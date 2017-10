Grausam zum Titel. Zitternd zum Sieg.

Serie A Hellas Verona -

Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna NHL Bruins @ Blue Jackets NBA Spurs @ Celtics NFL Broncos @ Chiefs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

31. Oktober DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

31. Oktober Basketball Champions League Aris -

Bonn DAZN ONLY Golf Channel 2017 East Lake Cup -

Tag 1 Champions Hockey League Mannheim -

Brynäs Champions Hockey League Bern -

München NBA Thunder @ Bucks MLB Astros @ Dodgers (Spiel 6) Copa Libertadores Lanus -

River Plate DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

01. November Basketball Champions League Ventspils -

Ludwigsburg Basketball Champions League Banvit -

Bayreuth DAZN ONLY Golf Channel 2017 East Lake Cup -

Tag 2 Basketball Champions League Oldenburg -

Murcia Championship Preston -

Aston Villa NBA Bulls @ Heat Copa Libertadores Gremio -

Barcelona SC Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

02. November DAZN ONLY Golf Channel 2017 East Lake Cup -

Tag 3 NHL Islanders @ Capitals NBA Warriors @ Spurs NFL Bills @ Jets A-League Melbourne City -

FC Sydney DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

03. November World Series of Darts World Series of Darts Finals -

Tag 1 Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Primera División Real Betis -

Getafe NBA Cavaliers @ Wizards CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

04. November Primera División Valencia -

Leganes Championship Bristol -

Cardiff Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds World Series of Darts World Series of Darts Finals: Tag 2 Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Extreme Fighting Championship EFC 65 NBA Grizzlies @ Clippers Premier League Huddersfield -

West Brom (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

05. November Primera División Levante -

Girona ACB Murcia -

Obradoiro Serie A Inter Mailand -

FC Turin Premier League Tottenham -

Crystal Palace Championship Middlesbrough -

Sunderland World Series of Darts World Series of Darts Finals: Tag 3 -

Session 1 Bundesliga Alpenvolleys -

Düren Ligue 1 Nizza -

Dijon Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL ACB Malaga -

Saski-Baskonia Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga NFL RedZone -

Week 9 Serie A Corinthians -

Palmeiras World Series of Darts World Series of Darts Finals: Tag 3 -

Session 2 Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 Saint-Étienne -

Lyon NBA Heat @ Clippers NHL Red Wings @ Oilers Superliga River Plate -

Boca Juniors NHL Canadiens @ Blackhawks NFL Raiders @ Dolphins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

06. November Champion of Champions Champion Of Champions: Tag 1 -

Session 1 BSL Trabzonspor -

Anadolu Efes Champion of Champions Champion of Champions: Tag 1 -

Session 2 NHL Jackets @ Rangers NFL Lions @ Packers NBA Heat @ Warriors DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

07. November Champion of Champions Champion of Champions: Tag 2 -

Session 1 DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

07. November Champions Hockey League Brynas -

Mannheim Champions Hockey League München -

Bern Champion of Champions Champion of Champions: Tag 2 -

Session 2 Basketball Champions League Bonn -

Nanterre Basketball Champions League Bayreuth -

Estudiantes NBA Bucks @ Cavaliers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

08. November Champion of Champions Champion of Champions: Tag 3 -

Session 1 Champion of Champions Champion of Champions: Tag 3 -

Session 2 Basketball Champions League Monaco -

Oldenburg Basketball Champions League Ludwigsburg -

Elan Chalon NBA Timberwolves @ Warriors DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

09. November Champion of Champions Champion of Champions: Tag 4 -

Session 1 Champion of Champions Champion of Champions: Tag 4 -

Session 2 WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland NBA Cavaliers @ Rockets NFL Seahawks @ Cardinals DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

10. November Friendlies Japan -

Brasilien Deutschland Cup USA -

Slovakei Deutschland Cup Deutschland -

Russland Champion of Champions Champion of Champions: Tag 5 NBA Bucks @ Spurs A-League Melbourne Victory -

