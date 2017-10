Formel 1: Der große Preis von Japan

WM-Quali Südamerika Fr 01:15 Messi, Vidal und James: Die WM-Quali in der Konferenz World Grand Prix Live Unibet World Grand Prix -

Tag 2 NFL Redskins @ Chiefs China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

03. Oktober DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

03.Oktober Champions Hockey League Wolfsburg -

Salzburg Champions Hockey League München -

Brynäs Champions Hockey League Esbjerg -

Mannheim World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 3 MLB Twins @ Yankees (AL Wild Card) China Open Women Single WTA Peking: Tag 5 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

04. Oktober World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 4 ACB Valencia -

Obradoiro NHL Blues @ Penguins MLB Rockies @ Diamondbacks (NL Wild Card) China Open Women Single WTA Peking: Tag 6 NBA Timberwolves -

Warriors DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

05. Oktober World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Viertelfinale WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (vorletzter Spieltag) WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru NFL Patriots @ Buccaneers China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale -

Session 1 A-League Melbourne City -

Brisbane DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

06. Oktober China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale -

Session 2 MLB Red Sox @ Astros (Spiel 2) World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Halbfinale Premiership Harlequins -

Sale NHL Golden Knights @ Stars China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale -

Session 1 BSL Fenerbahce -

Banvit DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

07. Oktober China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale -

Session 2 Pro14 Leinster -

Munster World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Finale MLB Cubs @ Nationals China Open Women Single WTA Peking: Finale DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

08. Oktober Lega Basket Serie A Venedig -

Trient NBA Warriors -

Timberwolves BSL Trabzonspor -

Besiktas Premiership Saracens -

Wasps ACB Teneriffa -

Valencia NFL RedZone -

Week 5 NFL Chiefs @ Texans DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

9. Oktober NFL Vikings @ Bears DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

10. Oktober Champions Hockey League Brynäs -

München Champions Hockey League Mannheim -

Esbjerg WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) Champions Hockey League Salzburg -

Wolfsburg NHL Penguins @ Capitals Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Tag 4 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

12. Oktober European Challenge Cup Pau -

Gloucester Serie A Flamengo -

Fluminense NFL Eagles @ Panthers Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Viertelfinale Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Championship Birmingham -

Cardiff Primera División Espanyol -

Levante Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Halbfinale J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Liverpool -

Man United Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek BSL Usak -

Tofas Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Amiens Eredivisie Feyenoord -

PEC Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A Roma -

Napoli Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Finale Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese CSL Guangzhou Evergrande Taobao -

Yanbian Funde Championship Derby -

Nottingham Forest Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle NFL Giants @ Broncos Serie A Hellas Verona -

Benevento Lega Basket Serie A Varese -

Cantu Premier League Leicester -

West Brom Primera División Las Palmas -

Celta Vigo

Das 16. Rennen des Formel-1-Jahres findet in Suzuka, Japan statt. Damit wird das letzte Viertel der laufenden Saison eingeläutet. SPOX liefert euch alle Infos zum großen Preis von Japan, inklusive Rennergebnisse, Zeitplan, Livestream und Liveticker.

Strecke des Japan-GP: Suzuka International Racing Course

Der Kurs gilt trotz seiner Schwierigkeit als einer der beliebteren Kurse im Rennkalender.

Der 5,907 Kilometer lange Kurs ist der einzige F1-Kurs, der in einer Acht geformt ist - Die Piloten überqueren die Strecke auf einer Brücke.

Es werden 53 Runden gefahren, was eine Gesamtstrecke von 307,471 km ergibt.

Die fünf schnellen Kurven im ersten Sektor werden "Esses" genannt und gelten als einer der schwersten Rennabschnitte, die es in der Formel 1 gibt.

Den Streckenrekord hält Kimi Räikkönnen aus dem Jahr 2005 mit einer Zeit von 1:31,540 min.

