DTM-Saison 2018: Alle Infos zu Strecken, Fahrern, Terminen und der Übertragung

Basketball Champions League AEK Athen -

Straßburg Basketball Champions League Banvit -

Monaco Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 3 Joshua vs Parker Anthony Joshua vs Joseph Parker: Public Workout Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 4 NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz Miami Open Women Single WTA Miami: Halbfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Belfast NBA Thunder @ Spurs Miami Open Women Single WTA Miami: Halbfinale -

Session 2 NHL Oilers @ Canucks Joshua vs Parker Anthony Joshua vs Joseph Parker: Weigh-In European Rugby Champions Cup Scarlets -

La Rochelle European Challenge Cup Newcastle -

Brive European Challenge Cup Pau -

Stade Francais NBA Pelicans @ Cavaliers BSL Besiktas -

Banvit European Rugby Champions Cup Munster -

Toulon European Challenge Cup Edinburgh -

Cardiff NHL Panthers @ Bruins Miami Open Women Single WTA Miami: Finale Joshua vs Parker Joshua vs Parker: Undercard Fights NBA Hornets @ Wizards Joshua vs Parker Joshua vs Parker: Main Fight NCAA Division I Loyola Chicago -

Michigan NCAA Division I Kansas -

Villanova Glory Kickboxing Glory Super Fight Series Glory Kickboxing Glory 52 Liga ACB Barcelona -

Estudiantes European Rugby Champions Cup Clermont -

Racing 92 European Rugby Champions Cup Leinster -

Saracens NHL Bruins @ Flyers Liga ACB Malaga -

Real Madrid NBA 76ers @ Hornets NBA Rockets @ Spurs NHL Predators @ Lightning Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 1 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 2 Basketball Champions League Monaco -

Banvit NBA Warriors @ Thunder Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 3 Basketball Champions League Bayreuth -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Karsiyaka Basketball Champions League Straßburg -

AEK Athen NBA Celtics @ Raptors Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Liverpool Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Tag 4 NHL Predators @ Capitals NBA Wizards @ Cavaliers World Rugby Sevens Series Hong Kong: Tag 1 Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 1 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 1 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Viertelfinale Pro14 Edinburgh -

Ulster Premiership Sale -

Wasps Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Viertelfinale Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 1 NBA Cavaliers @ 76ers World Rugby Sevens Series Hong Kong: Tag 2 Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 2 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 2 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Halbfinale NHL Rangers @ Flyers Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Halbfinale NBA Nuggets @ Clippers Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 2 NHL Devils @ Capitals World Rugby Sevens Series Hong Kong: Tag 3 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 3 Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 3 Liga ACB Real Madrid -

Obradoiro BSL Anadolu Efes -

Besiktas Premiership Exeter -

Gloucester NBA Mavericks @ 76ers Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Finale Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 3 Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Finale NBA Jazz @ Lakers NBA Trail Blazers @ Nuggets NBA Celtics @ Wizards

Die neue DTM-Saison steht vor der Tür. Am 5. Mai eröffnen Pascal Wehrlein und Co. am Hockenheimring die Saison 2018. SPOX gibt Euch alle Infos zu den Rennstrecken, Fahrern und Terminen und erklärte euch, wo ihr die Rennen live verfolgen könnt.

DTM-Strecken und Termine 2018

Am 5. Mai beginnt die Jagd um die DTM-Krone 2018. Wie gewöhnlich erfolgt der Startschuss zur neuen Saison am Hockenheimring, ehe an selbigem Ort Mitte Oktober auch das Saisonfinale ausgetragen wird. Erstmalig umfasst der Rennkalender dieses Jahr 20 Rennen, die an zehn Rennwochenenden ausgetragen werden.

Als Premiere gastiert die DTM dieses Jahr in Misano Adriatico (Italien) und kehrt zudem das erste Mal seit 2013 auf den Brands Hatch Circuit in Fawkhaw (England) zurück. Aus dem Kalender weichen muss dafür das Rennen in Moskau.

Termin Austragungsort Land 04.-06.05.2018 Hockenheim Deutschland 18.-20.05.2018 Klettwitz Deutschland 01.-03.06.2018 Mogyorod Ungarn 22.-24.06.2018 Nürnberg Deutschland 13.-15.07.2018 Zandvoort Niederlande 11.-12.08.2018 Brands Hatch England 24.-26.08.2016 Misano Italien 07.-09.09-2018 Nürnberg Deutschland 21.-23.09.2018 Spielberg Österreich 12.-14.10.2018 Hockenheim Deutschland

© getty

Rennställe und Fahrer der DTM-Saison 2018

Fünf neue Fahrer werden in der Saison 2018 in der DTM an den Start gehen. Der prominenteste Neuzugang ist wohl Ex-Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein. Der DTM-Champion von 2015 gibt nach einem eher durchwachsenden Abstecher in die Formel 1 sein Comeback bei Mercedes. Ebenfalls neu im Cockpit des HMA Teams ist Daniel Juncadella, der von den Ersatzfahrern hochgezogen wurde.

Für BMW gehen nächste Saison zwei neue Fahrer an den Start. Philipp End und Joel Eriksson werden beide das BMW Team RBM verstärken, während sich Audi mit Robin Frinjs einen ehemaligen Formel-E-Fahrer ins Boot geholt hat.

In Richtung Formel E zieht es hingegen Tom Blomqvist und Maro Engel. Robert Wickens wird nächste Saison in der IndyCar Series an den Start gehen, der zweimalige DTM-Sieger Mattias Ekström wird sein Glück im Rallycross versuchen. Zu guter Letzt verlässt auch Maxime Martin die DTM, mit noch unbekanntem Ziel.

Marke Rennwagen Team Fahrer Mercedez-Benz Mercedes-AMG C63 DTM HWA Team Gary Paffett Mercedez-Benz Mercedes-AMG C63 DTM HWA Team Paul di Resta Mercedez-Benz Mercedes-AMG C63 DTM HWA Team Daniel Juncadella Mercedez-Benz Mercedes-AMG C63 DTM HWA Team Lucas Auer Mercedez-Benz Mercedes-AMG C63 DTM HWA Team Edoardo Mortara Mercedez-Benz Mercedes-AMG C63 DTM HWA Team Pascal Wehrlein Audi Audi RS5 DTM Audi Sport Team Abt Sportsline Robin Frinjs Audi Audi RS5 DTM Audi Sport Team Abt Sportsline Nico Müller Audi Audi RS5 DTM Audi Sport Team Rosberg Rene Rast Audi Audi RS5 DTM Audi Sport Team Rosberg Jamie Green Audi Audi RS5 DTM Audi Sport Team Phoenix Loic Duval Audi Audi RS5 DTM Audi Sport Team Phoenix Mike Rockefeller BMW BMW TM4 DTM BMW Team RBM Bruno Spengler BMW BMW TM4 DTM BMW Team RBM Philipp Eng BMW BMW TM4 DTM BMW Team RBM Joel Eriksson BMW BMW TM4 DTM BMW Team RMG Marco Wittmann BMW BMW TM4 DTM BMW Team RMG Augusto Farfus BMW BMW TM4 DTM BMW Team RMG Timo Glock

Regeländerungen zur DTM-Saison 2018

Verringerung des Gesamt-Mindestgewichts (Fahrzeug + Fahrer)

Zusätzlicher Mechaniker bei Boxenstopps

Erhöhung des Motorenkontingents

Einführung des Indy-Restarts

Begrenzung der Kommunikation via Boxentafel

Erhöhung der Mindestrestmenge an Treibstoff



Wo kann ich die DTM-Saison 2018 live verfolgen?

Für die DTM-Saison 2018 hat sich SAT.1 alle Recht exklusiv gesichert. Der Münchner Fernsehsender überträgt alle 20 Rennen live im TV, die Qualifyings sind zusätzlich im Livestream auf ran.de verfolgbar.