Ungarn-GP der Formel 1: Hamilton unschlagbar - Vettel mit nächstem Rückschlag im WM-Duell

Superliga Live FC Kopenhagen -

Aalborg MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox World Matchplay World Matchplay: Finale IndyCar Series Honda Indy 200 MLB Mariners @ Angels BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Finale MLB Cubs @ Cardinals Women's International Champions Cup NC Courage -

Lyon International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 2 Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Tag 2 MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox International Champions Cup Man United -

Real Madrid MLB Indians @ Twins International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom CSL Shandong Luneng -

Shanghai Shenhua J1 League Cerezo Osaka -

Kobe Club Friendlies Eintracht Frankfurt -

Empoli MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 3 UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Tag 3 Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon MLB Angels @ Rays MLB Royals @ White Sox CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC MLB Angels @ Rays Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 4 Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Tag 4 Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe MLB Yankees @ Red Sox Los Cabos Open Men Single ATP Los Cabos: Viertelfinale NFL Bears @ Ravens MLB Padres @ Cubs MLB Brewers @ Dodgers Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 1 FIVB Beach Volleyball World Tour Wien: Tag 4 1. HNL Rijeka -

Zapresic Club Friendlies West Ham -

Angers Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Viertelfinale MLB Padres @ Cubs Club Friendlies Brighton -

Nantes Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Viertelfinale Championship Reading -

Derby County MLB Angels @ Indians MLB Yankees @ Red Sox Los Cabos Open Men Single ATP Los Cabos: Halbfinale MLB Astros @ Dodgers Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Viertelfinale FIVB Beach Volleyball World Tour Wien: Tag 5 League One Sunderland -

Charlton Trophée des Champions PSG -

Monaco Club Friendlies Eintracht Frankfurt -

SPAL Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal NBA Team Africa -

Team World Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Neapel Club Friendlies Arsenal -

Lazio International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon MLB Padres @ Cubs Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Halbfinale -

Session 1 Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Halbfinale -

Session 1 MLB Yankees @ Red Sox International Champions Cup Real Madrid -

Juventus MLB Angels @ Indians MLB Royals @ Twins International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Halbfinale- Session 2 World Championship Boxing Sergey Kovalev vs Eleider Alvarez Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Halbfinale -

Session 2 Los Cabos Open Men Single ATP Los Cabos: Finale Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Halbfinale & Finale J1 League FC Tokyo -

Kobe FIVB Beach Volleyball World Tour Wien: Tag 6 -

Session 1 Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg FIVB Beach Volleyball World Tour Wien: Tag 6 -

Session 2 Championship Leeds -

Stoke Superliga Bröndby -

Nordsjälland MLB Angels @ Indians MLB Reds @ Nationals Super Cup Galatasaray -

Akhisarspor MLB Padres @ Cubs Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Finale Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Finale MLB Yankees @ Red Sox Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Tag 1 Championship Hull -

Aston Villa MLB Twins @ Indians MLB Yankees @ White Sox MLB Cubs @ Royals MLB Tigers @ Angels Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Tag 2 Club Friendlies Liverpool -

FC Turin Championship Nottingham -

West Bromwich International Champions Cup Chelsea -

Lyon MLB Astros @ Giants Copa Sudamericana Penarol -

Paranaense MLB Twins @ Indians International Champions Cup Real Madrid -

AS Rom MLB Yankees @ White Sox Copa Libertadores Estudiantes -

Gremio MLB Tigers @ Angels Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Tag 3 MLB Reds @ Mets MLB Tigers @ Angels MLB Yankees @ White Sox MLB Cubs @ Royals Copa Libertadores Colo Colo -

Corinthians Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Tag 4 MLB Braves @ Nationals MLB Rangers @ Yankees MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Dodgers @ Rockies Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters -

Tag 1 Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Viertelfinale -

Session 1 MLB Nationals @ Cubs Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Viertelfinale -

Session 2 MLB Rangers @ Yankees MLB Twins @ Tigers Glory Kickboxing Glory Super Fight Series: Denver MLB Oakland A’s @ Astros Glory Kickboxing Glory 56: Denver Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters -

Tag 2 J1 League Kobe -

Iwata Championship Derby County -

Leeds Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Halbfinale -

Session 1 MLB Rangers @ Yankees Club Friendlies Bayer 04 Leverkusen -

Valencia MLB Nationals @ Cubs Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Halbfinale -

Session 2 MLB Red Sox @ Orioles

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Ungarn gewonnen und sich mit seinem fünften Saisonsieg erfolgreich in die Sommerpause verabschiedet. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel wurde nach einem späten Überholmanöver immerhin noch Zweiter, verlor im WM-Kampf aber weiter an Boden. Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen wurde Dritter.

Polesitter Hamilton fuhr vom Start weg die schnellsten Rundenzeiten. Dabei profitierte er von seinem Stallgefährten, der zu Beginn als Puffer zwischen ihm und Vettel fungierte.