Brisbane DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

11. November SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts -

Tag 1 Session 1 Friendlies Russland -

Argentinien Rugby Union Internationals Schottland -

Samoa Deutschland Cup Deutschland -

Slovakei Rugby Union Internationals England -

Argentinien Rugby Union Internationals Wales -

Australien Rugby Union Internationals Irland -

South Africa Deutschland Cup Russland -

USA Champion of Champions Champion of Champions: Tag 6 SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts -

Tag 1 Session 2 NBA Grizzlies @ Rockets World Championship Boxing Daniel Jacobs vs Luis Arias J2 League YokohamaFC -

Okayama DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

12. November Deutschland Cup Slovakei -

Russland Champion of Champions Champion of Champions: Tag 7 -

Session 1 SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts -

Tag 2 Session 1 Deutschland Cup USA -

Deutschland Champion of Champions Champion of Champions: Tag 7 -

Session 2 SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts -

Tag 2 Session 2 WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien NBA Raptors @ Celtics

Beim Großen Preis von Mexikobeendete ein Crash mit Lewis Hamilton Sebastian Vettels letzte Titelhoffnungen schon nach wenigen Sekunden. Die anschließende Aufholjagd des Ferrari-Piloten war nicht genug. Obwohl sich Hamilton somit vorzeitig zum Weltmeister krönte, war es für den Engländer das härteste Rennen des Jahres. Doch auch Sieger Max Verstappen musste trotz großem Vorsprung zittern.

Die Vorgabe war eindeutig: Sebastian Vettel musste auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez mindestens Zweiter werden, um seine theoretische Chance auf den WM-Titel in dieser Saison am Leben halten zu können. Besser noch wäre ein Sieg gewesen, denn so hätte Lewis Hamilton immerhin Fünfter und nicht nur Neunter werden müssen.

So eindeutig die Vorgabe vor dem Start ins 18. Saisonrennen war, so eindeutig war aber auch nach wenigen Sekunden: Vettel würde sein Ziel verfehlen. Und zwar mit einem Paukenschlag.

Bereits in der ersten Kurve ließ sich Vettel von Max Verstappen düpieren, als sich dieser mit gewohnter Härte außen am Heppenheimer vorbeiquetschte. Durch den Zweikampf, der fast schon wie zu erwarten in einer Berührung mündete, geriet Vettel auf eine schlechte Linie. Hamilton packte die Gelegenheit beim Schopfe und zog in der nächsten Kurve vorbei.

Szene vorbei? Von wegen! Vettel gab Gas, rutschte etwas nach außen - und traf seinen WM-Rivalen am rechten Hinterrad. Frontflügelteile des Ferraris flogen durch die Luft, Hamiltons Reifen platzte. Während sich Vettel bis zu seinem Notstopp in der ersten Runde auf Platz drei halten konnte, fiel der Engländer direkt bis ans Ende des Feldes zurück.

