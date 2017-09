Hamilton siegt - Vettel scheidet nach Crash aus

Bundesliga So Jetzt Die Highlights vom Sonntag Davis Cup Men National_team Live Österreich -

Lewis Hamilton hat beim Großen Preis von Singapur den 60. Sieg seiner Formel-1-Karriere eingefahren. Der Mercedes-Pilot profitierte dabei von einer chaotischen Startphase, in der die beiden Ferraris von Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen sowie Max Verstappen im Red Bull ausschieden. Das Podium komplettierten Daniel Ricciardo (Red Bull) und Valtteri Bottas (Mercedes).

Das Nachtrennen, das aus Zeitgründen nicht über die vollen 61 Runden lief, wurde unter nassen Bedingungen gestartet. Schon nach wenigen Metern kollidierten Räikkönen, Verstappen und Vettel. Der Heppenheimer konnte seine Führung trotz starker Beschädigung an seinem Boliden kurz behaupten, schied nach einem Dreher aber wenig später aus.

Hamilton hielt sich aus dem wilden Getümmel heraus und ging in Führung. Diese gab er bis zum Ende des Rennens nicht mehr ab. Dahinter fuhren Ricciardo und Nico Hülkenberg auf Podiumskurs, nach einer missglückten Strategie-Entscheidung und einem technischen Problem schied der deutsche Renault-Pilot aber kurz vor Ende aus. Im Gegenzug schob sich Bottas auf den dritten Rang.

Carlos Sainz Junior im Toro Rosso wurde Vierter, Sergio Perez (Force India) kam als Fünfter ins Ziel. Renault-Pilot Jolyon Palmer (6.), Stoffel Vandoorne (7./McLaren), Lance Stroll (8./Williams), Romain Grosjean (9./Haas) und Esteban Ocon (10./Force India) komplettierten die Top 10. Pascal Wehrlein im Sauber wurde Zwölfter.

In der Fahrerweltmeisterschaft baute Hamilton (263) seine Führung auf 28 Punkte vor Vettel (235) aus. Bottas folgt mit 212 Zählern vor Ricciardo (162). Räikkönen ist mit weiterhin 138 Zählern auf seinem Konto Fünfter.

Start:

Verstappen will nach einem guten Start an Vettel vorbei, wird dann aber von diesem und dem ebenfalls gut weggekommenen Räikkönen eingequetscht - es kommt zur Kollision zwischen dem Trio! Verstappen und Räikkönen fliegen raus, nehmen dabei noch Alonso mit, der aber immerhin vorübergehend weiterfahren kann.

Vettel bleibt kurzzeitig in Führung vor Hamilton, dreht sich dann aber mit seinem massiv beschädigten Ferrari und scheidet wenig später aus. Das Safety Car kommt raus, Ricciardo und Hülkenberg liegen auf den anderen beiden Podestplätzen.

Strategie:

Nachdem Daniil Kvyat in den Reifenstapel crashte, kam das Safety Car zum zweiten Mal auf die Strecke. Ricciardo und Hülkenberg nutzten die Gelegenheit, um sich frische Inters abzuholen. Hamilton blieb auf seinen Startreifen, büßte trotz älterer Pneus aber keine Geschwindigkeit im Vergleich zur Konkurrenz ein.

Als die Strecke abtrocknete, reagierten Ricciardo und Bottas in Runde 28 als erste Spitzenfahrer und gingen auf Slicks. Hamilton ließ sich einen Umlauf später Trockenreifen umschnallen. Sowohl Red Bull als auch Mercedes setzte bei seinen Piloten auf Ultrasofts, die bis zum Rennende hielten.

Beste Bilder 2017: Grid Girls, Promis, Fans © getty 1/72 ITALIEN-GP: Mit den aktuellen Farben des Autos verleiht Force India den Fans neue Ideen für Kostüme. Die pinken Panther dürften mit dem Rennen zufrieden sein © getty 2/72 Die Kampfbomber mit den italienischen Nationalfarben dürfen in Monza natürlich nicht fehlen © getty 3/72 Auch wenn es für Ferrari nicht zum Sieg reichte, die Tifosi feierten Vettels Podestplatz © getty 4/72 Vettel bedankte sich artig und spielte den Kameramann © getty 5/72 Spätestens jetzt gab es kein Halten mehr. Die Tifosi tauchten das Autodromo Nazionale di Monza in Ferrari-Rot © getty 6/72 Lewis Hamilton war nach der Übernahme der WM-Führung mehr in Selfie-Laune © getty 7/72 BELGIEN-GP: Zum 25-jährigen Jubiläum von Michael Schumachers erstem Formel-1-Sieg darf Sohn Mick den Weltmeister-Wagen von 1994 um den Kurs fahren © getty 8/72 Ein irres Bild, den Benetton Ford B 194 mal wieder auf der Strecke zu sehen - beeindruckt gucken die Zuschauer Schumi Junior hinterher © getty 9/72 Mit dabei in Spa sind auch Daniel Ricciardo und Valtteri Bottas ...allerdings etwas größer als gewohnt © getty 10/72 Die Fans suchen sich alle möglichen Plätze rund um die Ardennen-Achterbahn, um das Rennen zu verfolgen. Notfalls auch im Wald © getty 11/72 Den besten Platz haben aber natürlich die Fahrer. Zwischen den Grid Girls entlang zu schreiten, ist schließlich nicht so verkehrt © getty 12/72 Vor allem dann, wenn sie so nett lächeln wie diese Dame hier © getty 13/72 UNGARN-GP: Vor der Sommerpause geht es ab nach Budapest. Selbstverständlich stehen auf dem Hungaroring die hübschen Damen parat © getty 14/72 In den klassischen Pirelli-Farben posieren die Ladies Reih in Reih. Doch Vorsicht Mädels, es windet! © getty 15/72 Auch mit dabei: Hollywood-Star Ashton Kutscher, der sich ein Selfie nicht nehmen lässt © getty 16/72 Ob der Schauspieler diese hübsche Frau schon abfotografiert hat? © getty 17/72 Von all dem (und im Übrigen auch von der Siegerehrung) lässt sich Fernando Alonso nicht beeindrucken. Er chillt gemütlich in seinem Liegestuhl - und wünscht allen Fans schöne Sommerferien © getty 18/72 GROSSBRITANNIEN-GP: Wir sind auf der Insel angekommen und begrüßen die Ladies im "Home of British Motorsport" © getty 19/72 Grün-weiß ist an diesem Tag die Festtagsordnung. Eine gute Entscheidung, wenn man sich diese Damen so ansieht © getty 20/72 Ob sich Carlos Sainz bei diesem Anblick auf seinen bevorstehenden Start konzentrieren konnte? © getty 21/72 Traditionell gibt's kurz vor Rennbeginn eine imposante Flugshow. Natürlich in den britischen Farben © getty 22/72 Das wollen sich auch die Hollywood-Schauspieler Owen Wilson (l.) und Woody Harrelson nicht entgehen lassen © getty 23/72 Die Fans geben den Fahrern noch ein paar Tipps: Hamilton solle doch den Hammer auspacken und Vettel möge bitte niemanden stoßen. Beide Piloten halten sich an die Vorgaben © getty 24/72 ÖSTERREICH-GP: Am Spielberg feiert Red Bull sein Heimspiel. Entsprechend traditionell geht's für Max Verstappen und Daniel Ricciardo zu. Ob der Bandname "Red Bull Boys" schon vergeben ist? © getty 25/72 Traditionell gekleidet sind auch diese Madeln. Ein Blumenkranz im Haar und Dirndl sind im Alpenland eben Pflicht © getty 26/72 Diese junge Dame passt auf Sebastian Vettel auf. Gibt schlimmeres, oder? © getty 27/72 Eben noch am Musikinstrument, jetzt wieder am Sporteln - Daniell Ricciardo. Was der australische Sunnyboy da genau versucht, wissen wir aber nicht ... © getty 28/72 Nein, diese orange Meute feuert nicht McLaren-Honda an. Sie sind wegen Max Verstappen da. Leider fällt der Niederländer schon nach der ersten Kurve aus © xpb 29/72 Küsschen für die Formel 1! Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr in der Steiermark © getty 30/72 ASERBAIDSCHAN-GP: Ob die Indianer früher in Baku gelebt haben? Zumindest sind die Grid Girls mit einem an die indianische Kultur Stirnband ausgerüstet © getty 31/72 Auch in Nahaufnahme weiß der Kopfschmuck zu überzeugen. Auch wenn diese Dame nicht sonderlich zufrieden aussieht ... © getty 32/72 Selbstverständlich lassen sich auch die Promis das Geschehen am Kaspischen Meer nicht entgehen. Hier gibt's ein Meet and Greet zwischen Mariah Carey, ihrem Sohn und den Red-Bull-Jungs © getty 33/72 Anschließend will die Pop-Diva mal selbst ans Steuer. Ist das vielleicht der Grund, warum sich Lewis Hamilton im Rennen über das zu langsame Safety Car beschwert hat? © getty 34/72 Apropos Hamilton: Dieser darf sich in Baku über viel Zuspruch aus dem Iran freuen © xpb 35/72 KANADA-GP: In Montreal ist es ziemlich windig, wie diese Ladies und ihre Haarprachten spüren müssen © xpb 36/72 So, jetzt sitzt auch die Frisur wieder. Zeit, um verstohlen in die Kamera zu blicken © getty 37/72 Sportlich geht es in der Startaufstellung zu. Hier unterhält sich Nico Hülkenberg mit Tennis-Beauty Eugenie Bouchard und NBA-Star Bismack Biyombo © getty 38/72 Auch die Filmprominenz ist zu Gast. Hier guckt Michael Douglas mit seinen Kindern in die Ferne © getty 39/72 Auf dem Siegerpodest gibt's dann von Schauspiel-Legende Sir Patrick Stewart den "Shoey" - ganz zur Freude von Daniel Ricciardo © getty 40/72 MONACO-GP: In der Häuserschlucht Monte Carlos crashen die Fahrer ganz gerne. Esteban Ocon wollte im Schwimmbad die Abkürzung nehmen. War offenbar nicht die beste Idee © getty 41/72 Nur mit einer Armada von Helfern konnte der Force India aus der Streckenbegrenzung befreit werden. Ganze Arbeit des Franzosen © getty 42/72 Immerhin wurde der pinke Renner vom Kran aufgeräumt. Die Helfer werden es gedankt haben © getty 43/72 Was Ocon kann, kann ich schon lange. So ähnlich dürften die Gedanken von Stoffel Vandoorne gewesen sein. Die Flugeinlage gab es gratis © getty 44/72 Genug Autos, ab zu den wichtigen Themen des Rennsports: den Grid Girls. Die ersten Blicke im Fürstentum sind durchaus vielversprechend © getty 45/72 Die Dame an Daniel Ricciardos Startplatz ist auch durchaus nett anzuschauen. Chris Hemsworth kommt aus dem Grinsen gar nicht mehr raus © getty 46/72 Daniil Kvyat ist durchaus zu beneiden © getty 47/72 SPANIEN-GP: Wem diese Oranje-Fans die Daumen drücken, ist unschwer zu erkennen. Natürlich hoffen sie auf einen erneuten Triumph Verstappens © getty 48/72 Hübsch, hübsch! Diese Damen haben gut lachen - und gehören offenbar auch zum Max-Fanclub © getty 49/72 In Barcelona wird erstmals ein Fan-Festival im Rahmenprogramm veranstaltet - mit Grusel-Monstern inklusive © getty 50/72 Wer da die Flucht sucht, sollte am besten auf dieses Gerät. Spaß und Nervenkitzel sind hier wohl inklusive © getty 51/72 RUSSLAND-GP: Auf dem Sochi Autodrom sind hübsche Frauen keine Mangelware. Lewis Hamilton scheint davon aber nicht sonderlich beeindruckt © getty 52/72 Die beiden Jung-Bullen Carlos Sainz und Daniil Kvyat genießen den Gang über den roten Teppich da schon mehr - zu Recht! © getty 53/72 Die russischen Fans zeigen sich in diesem Jahr von der kreativen Seite. Maskiert, ganz in weiß - das hat was © getty 54/72 Kurz und präzise: Russland, deine schönen Frauen © xpb 55/72 Den Schminkkübel haben diese beiden Grid Girls offenbar gefunden © getty 56/72 Ziemlich beste Freunde: Putin und Ecclestone. Neu-Formel-1-Boss Chase Carey wirkt da fast wie das fünfte Rad am Wagen © getty 57/72 BAHRAIN-GP: In dem arabischen Königreich sind die Damen traditionell eher dicht bekleidet. Gut aussehen tut's natürlich trotzdem! © getty 58/72 Der Iceman erwartet Nachwuchs! Minttu Virtanen, die Frau von Kimi Räikkönen, präsentiert stolz ihren Baby-Bauch © getty 59/72 Den möchte sich offenbar auch Model-Ikone Naomi Campbell ansehen © getty 60/72 Frustriert unternimmt der Iceman einen Wüstenspaziergang. Ob dieser Baggerkran schneller als Alonsos McLaren-Honda ist? © getty 61/72 In Sakhir zeigte sich auch Christian Horners Frau, Ex-Spice-Girl Gary Horner - samt Kindern © getty 62/72 CHINA-GP: Wenn die Formel 1 im Reich der Mitte gastiert, bekommt man eine der besten Fangemeinden der Welt zu sehen. Vom schlechten Wetter lassen sich diese Herrschaften jedenfalls nicht die Laune verderben © getty 63/72 ... im Gegensatz zu dieser jungen Dame. Das Wetter scheint ihr nur bedingt zu gefallen © getty 64/72 Sich vor dem Regen zu schützen, ist gar nicht mal so einfach, wie dieser Polizist beweist © getty 65/72 Hey Valtteri, bei diesem ansehnlichen Spalier dürfte die Laune schon etwas besser sein © getty 66/72 Und ab in die Reihe: Diese Ladies nutzen die Rennstrecke als Laufsteg - mit Recht! © getty 67/72 Ein etwas genauerer Blick schadet nicht, wie dieses Bild beweist © getty 68/72 AUSTRALIEN-GP: Die neue Saison geht los und damit feiern auch die Grid Girls ihr Comeback in der Formel 1. Munter warten die Damen auf ihren Einsatz © getty 69/72 Diese zwei Ladies machen Red Bull eine Freude und zeigen sich ganz passend im österreichischen Dirndl. Bei diesem hübschen Anblick können Ricciardo und Verstappen natürlich nur grinsen © getty 70/72 Vettel wird bei der Fahrerparade vor dem Rennen von einer Blondine kutschiert. Wirklich interessieren tut das den Ferrari-Star aber offenbar nicht ... © getty 71/72 Vielleicht war Super-Seb aber auch nur von dieser Dame abgelenkt: Hollywood-Star Nicole Kidman stattet der Formel 1 hier einen Besuch ab © getty 72/72 Dieser Fan ist ohne Frage ziemlich farbenfroh. Über Geschmack lässt sich aber natürlich streiten

Highlight des Rennens: der Start

Es waren irre Bilder, die uns die Startphase auf dem Marina Bay Street Circuit lieferte. Räikkönen und Vettel räumten Verstappen ab, das Trio nahm zudem Alonso mit. Anschließend drehte sich der Heppenheimer und schlitterte rund 100 Meter rückwärts mit Blick auf das ihm entgegenkommende Fahrerfeld.

Mann des Rennens: Nico Hülkenberg

Der Emmericher ist mit 129 Formel-1-Starts ohne Podest-Erfolg nun alleiniger Rekordhalter in dieser wenig rühmlichen Rangliste (sein Vorgänger war Adrian Sutil). Dabei schnüffelte er jedoch so dicht am Podium wie schon lange nicht mehr. Kurzzeitig auf Platz drei unterwegs, verpasste er ein Spitzenergebnis aber nach Strategie-Fehlern seines Teams und einem technischen Problem, das ihn zu einem vorzeitigen Ende zwang. An seiner fahrerischen Leistung änderte dies nichts.

Flop des Rennens: Valtteri Bottas

Während Hamilton souverän zum Sieg fuhr, gelang dem Finnen mit Ach und Krach der dritte Rang. Teilweise mehr als eine Sekunde pro Runde langsamer als sein Teamkollege, zeigte Bottas nie das volle Potenzial seines Mercedes. Zu Beginn des Rennens hatte er sogar Schwierigkeiten, an Palmer im Renault vorbeizukommen.

Reaktionen der Top 3:

Lewis Hamilton (Mercedes): "Wir hatten gestern Probleme, aber heute ist es gut ausgegangen. Ich könnte nicht glücklicher sein. Gott hat mich heute gesegnet. Natürlich habe ich von dem Unfall profitiert, der sehr unglücklich für Ferrari war. Eigentlich hoffte ich, dass ich einen Zweikampf mit Vettel haben würde - daraus wurde bekanntermaßen nichts."

Daniel Ricciardo (Red Bull): "Wir hatten heute nicht die Pace vom Freitag, daher bin ich etwas enttäuscht. Trotzdem ist es ein weiteres Podium, darüber bin ich glücklich. Ich habe beim Start einfach nur das Chaos vor mir gesehen, zum Glück bin ich zuvor schlecht weggekommen."

Valtteri Bottas (Mercedes): "Für uns war eine sehr gute Schadensbegrenzung. Das Auto hat wesentlich besser funktioniert als erwartet. Trotzdem hatte ich vor allem im Nassen Probleme mit meinem Speed. Sebastian Vettel ist in der WM das nächste Ziel."