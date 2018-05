Formel 1 - Monaco-GP: TV-Übertragung, Livestream, Startzeit & Strecke in Monte Carlo

World Championship Di 15.05. Oh Canada! Die ultimative Olympia-Revanche Internazionali BNL d'Italia Women Single Live WTA Rom: Tag 1 World Championship Südkorea -

Das glamouröseste Rennen der Formel 1 steht an: der Große Preis von Monaco. SPOX gibt euch alle Infos zum sechsten GP-Wochenende der Saison 2018 und sagt, wo das Rennen im TV übertragen wird, es im Livestream läuft und wo ihr das Geschehen im Liveticker verfolgen könnt. Außerdem findet ihr hier alles Wichtige zur Strecke durch Monte Carlo.

Im Fürstentum gibt es jedes Jahr den größten Star-Auflauf im gesamten Rennkalender. Trotzdem steht natürlich der Motorsport im Vordergrund. Gerade, weil Sebastian Vettel beim Spanien-GP eine herbe Schlappe kassiert hat und nun wieder angreifen will.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Startzeit: Wann findet der Große Preis von Monaco statt?

Session Datum Uhrzeit 1. Freies Training Donnerstag, 24. Mai 11 - 12.30 Uhr 2. Freies Training Donnerstag, 24. Mai 15 - 16.30 Uhr 3. Freies Training Samstag, 26. Mai 12 - 13 Uhr Qualifying Samstag, 26. Mai 15 - 16 Uhr Rennen Sonntag, 27. Mai 15.10 Uhr

Wo kann ich den Monaco-GP im TV und Livestream sehen?

RTL zeigt am Samstag eine Zusammenfassung des dritten Freien Trainings und im Anschluss das komplette Qualifying. Am Sonntag gibt es beim Kölner Free-TV-Sender dann das Rennen zu sehen. Außerdem bietet RTL seinen kostenpflichtigen Livestream an.

Wer in Deutschland alle Sessions live und ohne Werbeunterbrechung verfolgen möchte, kann auf F1 TV zurückgreifen. Der eigens von der Formel 1 entwickelte Livestream-Dienst kostet in seiner Vollversion 7,99 Euro pro Monat bzw. 64,99 Euro im Jahr.

F1 TV in Monte Carlo unter besonderer Beobachtung

F1 TV feierte nach langen Querelen sein Debüt beim Großen Preis von Spanien. Und das alles andere als erfolgreich: In jeder Session blieb das Bild immer wieder stehen, es gab Tonprobleme und andere Kinderkrankheiten. Um die zahlenden Kunden zu entschädigen, erstatten die Formel-1-Verantwortlichen den Abonnementen die Kosten der ersten zwei Wochen zurück.

Umso spannender wird nun zu sehen sein, ob der Livestream in Monaco flüssiger läuft oder ob es nach wie vor zu Verbindungsschwierigkeiten kommt.

Der Große Preis von Monaco im Formel-1-Liveticker

SPOX bietet wie zu jedem anderen Rennen einen Liveticker an. Dort könnt ihr alle Trainingssessions, das Qualifying sowie das Rennen verfolgen.

Warum sind die Trainings in Monaco am Donnerstag und nicht freitags?

Ursprünglich wurde der Monaco-GP immer am Wochenende nach Christi Himmelfahrt ausgetragen. Weil am Feiertag nicht gearbeitet wird, hatten in der Folge natürlich mehr Menschen am Donnerstag die Möglichkeit, die Formel 1 an ihrem ersten Trainingstag zu verfolgen. Ein Gewinn für beide Seiten.

Außerdem führt die Strecke durch das Stadtzentrum. Der Verkehr kommt völlig zum Erliegen, da mindert ein zumindest halber Freitag mit geöffneten Straßen den Verkehrsstau.

Mittlerweile findet das Rennen durchs Fürstentum nicht mehr zwangsläufig an Christi Himmelfahrt statt. Trotzdem hat man den Donnerstag als Trainingstag beibehalten. Damit haben Fahrer und Teams beispielsweise mehr Zeit für PR-Termine oder auch für die Abstimmung der Autos. Weil der Raum in Monaco sehr beengt ist, dauern die Arbeiten ohnehin einen Tick länger.

© getty

Rekordsieger beim Monaco-GP:

Fahrer Anzahl der Siege Jahre Ayrton Senna 6 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 Michael Schumacher 5 1994, 1995, 1997, 1999, 2001 Graham Hill 5 1963, 1964, 1965, 1968, 1969

Monaco-Sieger 2017: Wer hat im Vorjahr gewonnen?

Sebastian Vettel hat den Monaco-GP im Vorjahr gewonnen und damit für den ersten Ferrari-Sieg im Fürstentum seit Michael Schumachers Triumph 2001 gesorgt. Das Podium sah 2017 wie folgt aus:

Sieger: Sebastian Vettel (Ferrari)

Zweiter: Kimi Räikkönen (Ferrari)

Dritter: Daniel Ricciardo (Red Bull)

Circuit de Monaco: Die Strecke in Monte Carlo

Hören Formel-1-Liebhaber den Begriff "Stadtkurs", müssen sie in der Regel als erstes an den Monaco-GP denken. Das Rennen durch das Fürstentum ist das langsamste im ganzen Jahr und hat kaum Geraden, dafür umso mehr enge Kurven zu bieten.

Besonders berühmt sind die Fairmont-Kurve - besser als Loews-Haarnadel bekannt -, die Sainte Devote, die Mirabeau, die Tabac-Kurve sowie die Rascasse. Auch die Fahrt vorbei an Casino und Schwimmbad gilt als Highlight der 3,337 Kilometer kurzen Strecke.

David Coulthard empfand die Fahrten durch Monaco mit einem Formel-1-Auto als "reinen Irrsinn", der dreimalige Weltmeister Nelson Piquet verglich das Unterfangen passenderweise mit "Hubschrauberfliegen im Wohnzimmer".