Lewis Hamilton ist Weltmeister 2017: Die Jubelbilder aus Mexiko © getty 1/18 Hamilton ist Champion! Zum vierten Mal krönt sich der Engländer zum besten Formel-1-Fahrer des Jahres, diesmal schon vorzeitig in Mexiko. Hier sind die besten Jubel-Bilder ... © getty 2/18 Schon auf der Auslaufrunde hält es Hamilton nicht mehr in seinem Sitz. Abgeschnallt streckt er seinen Arm gen Himmel © getty 3/18 Lass qualmen! Der frisch gebackene Champion dreht Donuts vor den zahlreichen Zuschauern im Autodromo Hermanos Rodriguez © getty 4/18 Mit dabei: der Union Jack. Die britische Flagge darf bei den Jubel-Arien des Engländers natürlich fehlen © getty 5/18 Dann geht es raus aus dem Mercedes und oben auf den Boliden drauf. Die tausenden Massen im eigentlichen Baseball-Stadion jubeln ihm zu © getty 6/18 Während die ersten drei Fahrzeuge von Max Verstappen, Valtteri Bottas und Kimi Räikkönen ihren üblichen Parkplatz einnehmen, bekommt Hamilton einen Extra-Plätzchen. Mit einer goldenen 44, seiner Startnummer © xpb 7/18 Einzig für das Interview mit Ex-Formel-1-Fahrer David Coulthard scheint Hamilton keinen Nerv zu haben © xpb 8/18 Vielmehr möchte er die Glückwünsche seines Teams entgegennehmen © getty 9/18 Das Posieren vor den Fotografen gehört natürlich auch dazu. Hamilton genießt sichtlich die Aufmerksamkeit © xpb 10/18 Doch lange hält es den viermaligen Champion nicht an seinem Fahrzeug. Er rennt Richtung Fahrerlager zu seinem Team - verfolgt von zahlreichen Fans. Na, finden Sie den Usain Bolt der Formel 1 in den Massen der Zuschauer? © getty 11/18 Währenddessen feiert Max Verstappen übrigens seinen dritten Saisonsieg. Konfetti und Champagner - in Mexiko gibt's das volle Programm © Mercedes-AMG F1/twitter 12/18 Doch zurück zu Hamilton: Nach all dem Trubel muss sich auch ein König erst einmal zurückziehen. Offenbar nur mit einem Handtuch bekleidet kann der 32-Jährige sein Glück gar nicht fassen © Mercedes-AMG F1 /twitter 13/18 Motorsportchef Toto Wolff beglückwünscht seinen Erfolgspiloten. Ob die gesammelten WM-Pokale eines Tages als Tattoo auf Hamiltons Körper gelangen? © getty 14/18 Anschließend feiert Hamilton mit dem gesamten Team. Eine Danksagung darf natürlich nicht fehlen © getty 15/18 "Bitte lächeln!" Doch wer versteckt sich denn da hinter dem Union Jack ...? © getty 16/18 Es ist Carmen Larbalestier, Hamiltons Mutter! Frau Mama ist sichtlicher erfreut über den Triumph ihres Sohnes © getty 17/18 Die obligatorische Champagnerdusche darf natürlich nicht fehlen © getty 18/18 Zu guter Letzt ist wieder Foto-Zeit - für die zahlreichen Paparazzi und für Selfie-Hamilton

Keine Strafe für Vettel: Toto Wolff glaubt an Bonus

"Sebastian ist mit Untersteuern in Lewis' Hinterreifen gefahren. Lewis konnte überhaupt nichts dafür, weil er klar vorne war. Das war kein glückliches Rennen mit dem Rammstoß", analysierte Niki Lauda bei Sky den Zwischenfall. Schuld Vettel also? Der Mercedes-Aufsichtsratschef wägt ab: "So etwas kann schon passieren. Ich sehe das als Rennunfall an."

Der Meinung war auch die Rennleitung, die nach der Kollision von weiteren Konsequenzen absah. Eine Entscheidung, die für Motorsportchef Toto Wolff ein kleines Geschmäckle hatte. "Es geht um die Weltmeisterschaft und unter normalen Umständen hätte er (Vettel; Anm. d. Red) wohl eine Strafe erhalten", mutmaßte der Österreicher.

Doch auch ohne das Eingreifen der Kommissare waren Vettel und Hamilton schon bestraft genug. Von den letzten beiden Plätzen aus musste sich das eigentliche Spitzenduo nach vorne pflügen.

Vettel gelang das immerhin so weit, dass er sich nach den verbliebenen 70 Runden immerhin noch auf dem vierten Rang wiederfand. Eine nette Aufholjagd, doch um das große Ganze zu erreichen, zu wenig. Hamilton krönte sich zum Champion.

Er habe "versucht, alles zu geben", gab der Wahl-Schweizer nach dem Rennen zu Protokoll: "Aber am Schluss war die Lücke aufs Podium zu groß." Rund 40 Sekunden fehlten ihm bei Zielankunft auf den Zweitplatzierten Valtteri Bottas, immerhin 16 Sekunden auf Teamkollege Kimi Räikkönen.

