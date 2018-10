Formel 1 - Japan-GP: Termine, TV-Übertragung und Strecke des Rennens in Suzuka

Der Japan-GP ist die 17. Station der aktuellen Formel-1-Saison. Auch dieses Jahr ist der Suzuka International Racing Course Austragungsort des Rennens. Hier findet ihr alle Informationen zu den Terminen, der Live-Übertragung und der Strecke.

Im Kampf um den WM-Titel dürfen sich vor allem die Anhänger von Sebastian Vettel wieder Hoffnung machen: Zwar ging der Sieg im vergangenen Jahr an Konkurrent Lewis Hamilton, doch der Kurs in Japan zählt zu den absoluten Lieblingskursen des Deutschen.

Startzeit: Training, Qualifying und Rennen beim Japan-GP

Session Datum Uhrzeit 1. Freies Training Freitag, 5.Oktober 3 Uhr 2. Freies Training Freitag, 5.Oktober 7 Uhr 3. Freies Training Samstag, 6.Oktober 5 Uhr Qualifying Samstag, 6. Oktober 8 Uhr Rennen Sonntag, 7.Oktober 7.10 Uhr

Japan-GP: Taifun bedroht Rennplanung

Ob das Rennen in Japan wie geplant über die Bühne gehen kann, ist indes noch ungewiss. Am Grand-Prix-Wochenende soll ein Taifun mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 198 km/h auf die japanischen Inseln treffen und möglicherweise auch das Rennen in Japan gefährden.

Vor allem das Qualifying am Samstag ist in Gefahr: Die Wetterbehörden rechnen mit Windböen von bis zu 60 km/h, zudem ist die Regen- und Gewitterwahrscheinlichkeit sehr hoch.

Vor allem für Renault und McLaren könnte der Tornado zum Problem werden: Beide Teams warten noch auf ihr Motorenöl, da sich die Lieferungen wegen des Wirbelsturms verspäten.

Die Strecke beim Japan-GP: Suzuka International Racing Course

Aufgrund des rauen Asphalts ist der Reifenverschleiß in Suzuka relativ hoch. Grip und Balance des Fahrzeugs stellen wichtige Faktoren auf der Strecke dar, die den Fahrern nicht allzu viele Überholmöglichkeiten bietet.

Strecke: 5,807 km

Runden: 53

Distanz: 307,771 km

Rechtskurven 10

Linkskurven: 8

Japan-GP im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

In Deutschland haben Fans zwei Möglichkeiten, das Rennen zu verfolgen.

Im Free-TV überträgt wie gewohnt RTL das Qualifying und das Rennen live im klassischen Fernsehen und im kostenpflichtigen Livestream. Zudem zeigt n-tv das erste freie Training im TV und bietet das zweite freie Training als Online-Übertragung an.

Auch der in dieser Saison ins Leben gerufene Streamingdienst F1 TV überträgt den Japan-GP. In seiner Vollversion kostet ein Abonnement 7,99 Euro monatlich bzw. 64,99 Euro im Jahr. F1 TV zeigt alle Sessions live und ohne Werbepausen.

Für alle, die den Japan-GP nicht live verfolgen können, bietet SPOX wie gewohnt einen Liveticker an.

Japan-GP: Die letzten fünf Rennen

