für Vettel?

Runde 44: Räikkönen ist gegen Bottas machtlos und muss ihn schon bei dessen erster Attacke ziehen lassen. Anschließend fährt Kimi an die Box.

Runde 49: Hamilton hat rund acht Sekunden Rückstand auf Vettel. Näher kommt er dem Ferrari aktuell nicht, auch Ricciardo ist noch nicht in Gefahr.

Runde 53: Vettel macht nun Druck und holt auf Bottas auf. Doch ob es zu einer Attacke reicht, ist fraglich. Noch beträgt die Lücke mehrere Sekunden.

Runde 62: Hamilton ist aktuell der schnellste Mann auf dem Red Bull Ring. Nur noch eine gute Sekunde fehlt dem dreifachen Weltmeister auf Ricciardo und damit bis zum Podium.

Runde 70: An der Spitze fehlt Vettel nicht mal mehr eine Sekunde auf Bottas. Das DRS ist aktiviert. Im Hintergrund versucht es Hamilton bei Ricciardo - doch der Aussie-Boy verteidigt sich stark.

Ziel: Nach 71 Runden gewinnt Bottas vor Vettel. Den dritten Rang sicherte sich Ricciardo.

Der Formel-1-Kalender 2018: Hockenheim ist dabei © getty 1/21 Der Motorsport-Weltrat der FIA hat den vorläufigen Rennkalender für die Formel-1-Saison 2018 bekanntgegeben. 21 Rennen sollen gefahren werden, das ist Rekord. Los geht es am 25. März standesgemäß im australischen Melbourne © getty 2/21 8. April: Shanghai (China) © getty 3/21 15. April: Sakhir (Bahrain) © getty 4/21 29. April: Baku (Aserbaidschan) © getty 5/21 13. Mai: Barcelona (Spanien) © getty 6/21 27. Mai: Monte Carlo (Monaco) © getty 7/21 10. Juni: Montreal (Kanada) © getty 8/21 24. Juni: Le Castellet (Frankreich) © getty 9/21 1. Juli: Spielberg (Österreich) © getty 10/21 8. Juli: Silverstone (Großbritannien) © getty 11/21 22. Juli: Hockenheim (Deutschland) © getty 12/21 29. Juli: Budapest (Ungarn) © getty 13/21 26. August: Spa-Francorchamps (Belgien) © getty 14/21 2. September: Monza (Italien) © getty 15/21 16. September: Singapur (Singapur) © getty 16/21 30. September: Sotschi (Russland) © getty 17/21 7. Oktober: Suzuka (Japan) © getty 18/21 21. Oktober: Austin (USA) © getty 19/21 28. Oktober: Mexico City (Mexiko) © getty 20/21 11. November: Sao Paulo (Brasilien) © getty 21/21 25. November: Yas Marina (Abu Dhabi)

Mann des Rennens: Romain Grosjean. Der Franzose zeigte sich in der Startphase hochkonzentriert und war kurzzeitig Vierter. Anschließend lieferte er im Haas ein fehlerfreies Rennen ab und verdiente sich so seinen sechsten Platz.

Flop des Rennens: Daniil Kvyat. Der Toro-Rosso-Pilot kegelte am Start durch ein zu spätes Bremsmanöver mit Alonso und Verstappen gleich zwei Fahrer aus dem Rennen. Mit dem Manöver erinnerte er an den Kvyat von 2016, als er sich vor allem bei Vettel einen Namen als Torpedo machte. Anschließend ging für den Russen nichts mehr, ein enttäuschendes Rennen.

Das fiel auf: