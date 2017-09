Alle Infos zum GP von Malaysia

Bundesliga Fr Jetzt Bayern-Wolfsburg: Die Highlights vom Freitag GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single Live WTA Guangzhou: Finale Primera División Live Atletico Madrid -

Zum letzten Mal macht die Formel 1 am kommenden Wochenende in Sepang Halt. Ab der nächsten Saison wird der Große Preis von Malaysia aus dem Kalender gestrichen. Alle Infos zum letzten GP von Malaysia, dem Zeitplan, sowie dem Livestream und Liveticker liefert euch SPOX.

Der Große Preis von Malaysia ist das 15. Rennen der Formel-1-Saison 2017. Die Teams gastieren vom 29. September bis zum 1. Oktober in Sepang nahe der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur.

Strecke des Malaysia-GP: Sepang International Circuit

Die Rennstrecke liegt in der Nähe der Hauptstadt Kuala Lumpur und bezieht durch die tropischen Wälder, die den Kurs umgeben, sein einzigartiges Flair. Auf einer Strecke von 5,543 Kilometer verteilen sich 15 Kurven und acht Geraden, die für ein abwechslungsreiches Streckenprofil sorgen. Mit bis zu 25 Metern Streckenbreite an manchen Stellen bietet der Kurs zudem ausreichend Gelegenheiten für Überholmanöver.

Was sind die Schwierigkeiten beim Malaysia-GP?

Das Rennen in Malaysia ist bekannt für seine widrigen äußeren Bedingungen. Durch den örtlich herrschen Südwestmonsun sind die klimatischen Bedingungen nahezu unberechenbar und wechseln zwischen tropischer Hitze und sintflutartigen Regenfällen. 2009 musste das Rennen, das damals noch im Frühling stattfand, aufgrund des starken Regens sogar abgebrochen werden.

Durch die Variation aus langen Geraden und teilweise engen Kurven müssen die Fahrer eine Mischung finden, die ihnen einerseits genügend Abtrieb gibt, aber auch eine möglichst hohe Topgeschwindigkeit erlaubt.

Die Ausgangslage vor dem Großen Preis von Malaysia

Nach dem verhängnisvollen Startunfall von Sebastian Vettel beim Großen Preis von Singapur geht Lewis Hamilton mit einem Vorsprung von 28 Punkten in die verbliebenen sechs Rennen. Vettel muss in den letzten Rennen auf Ausrutscher des Mercedes-Fahrers hoffen und selbst im vorderen Feld mitmischen. Mit vier Siegen in den letzten sieben Jahren erwarb sich der Ferrari-Pilot zwar den Ruf des Malaysia-Experten, dennoch sprechen die aktuellen Vorzeichen wohl eher für Lewis Hamilton, der die letzten drei Rennen alle für sich entschied.

Die WM-Wertung vor dem 15. von 20. Läufen

Rang Fahrer Team WM-Punkte 1. Lewis Hamilton Mercedes 263 2. Sebastian Vettel Ferrari 235 3. Valtteri Bottas Mercedes 212 4. Daniel Ricciardo Red Bull 162 5. Kimi Räikkönen Ferrari 138 6. Max Verstappen Red Bull 68 7. Sergio Perez Force India 68 8. Esteban Ocon Force India 56 9. Carlos Sainz Toro Rosso 48 10. Nico Hülkenberg Renault 34 11. Felipe Massa Williams 31 12. Lance Stroll Williams 28 13. Romain Grosjean Haas 26 14. Kevin Magnussen Haas 11 15. Fernando Alonso McLaren-Honda 10 16. Jolyon Palmer Renault 8 17. Stoffel Vandoorne McLaren-Honda 7 18. Pascal Wehrlein Sauber 5 19. Daniil Kwjat Toro Rosso 4

Wann startet die Formel 1 in Malaysia? Die Sessions im Überblick

Session Datum Uhrzeit (Ortzeit) 1. Freies Training Fr., 29. September 5 Uhr (11 Uhr) 2. Freies Training Fr., 29. September 9 Uhr (15 Uhr) 3. Freies Training Sa., 30. September 8 Uhr (14 Uhr) Qualifying Sa., 30. September 11 Uhr (17 Uhr) Rennen So., 01. September 9 Uhr (15 Uhr)

Wo kann ich den Malaysia-GP im TV sehen?

RTL hält in Deutschland seit Jahren die Rechte für die Übertragung im Free-TV. Der Privatsender aus Köln zeigt die Qualifikation und das Rennen live, zudem wird vor dem Qualifying eine Zusammenfassung des dritten Freien Trainings angeboten.

Alle Trainingseinheiten, Qualifying und Rennen gibt es in Deutschland nur im Pay-TV. Sky zeigt alle fünf Sessions live und bietet zudem einige verschiedene Kameraperspektiven an.

In Österreich werden das zweite freie Training, das Qualifying sowie das Rennen live im Free-TV übertragen. ORF1 hat die Rechte hierfür. In der Schweiz werden Qualifikation und Rennen von SRF zwei übertragen.

Wo kann ich den Malaysia-GP online im Livestream sehen?

Sky-Kunden können bequem alle Sessions auch auf Tablet, Smartphone oder PC verfolgen. Im Abo ist der Streamingdienst SkyGo bereits mitinbegriffen. Interessierte Zuschauer ohne Sky-Abo können das Rennen auch kostenlos auf TV Now sehen. Beide Angebote sind auch per iPhone-/iPad-App und via Android-App empfangbar.

In Österreich überträgt das ORF in seiner TV-Thek die Sessions, die im Fernsehen gezeigt werden. Dieser Livestream ist kostenlos.

Wo kann ich den Malaysia-GP im Liveticker verfolgen?

Sowohldie Trainings-Sessions als auch das Qualifying sowie das finale Rennen könnt ihr auch im LIVETICKER von SPOX verfolgen. Dieser beginnt in der Regel eine halbe Stunde vor dem Start und endet etwa 15 Minuten nach dem jeweiligen Ende der Einheit.

Wer feierte die meisten Siege in Malaysia?

4 Siege: Sebastian Vettel

3 Siege: Fernando Alonso

3 Siege: Michael Schumacher

2 Siege: Kimi Räikkönen

Das Ergebnis des Malaysia-GP 2016: