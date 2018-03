Formel 1 - Driver-Ranking zum Australien-GP: Weck' den Alonso in dir!

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Miami Open Women Single Live WTA Miami: Tag 7 BSL Live Anadolu Efes -

Tofas NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings Joshua vs Parker Anthony Joshua vs Joseph Parker: Pressekonferenz Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 1 Basketball Champions League Karsiyaka -

Murcia Basketball Champions League Ludwigsburg -

Bayreuth Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 2 NBA Trail Blazers @ Pelicans Basketball Champions League AEK Athen -

Straßburg Basketball Champions League Banvit -

Monaco Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 3 Joshua vs Parker Anthony Joshua vs Joseph Parker: Public Workout Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 4 NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz Miami Open Women Single WTA Miami: Halbfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Belfast League One Blackburn -

Bradford MLB Twins @ Orioles MLB Astros @ Rangers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics NBA Thunder @ Spurs Miami Open Women Single WTA Miami: Halbfinale -

Session 2 NHL Oilers @ Canucks J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Joshua vs Parker Anthony Joshua vs Joseph Parker: Weigh-In Championship Brentford -

Sheffield Utd European Rugby Champions Cup Scarlets -

La Rochelle Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland European Challenge Cup Newcastle -

Brive European Challenge Cup Pau -

Stade Francais MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Pelicans @ Cavaliers MLB Astros @ Rangers MLB Angels @ Athletics BSL Besiktas -

Banvit Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo European Rugby Champions Cup Munster -

Toulon Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa European Challenge Cup Edinburgh -

Cardiff NHL Panthers @ Bruins Miami Open Women Single WTA Miami: Finale Joshua vs Parker Joshua vs Parker: Undercard Fights Primeira Liga Benfica -

Guimaraes Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (Delayed) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand NBA Hornets @ Wizards Coupe de la Ligue PSG -

Monaco MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays Joshua vs Parker Joshua vs Parker: Main Fight Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) MLB Twins @ Orioles MLB Cubs @ Marlins A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Liga ACB Barcelona -

Estudiantes European Rugby Champions Cup Clermont -

Racing 92 Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia European Rugby Champions Cup Leinster -

Saracens Eredivisie Feyenoord -

Excelsior Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham NHL Bruins @ Flyers Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Liga ACB Malaga -

Real Madrid NBA 76ers @ Hornets MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse NBA Rockets @ Spurs MLB Angels @ Athletics NHL Predators @ Lightning Championship Preston -

Derby County Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 1 Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

FC Porto MLB Cubs @ Reds MLB Indians @ Angels Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 2 Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Basketball Champions League Monaco -

Banvit Championship Fulham -

Leeds MLB Red Sox @ Marlins MLB Cubs @ Reds NBA Warriors @ Thunder MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 3 Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco MLB Rays @ Yankees Basketball Champions League Bayreuth -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Karsiyaka Basketball Champions League Straßburg -

AEK Athen MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates NBA Celtics @ Raptors Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 4 MLB Mets @ Nationals Premier League Darts Premier League: Liverpool CEV Champions League (W) Novara -

Galatasaray Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Tag 4 MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees NHL Predators @ Capitals NBA Wizards @ Cavaliers MLB Cubs @ Brewers Copa Libertadores Estudiantes -

Santos Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 1 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 1 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Viertelfinale Pro14 Edinburgh -

Ulster Premiership Sale -

Wasps Ligue 1 St. Etienne -

PSG Championship Cardiff -

Wolverhampton Primera División La Coruna -

Malaga Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Viertelfinale Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 1 NBA Cavaliers @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants A-League Sydney Wanderers -

Brisbane Primera División Alaves -

Getafe Premier League Everton -

Liverpool Championship Norwich -

Aston Villa Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 2 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 2 Serie A Benevento -

Juventus Premier League Bournemouth -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Stoke -