Weltmeister Hamilton wird überrundet: "Grausam"

Und Hamilton? Der kam besonders im ersten Stint überhaupt nicht in Fahrt. Bis er den Vorletzten, Carlos Sainz Junior, überholt hatte, vergingen über zehn Runden. Zur Erinnerung: Hamilton fährt in einem Mercedes, dem viermaligen Weltmeister-Schlitten. Sainz in einem Renault, der in der Konstrukteurswertung gerade gut genug für Rang sieben ist.

Hamiltons ungewohnte Probleme beim Überholen waren aber nicht alles. Im 27. Umlauf musste er eine besondere Schmach über sich ergehen lassen, als ihn der spätere Sieger Verstappen überrundete - am Tag seiner Krönung. Solch ein Szenario gab es zuletzt 1976 bei James Hunt. Kein Wunder, dass Hamilton später von einer "grausamen" Titel-Entscheidung sprach.

Auch Wolff wählte drastische Worte bei der Beschreibung des Grands Prix. "Ich habe das Rennen von der ersten bis zur letzten Sekunde gehasst", sagte er und gab zu, dass mit dem Titelgewinn "eine unglaubliche Last abgefallen" sei.

Allerdings kämpfte der Mann mit der Nummer 44 auf der Nase auch mit stumpfen Waffen. Vettel hatte ihm bei der Kollision den Diffusor am Heck beschädigt, seine eigentliche Pace konnte der Mercedes W08 somit nicht ausspielen. Davon wollte sich Hamilton aber nicht beeindrucken lassen: "Still I rise - das ist alles, was ich sage. Ich habe weitergemacht und bin zurückgekommen."

Red Bull und Max Verstappen zittern sich zum Sieg

Zurückgekommen ist auch Verstappen. Von einem ursprünglich desolaten Jahr hin zu nun zwei Saisonsiegen. "Um ehrlich zu sein: Es war eines der einfachsten Rennen meiner gesamten Karriere. Ich cruiste herum, fuhr aber trotzdem konkurrenzfähige Zeiten", erzählte der Niederländer cool.

Doch ganz so locker ging das Rennen nicht über die Bühne. Zumindest nicht in den Köpfen der Red-Bull-Verantwortlichen. "Ich war bei einem Rennen noch nie so nervös", gestand Teamchef Christian Horner: "Wir hatten ständig die Temperaturen und Drücke und was nicht noch alles im Blick."

Und RB-Motorsportchef Helmut Marko fügte an: "Wir haben bis zum Schluss gezittert. Max ist nur so schnell gefahren, wie es notwendig war. Konzentrationsmäßig ist es viel schwieriger, langsam zu fahren als am Limit zu fahren."

Hamilton, Verstappen und Vettel: zwei Gewinner, ein Verlierer

Immerhin fielen mit Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, Brendon Hartley und Sainz gleich vier Fahrer mit einem Renault-Antrieb aus. Dass Verstappens Motor die volle Distanz schaffen würde, war somit höchst fraglich.

"Ich habe gesehen, dass mehrere Autos einen Motorschaden hatten und ausgefallen sind. Daher habe ich mir natürlich Sorgen gemacht", berichtete der jüngste GP-Sieger aller Zeiten. Um kein ähnliches Szenario erleben zu müssen, drehte er den Motor frühzeitig runter. Mit Erfolg, die Technik hielt.

So kam es also, dass Hamilton, Vettel und Verstappen drei äußerst ambivalente Rennen erlebten. Der eine fuhr seinen schwierigsten Grand Prix des Jahres und setzte sich dennoch die WM Krone auf. Der andere kämpfte sich willensstark durchs Feld, war aber der große Verlierer des Tages. Und der Dritte hatte die Hosen voll und cruiste doch zu seinem nächsten Sieg.