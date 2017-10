Mercedes verleiht Flüüügel

MLB Astros @ Red Sox (Spiel 4) WC Qualification Europe Albanien -

Italien WC Qualification Europe Mazedonien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Israel -

Spanien WC Qualification Europe Finnland -

Türkei WC Qualification Europe Ukraine -

Kroatien WC Qualification Europe Island -

Kosovo WC Qualification Europe Moldawien -

Österreich WC Qualification Europe Serbien -

Georgien WC Qualification Europe Wales -

Irland WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe D & I (letzter Spieltag) MLB Nationals @ Cubs (Spiel 3) MLB Indians @ Yankees (Spiel 4) NFL Vikings @ Bears MLB Dodgers @ Diamondbacks (Spiel 3) DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

10. Oktober Champions Hockey League Brynäs -

München Champions Hockey League Mannheim -

Esbjerg WC Qualification Europe Ungarn -

Färöer WC Qualification Europe Lettland -

Andorra WC Qualification Europe Portugal -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Weißrussland WC Qualification Europe Luxemburg -

Bulgarien WC Qualification Europe Niederlande -

Schweden WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe A (Letzter Spieltag) WC Qualification Europe Belgien -

Zypern WC Qualification Europe Estland -

Bosnien-Herzegowina WC Qualification Europe Griechenland -

Gibraltar MLB Nationals @ Cubs (Spiel 4) WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

11. Oktober Champions Hockey League Salzburg -

Wolfsburg NHL Penguins @ Capitals Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Tag 4 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

12. Oktober European Challenge Cup Pau -

Gloucester Serie A Flamengo -

Fluminense NFL Eagles @ Panthers Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Viertelfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Viertelfinale DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

13. Oktober CSL Guangzhou Evergrande Taobao -

Yanbian Funde European Rugby Champions Cup Ulster -

Wasps Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers European Challenge Cup Sale -

Toulouse Primera División Espanyol -

Levante Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Halbfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Halbfinale A-League Melbourne Victory – Melbourne City DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

14. Oktober J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Liverpool -

Man United Premier League Man City – Stoke Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Premier League Watford – Arsenal Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek BSL Usak -

Tofas Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Saint-Etienne -

Metz Ligue 1 Toulouse -

Amiens Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) European Rugby Champions Cup Exeter -

Glasgow Eredivisie Feyenoord -

Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A AS Rom -

Neapel Premier League Swansea -

Huddersfield (Delayed) Premier League Burnley -

West Ham (Delayed) Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Finale Primera División Eibar -

La Coruna DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

15. Oktober Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby -

Nottingham Forest Premier League Brighton -

Everton Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Serie A Sassuolo -

Chievo BSL Anadolu Efes -

Fenerbahce Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle Premier League Zenit St Petersburg -

Arsenal Tula First Division A Oostende -

FC Brügge ACB Valencia -

Real Madrid Primera División Malaga -

Leganes NFL RedZone -

Week 6 Primera División Real Betis -

Valencia Serie A Inter Mailand -

AC Mailand Ligue 1 Straßburg -

Marseille Superliga River Plate -

Tucuman NFL Giants @ Broncos DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

16. Oktober Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Brom Primera División Las Palmas -

Celta Vigo NFL Colts @ Titans DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

17. Oktober DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

17.10.2017 NBA Celtics @ Cavaliers NBA Rockets @ Warriors Serie A Corinthians -

Gremio NBA Timberwolves @ Spurs NHL Lightning @ Blue Jackets NBA Knicks @ Thunder NFL Chiefs @ Raiders Kremlin Cup Men Single ATP: Moskau -

Viertelfinals Premier League West Ham -

Brighton NBA Cavaliers @ Bucks J1 League Kobe -

Tosu A-League Sydney FC -

Sydney Wanderers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

21. Oktober Premier League Chelsea – Watford Kremlin Cup Men Single ATP: Moskau -

Halbfinals Premier League Huddersfield -

Man United Premier League Newcastle -

Crystal Palace Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Serie A Sampdoria -

Crotone Premier League Southampton -

West Brom 1. HNL Hajduk -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Rennes -

Lille European Rugby Champions Cup Saracens -

Ospreys Primera División Barcelona -

Malaga Serie A Neapel -

Inter Primeira Liga Porto -

Pacos de Ferreira NBA Warriors @ Grizzlies DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