Tottenham Championship Leeds -

Sunderland Primera División Celta Vigo -

FC Sevilla Ligue 1 Monaco -

Nantes Serie A SPAL -

Atalanta Serie A AS Rom -

Florenz Premier League Man City -

Man United Primera División Real Betis -

Eibar Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Halbfinale MLB Rays @ Red Sox Eredivisie Alkmaar -

PSV Ligue 1 Amiens -

Caen Ligue 1 Angers -

Straßburg Ligue 1 Bordeaux -

Lille Ligue 1 Guingamp -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Dijon MLB Mariners @ Twins Premier League Brighton -

Huddersfield (DELAYED) Primera División FC Barcelona -

Leganes Serie A Sampdoria -

CFC Genua NHL Rangers @ Flyers Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Halbfinale NBA Nuggets @ Clippers MLB Cubs @ Brewers Premier League West Brom -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Burnley (Delayed) Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 2 Premier League Leicester -

Newcastle (Delayed) NHL Devils @ Capitals MLB Athletics @ Angels IndyCar Series IndyCar: Desert Diamond West Valley Phoenix Grand Prix J1 League Gamba Osaka -

Kobe Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 3 Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 3 Primera División Levante -

Las Palmas Liga ACB Real Madrid -

Obradoiro Serie A FC Turin -

Inter Mailand Premiership Hamilton -

Celtic CSL Guangzhou Evergrande -

Shandong Luneng Ligue 1 Nizza -

Rennes Serie A Crotone -

Bologna Serie A Hellas Verona – Cagliari Serie A Neapel -

Chievo Verona Premier League Arsenal -

Southampton Premiership Exeter -

Gloucester Primera División Real Madrid -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

Heracles Ligue 1 Metz -

Lyon Premier League Chelsea -

West Ham Serie A Udinese -

Lazio First Division A Gent -

Brügge Primera División Real Sociedad -

Girona 1. HNL Istra -

Dinamo NBA Mavericks @ 76ers Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Finale MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins Primera División Valencia -

Espanyol Serie A Milan -

Sassuolo Ligue 1 Marseille – Montpellier MLB Athletics @ Angels Superliga Talleres -

Independiente Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 3 Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Finale NBA Jazz @ Lakers

Nach jedem Grand Prix der Formel 1 bewertet SPOX die Leistungen der Fahrer am vergangenen Wochenende. Teil 1 der Saison 2018: der Große Preis von Australien.

Fernando Alonso sticht zum Saisonauftakt in Melbourne besonders hervor, Lewis Hamilton fuhr besser als Rennsieger Sebastian Vettel. Außerdem: Rookie Charles Leclerc überzeugt beim Debüt und Nico Hülkenberg holt das Maximum heraus.

Platz 10, Carlos Sainz Junior:

Nico Hülkenberg hat endlich einen starken Teamkollegen! Was sich gegen Ende der Vorsaison schon andeutete, zeigte sich auch in Melbourne: Carlos Sainz Jr. ist nicht weit weg. Lediglich vier Hundertstel war der Spanier im Qualifying langsamer als Hülkenberg - eine Winzigkeit.

Im Rennen war der Unterschied dann allerdings größer, 13 Sekunden trennten beide Renault-Piloten bei der Zieleinfahrt. Warum? Nun, Sainz erwischte offenbar nicht seinen besten Tag und patzte mit einem heftigen Verbremser in Kurve 9, der ihn nicht nur in die Wiese schlittern, sondern auch noch einen Platz an Alonso verlieren ließ.

Ab Rennhalbzeit hatte er dann nochmals ordentlich zu kämpfen. Diesmal aber weniger mit seinem Gefährt als vielmehr mit seinem körperlichen Zustand. Weil das Trinksystem kaputt ging, floss immer mehr und mehr Wasser in Sainz' Bauch, sodass ihm irgendwann speiübel wurde. "Das ganze Wasser ist von Seite zu Seite geschwappt, es war ziemlich schwierig. Irgendwann unter dem Safety-Car musste ich mich beinahe übergeben", klagte der 23-Jährige.

Platz 9, Stoffel Vandoorne:

Solide. So lässt sich der Auftritt des Belgiers wohl am besten beschreiben. Er war nicht furios unterwegs und am gesamten Wochenende immer einen Tick langsamer als Stallgefährte Alonso, zeigte aber konstante Leistungen ohne größeren Patzer. Ärgerlich für ihn: Wäre er eine Runde später zum Reifenwechsel abgebogen, hätte er das Virtual Safety Car mitnehmen können und wäre wohl als Siebter oder Achter ins Ziel gekommen.

Platz 8, Kevin Magnussen:

58 Runden müssen beim Großen Preis von Australien bewältigt werden. Kevin Magnussen schaffte nur 22. Warum er trotzdem einen Platz im Ranking verdient? Weil er bis dahin einfach ein bärenstarkes Wochenende abgeliefert hat.

Schon mit Platz fünf in der Startaufstellung bestätigte er den guten Eindruck der Winter-Testfahrten. Vor Teamkollege Romain Grosjean war der Däne "Best of The Rest". Im Rennen ging's dann von Beginn an munter weiter: Weil Verstappen beim Start von den beiden Ferraris aufgehalten wurde, schlüpfte Magnussen gemütlich außen am Red Bull vorbei.

Bis sich Verstappen mit seinem Dreher irgendwann selbst aus dem Zweikampf verabschiedete, erstickte Magnussen die Angriffe des Niederländers Runde um Runde im Keim. Umso bitterer sein Ausfall: Weil die Haas-Mechaniker das linke Vorderrad nicht richtig montierten, musste er seinen Wagen vorzeitig abstellen. Ohne dieses Malheur wäre wohl das zweitbeste Resultat seiner Formel-1-Karriere drin gewesen (bestes Ergebnis: zweiter Platz beim Australien-GP 2014).

Platz 7, Charles Leclerc:

Wenn am Nachmittag das erste Qualifying deiner F1-Karriere ansteht, möchtest du dich im dritten Freien Training eigentlich einschießen, um in den Quali-Rhythmus kommen. Blöd, wenn es genau dann regnet und die Trockenübung im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fällt.

Also ging es für Charles Leclerc ohne echte Generalprobe ins Shootout. Mit dem Ergebnis: Platz 18, vorletzte Startreihe. Als Rookie in einem Sauber? Eine starke Leistung! Zumal auch nur ein Zehntel zu Teamkollege Marcus Ericsson fehlte. Im Rennen hielt sich der junge Franzose dann ebenfalls wacker und ließ Lance Stroll und Brendon Hartley hinter sich. Herzlich willkommen in der Formel 1, Charles!

© getty

Platz 6, Daniel Ricciardo:

Dass er drei Startplätze zurückgestuft wurde, hatte sich der Aussie Boy selbst zuzuschreiben. Immerhin passte er im Freien Training am Samstag nicht auf und fuhr bei Rot zu schnell durch den Albert Park. Mit diesem Handicap im Gepäck, fuhr es sich für Ricciardo in der Qualifikation offenbar nicht unbedingt leichter. Drei Zehntel hatte er Rückstand auf Verstappen.

Am Sonntag lief's dann aber besser. Mit einem beherzten Überholmanöver hievte sich Ricciardo in der Anfangsphase an Hülkenberg vorbei, anschließend profitierte er vom Rennverlauf, sodass er sogar am Podium knabberte. Und: Ricciardo hat gezeigt, dass er im Gegensatz zu Teamkollege Mad Max etwas mehr Reife am Lenkrad ausstrahlt.

Seite 1: Magnussen trotz Ausfall dabei, ein Rookie sagt Hallo

Seite 2: Alonso düpiert alle, Hamilton ist besser als Vettel