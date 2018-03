Rekorde der Formel-1-Geschichte: Die meisten WM-Titel, Grand-Prix-Siege und Siege in Folge

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Basketball Champions League AEK Athen -

Jüngst startete die neue Saison der Formel 1. SPOX blickt auf die Rekorde der Formel-1-Geschichte in diversen Kategorien. Mit dabei sind natürlich auch Sebastian Vettel und Michael Schuhmacher.

Wer hat die meisten WM-Titel gewonnen? Wer die meisten Grand-Prix? Wer ist der jüngste Weltmeister der Geschichte?

Diese Fragen beantwortet SPOX in den folgenden Kategorien: Meiste WM-Titel, Jüngster Weltmeister, meiste Grand-Prix-Siege, jüngste Grand-Prix-Sieger, Siege in einer Saison und Punkte in einer Saison.

Die meisten WM-Titel

Platz Name Nationalität Titel 1 Michael Schuhmacher Deutschland 7 2 Juan Manuel Fangio Argentinien 5 3 Sebastian Vettel Deutschland 4 3 Lewis Hamilton England 4 3 Alain Prost Frankreich 4

© getty

Die jüngsten Weltmeister

Platz Name Nationalität Jahr Alter 1 Sebastian Vettel Deutschland 2010 23 Jahre, 4 Monate, 11 Tage 2 Lewis Hamilton England 2008 23 Jahre, 9 Monate, 26 Tage 3 Fernando Alonso Spanien 2005 24 Jahre, 1 Monat, 27 Tage 4 Emerson Fittipaldi Brasilien 1972 25 Jahre, 8 Monate, 29 Tage 5 Michael Schuhmacher Deutschland 1194 25 Jahre, 10 Monate, 10 Tage

Die meisten Grand-Prix-Siege

Platz Name Nationalität Siege 1 Michael Schuhmacher Deutschland 91 2 Lewis Hamilton England 62 3 Alain Prost Frankreich 51 4 Sebastian Vettel Deutschland 47 5 Ayrton Senna Brasilien 41

Die jüngsten Grand-Prix-Sieger

Platz Name Nationalität Jahr Alter 1 Max Verstappen Niederlande 2016 18 Jahre, 7 Monate, 16 Tage 2 Sebastian Vettel Deutschland 2008 21 Jahre, 2 Monate, 11 Tage 3 Fernando Alonso Spanien 2003 22 Jahre, 0 Monate, 26 Tage 4 Troy Ruttman USA 1952 22 Jahre, 2 Monate, 19 Tage 5 Bruce McLaren Neuseeland 1959 22 Jahre, 3 Monate, 12 Tage

Die meisten Siege in einer Saison

Platz Name Nationalität Jahr Siege 1 Michael Schuhmacher Deutschland 2004 13 1 Sebastian Vettel Deutschland 2013 13 3 Michael Schuhmacher Deutschland 2002 11 3 Sebastian Vettel Deutschland 2011 11 3 Lewis Hamilton England 2014 11

Die meisten Siege in Folge

Platz Name Nationalität Jahr Siege 1 Sebastian Vettel Deutschland 2013 9 2 Alberto Ascari Italien 1952/53 7 2 Michael Schuhmacher Deutschland 2004 7 2 Nico Rosberg Deutschland 2015/16 7 5 Michael Schuhmacher Deutschland 2000/01 6

Die meisten Punkte in einer Saison (altes Punktesystem bis 2009)

Im alten Punktesystem hält Michael Schuhmacher auch den Rekord für den größten Vorsprung in einer Saison. 2002 stand er mit 67 Vorsprung an der Spitze.

Platz Name Nationalität Jahr Punkte 1 Michael Schuhmacher Deutschland 2004 148 2 Michael Schuhmacher Deutschland 2002 144 3 Fernando Alonso Spanien 2006 134 4 Fernando Alonso Spanien 2005 133 5 Michael Schuhmacher Deutschland 2001 123

Die meisten Punkte in einer Saison (neues Punktesystem ab 2010)

Im neuen Punktesystem führt Sebastian Vettel auch die Kategorie des größten Vorsprungs an. Vettel hatte in der Saison satte 155 Punkte Vorsprung.