Die Ausgangslage vor dem Großen Preis von Japan

Mit der starken Aufholjagd in Malaysia hat Sebastian Vettel noch ein bisschen Schadensbegrenzung betrieben, denn so sind es "nur" 34 Punkte auf den WM-Führenden Lewis Hamilton. Trotzdem muss Vettel weiter darauf hoffen, dass Hamilton ausrutscht und gleichzeitig abliefern, um seine WM-Chance zu wahren. Immerhin weiß der Ferrari-Pilot, wie man in Suzuka als Sieger aus dem Wagen steigt - vier Siege beim GP von Japan kann sonst nur Michael Schumacher vorweisen. Lewis Hamilton stand in Suzuka nur zwei Mal in der Podestmitte.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die WM-Wertung vor dem 16. von 20 Läufen

Rang Fahrer Team WM-Punkte 1. Lewis Hamilton Mercedes 281 2. Sebastian Vettel Ferrari 247 3. Valtteri Bottas Mercedes 222 4. Daniel Ricciardo Red Bull 177 5. Kimi Räikkönen Ferrari 138 6. Max Verstappen Red Bull 93 7. Sergio Perez Force India 76 8. Esteban Ocon Force India 57 9. Carlos Sainz Toro Rosso 48 10. Nico Hülkenberg Renault 34 11. Felipe Massa Williams 33 12. Lance Stroll Williams 32 13. Romain Grosjean Haas 26 14. Stoffel Vandoorne MacLaren-Honda 13 15. Kevin Magnussen Haas 11 16. Fernando Alonso MacLaren-Honda 10 17. Jolyon Palmer Renault 8 18. Pascal Wehrlein Sauber 5 19. Daniil Kvyat Toro-Rosso 4

Startzeit: Wann startet die Formel 1 in Japan?

Session Datum Uhrzeit 1. Freies Training Freitag 6. Oktober 3:00 Uhr 2. Freies Training Freitag 6. Oktober 7:00 Uhr 3. Freies Training Samstag 7. Oktober 5:00 Uhr Qualifying Samstag 7. Oktober 8:00 Uhr Rennen Sonntag 8. Oktober 7:00 Uhr

Wo kann ich den Großen Preis von Japan im TV sehen?

RTL hält in Deutschland seit Jahren die Rechte für die Übertragung im Free-TV. Der Privatsender aus Köln zeigt die Qualifikation und das Rennen live, zudem wird vor dem Qualifying eine Zusammenfassung des dritten Freien Trainings angeboten.

Alle Trainingseinheiten, Qualifying und Rennen gibt es in Deutschland nur im Pay-TV. Sky zeigt alle fünf Sessions live und bietet zudem einige verschiedene Kameraperspektiven an.

In Österreich werden das zweite freie Training, das Qualifying sowie das Rennen live im Free-TV übertragen. ORF1 hat die Rechte hierfür. In der Schweiz werden Qualifikation und Rennen von SRF zwei übertragen.

Wo kann ich den Japan-GP online im Livestream sehen?

Sky-Kunden können bequem alle Sessions auch auf Tablet, Smartphone oder PC verfolgen. Im Abo ist der Streamingdienst SkyGo bereits mitinbegriffen. Interessierte Zuschauer ohne Sky-Abo können das Rennen auch kostenlos auf TV Now sehen. Beide Angebote sind auch per iPhone-/iPad-App und via Android-App empfangbar.

In Österreich überträgt das ORF in seiner TV-Thek die Sessions, die im Fernsehen gezeigt werden. Dieser Livestream ist kostenlos.

Wo kann ich den Japan-GP im Liveticker verfolgen?

Sowohl die Trainings-Sessions als auch das Qualifying sowie das finale Rennen könnt ihr auch im LIVETICKER von SPOX verfolgen. Dieser beginnt in der Regel eine halbe Stunde vor dem Start und endet etwa 15 Minuten nach dem jeweiligen Ende der Einheit.

Wer feierte die meisten Siege beim Großen Preis von Japan?

6 Siege: Michael Schumacher

4 Siege: Sebastian Vettel

2 Siege: Lewis Hamilton, Mika Häkkinen, Gerhard Berger, Ayrton Senna, Damon Hill

Das Ergebnis vom Großen Preis in Japan 2016