Erst als die Mercedes an die Box fuhren, übernahm der Heppenheimer die Führung. Dort machte er zunächst Boden gut, verlor dann bei Überrundungen aber massiv Zeit und fiel nach einem von Ferrari verpatzten Boxenstopp wieder hinter Bottas zurück - die Siegchance war damit endgültig passe. In der Schlussphase setzte Vettel den Finnen nochmals unter Druck und überholte ihn fünf Runden vor Ende. In dem Zweikampf berührte Bottas nach einem Verbremser Vettels Hinterreifen, ohne Probleme konnte der Ferrari aber weiterfahren.

Profiteur des Duells war Kimi Räikkönen, der als Dritter den letzten Podestplatz abstaubte. Bottas beendete das Rennen mit lädiertem Frontflügel, verlor aber gegen Daniel Ricciardo (4.) noch eine Position und wurde Fünfter. Max Verstappen schied im zweiten Red Bull nach wenigen Runden mit Power-Verlust aus.

Pierre Gasly (Toro Rosso) überzeugte als Sechster, Kevin Magnussen (7./Haas), Fernando Alonso (8./McLaren), Carlos Sainz Jr. (9./Renault) und Romain Grosjean (10./Haas) komplettierten die Punkteränge.

In der Weltmeisterschaft hat Hamilton sein Polster ausgebaut. Mit 213 Punkten führt er deutlich vor Vettel, der auf 189 Zähler kommt. Räikkönen folgt mit 146 Punkten.

Ungarn-GP: Der Start

An der Spitze kamen alle Fahrer ähnlich gut weg, sodass Hamilton und Bottas die Spitze behaupten konnten. Vettel gelang es immerhin, Räikkönen außen in Kurve zwei zu überholen.

Dahinter machte Verstappen sofort Meter gut und überholte Sainz sowie Gasly direkt am Start. Teamkollege Ricciardo wurde spektakulär von Ericsson am linken Vorderrad getroffen und verlor dadurch ein paar Positionen. Besser lief es da für Hülkenberg, der vom 13. Rang in die Top 10 vorsprang.

Strategie beim Ungarn-GP

Während die ersten drei Piloten allesamt das Rennen auf Ultrasoft-Reifen aufnahmen, ging Vettel mit Softs an den Start. Der Plan dahinter: Mit einem langen ersten Stint eine alternative Boxenstrategie wählen und somit am Ende Feuer geben zu können.

Während Vettel 39 Runden auf seinem Startreifen fuhr, holte Ferrari Räikkönen schon nach 15 Runden herein. Damit zwang man Mercedes und Bottas zu einem ebenfalls frühen Stopp. Vettel fuhr in der Zwischenzeit eine Lücke heraus, fiel aber nach seinem Stopp wieder hinter Bottas zurück.

Ein möglicher Schlussspurt war somit nicht möglich. Hamilton, der nach 25 Umläufen auf Softs wechselte, konnte seine Reifen in Führung liegend schonen und war somit unantastbar.

Eine ganz andere Strategie wählte Ferrari bei Räikkönen. Der Iceman war auf einer Zwei-Stopp-Strategie unterwegs und schaffte es so, die Lücke zu seinen Vorderleuten im Eiltempo zu schließen.

Highlight des Rennens: Daniel Ricciardos Überholmanöver

Auf dem Hungaroring zu überholen, ist schwierig. Zu viele Kurven und zu wenige Geraden machen Angriffe auf den Vordermann fast unmöglich. Der einzige, der trotzdem für reihenweise Überholmanöver sorgte, war der "Honey Badger": Daniel Ricciardo. Mit dem Vorteil des gut liegenden Red Bulls kassierte er in typischer Manier - spät bremsen und sich konsequent daneben setzen - einen nach dem anderen.

Mann des Rennens: Pierre Gasly

Lange Zeit fuhr der Franzose auf Platz fünf, nach den ersten Boxenstopps spülte es ihn sogar auf einen Podestrang vor. Fuhr fehlerlos und hatte stets eine sichere Lücke zu Magnussen hinter ihm. Ein ganz starker Auftritt des Rookies.

Flop des Rennens: Unzuverlässigkeit bei Red Bull

Grid-Strafen, Ausfälle - dass Red Bull in der Konstrukteurswertung deutlich hinter Mercedes und Ferrari zurückhängt, liegt nicht nur an fehlender Power, sondern vor allem an mangelnder Standfestigkeit des Renault-Motors im RB-Heck. Zuletzt schied Ricciardo beim Deutschland-GP aus, jetzt war für Verstappen nach nur wenigen Runden Schluss. Schuld war diesmal ein Defekt an der MGU-K.

Reaktionen der Top 3

Lewis Hamilton (Mercedes): "Das Team hat einen tollen Job gemacht. Wir wussten, dass es ein schwieriges Wochenende wird und dann so viele Punkte zu holen, ist natürlich großartig. Ich werde in der Sommerpause weiter hart arbeiten."

Sebastian Vettel (Ferrari): "Ich bin hinter Bottas hängengeblieben. Es war ein hartes Rennen. Wir hatten ein Problem in der Box, somit kam ich wieder hinter Valtteri raus. Zum Glück hat der Angriff am Ende noch geklappt. Platz zwei ist nicht das, was wir wollten, war aber heute das Maximum."

Kimi Räikkönen (Ferrari): "Das war das Beste, was wir heute erwarten konnten. Unser Speed war sehr gut."