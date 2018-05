Formel 1 - Qualifying zum Monaco-GP: Daniel Ricciardo auf der Pole, Vettel auf Zwei

NBA So 27.05. Rockets vs. Golden State: Kickt Houston GSW raus? Lyon Open Men Single Live ATP Lyon: Finale Internationaux de Strasbourg Women Single Live WTA Straßburg: Finale Premiership Live Exeter -

Daniel Ricciardo (1:10.810) hat sich im Qualifying beim Großen Preis von Monaco die Pole Position gesichert. Im dominierenden Red-Bull-Boliden setzte sich der Australier vor Sebastian Vettel (1:11.039) und seinem Ferrari durch. Lewis Hamilton startet im Rennen von der dritten Position, während Max Verstappen aufgrund eines Unfalls im dritten freien Training keine Zeit setzte.

"Wir haben bisher alles richtig gemacht, jetzt müssen wir den Job nur noch zu Ende bringen", erklärte Ricciardo nach seiner überzeugenden Vorstellung. Der Australier geht beim 250. Grand Prix in der Geschichte von Red Bull als großer Favorit in das Rennen am Sonntag.

Grund dafür ist unter anderem, dass sein größter Widersacher an diesem Wochenende schon frühzeitig die weiße Fahne schwenken musste. Teamkollege Max Verstappen konnte nach einem heftigen Crash im dritten freien Training wegen der Schäden an seinem Auto nicht am Qualifying teilnehmen und geht vom letzten Platz ins Rennen.

Sebastian Vettel wird mit seinem zweiten Platz hochzufrieden sein. Immerhin kann der Heppenheimer somit seine Aufholjagd im Gesamtklassement vor dem WM-Führenden Lewis Hamilton weiterführen. Teamkollege Kimi Räikkönen startet hinter Hamilton in der zweiten Startreihe.

Valtteri Bottas schleppte den zweiten Mercedes nach einem bislang enttäuschenden Wochenende auf Platz fünf. Dahinter lauern Force Indias Esteban Ocon und McLarens Fernando Alonso.

Der zweite deutsche Fahrer im Feld, Nico Hülkenberg, stellte seinen Renault auf Platz elf. Der Emmericher ließ sich von seinem Teamkollegen Carlos Sainz (Platz acht) um knappe drei Zehntel schlagen.