22. Oktober Eredivisie PSV – Heracles Serie A Chievo Verona -

Hellas Verona Championship Ipswich -

Norwich CSL Evergrande -

Guizhou BSL Fenerbahce -

Gaziantep Eredivisie Feyenoord -

Ajax Premier League Everton -

Arsenal Ligue 1 Nizza -

Strassburg Serie A Atalanta -

Bologna Serie A Benevento -

Fiorentina Serie A Milan -

Genua Serie A Ferrara -

Sassuolo Serie A FC Turin -

AS Rom Kremlin Cup Men Single ATP: Moskau -

Finale Primera División Celta Vigo -

Atletico Madrid Premier League Tottenham -

Liverpool Serie A Udinese -

Juventus Primera División Leganes -

Bilbao Serie A Lazio -

Cagliari NBA Hawks @ Nets NHL Canucks @ Red Wings

Nach jedem Grand Prix der Formel 1 bewertet SPOX die Leistungen der Fahrer am vergangenen Wochenende. Teil 16 der Saison 2017: der Große Preis von Japan in Suzuka. Mit dabei sind diesmal der fliegende Lewis Hamilton und die Bullen Max Verstappen und Daniel Ricciardo. Ebenfalls am Start: ein Bad Boy und Fernando Alonso.

Platz 10, Romain Grosjean:

Nach seinem kuriosen Gullideckel-Crash in Malaysia erwischte es den Franzosen auch in Japan. Diesmal selbst verschuldet, kam er in den schnellen Esses von der Strecke ab und krachte in die Bande. Das Qualifying war für Grosjean damit frühzeitig beendet, einen wirklichen Abbruch fürs Rennen bedeutete das jedoch nicht.

Gut erholt zeigte er sich am Sonntag mit seinen Reifen und (oh Wunder!) mit seinen Bremsen zufrieden. Er ging eine gute Pace und fuhr mit ordentlichem Tempo zum achten Mal in dieser Saison in die Punkte.

Platz 9, Felipe Massa:

Der Williams liebt Geraden und Höchstgeschwindigkeiten, abtriebsfordernde Kurven sind dagegen nicht so das Steckenpferd des FW40. Entsprechend schwer taten sich die weißen Autos mit den blauen Martini-Streifen auf dem Suzuka Circuit. Lance Strolls Auftritt beweist das.

Massa aber hielt sich trotz aller Schwierigkeiten - laut dem technischen Direktor Paddy Lowe wies sein Bolide einige Schäden auf - lange auf Platz acht. Wie? Indem er ganz einfach ein ganzes Pulk über zahlreiche Runden hinter sich abblockte. Erst im letzten Renndrittel musste er sich den beiden Haas geschlagen geben.

Platz 8, Sergio Perez:

Am Anfang der Saison immer den Tick schneller als Esteban Ocon, muss sich Perez langsam aber sicher etwas gegen seinen talentierten Force-India-Teamkollegen überlegen (und damit ist ausdrücklich kein Crash gemeint, lieber Sergio!). In der Qualifikation fehlte dem Mexikaner ein gutes Zehntel, im Rennen kam er einen Platz hinter Ocon ins Ziel. Immerhin zeigte Perez im zweiten Stint die bessere Pace. Überholen durfte er aber auf Teamansage hin nicht.

Platz 7, Valtteri Bottas:

Von seinem Mauerkuss im dritten Freien Training rehabilitierte sich der Finne schnell. Zwar hatte er in der Quali die fast schon üblichen drei Zehntel Rückstand auf Hamilton, doch immerhin schob er sich vor Sebastian Vettel auf Rang zwei.

Die erste Startreihe war für Bottas trotzdem tabu. Wegen eines Getriebewechsels nahm er das Rennen von Rang sechs auf und hatte damit eigentlich von Beginn an keine reelle Chance auf ein Top-Ergebnis. Dies galt insbesondere ab dem Zeitpunkt, als sich Mercedes entschied, den Nummer-Zwei-Fahrer auch als solchen zu behandeln - statt ihn auf die ideale Strategie zu schicken, wurde Bottas als Bremsklotz für Max Verstappen eingesetzt.

Diese Aufgabe erledigte der Nachfolger von Nico Rosberg mit Bravour. Anschließend schloss er noch zum Drittplatzierten Daniel Ricciardo auf, für einen Angriff auf den Red-Bull-Piloten reichte die Zeit aber nicht mehr.

Platz 6, Fernando Alonso:

Mit dem Hauch von 29 Tausendsteln setzte sich El Nano am Samstag gegen Stallgefährte Stoffel Vandoorne durch. Damit hatte er es ins dritte Quali-Segment geschafft, ins Rennen ging es aber mit dem Malus einer 35-Startplätze-Strafe dennoch als Letzter. Für Alonso kein Grund zu verzagen: Er gab nicht auf und kämpfte sich beim Honda-Heimspiel bis auf Rang elf vor. Nur denkbar knapp verpasste er gegen Massa einen WM-Punkt.

Für Aufmerksamkeit sorgte Alonso wenige Runden vor Schluss, als er scheinbar Max Verstappen beim Überrunden aufhielt. Tatsächlich wurde der Spanier auch mit einer Verwarnung bestraft - allerdings nicht, weil er Verstappen blockierte, sondern den führenden Lewis Hamilton.

