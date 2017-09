Wo kann ich den Singapur-GP live sehen?

Premier League Sa 13:30 Das Highlight am Samstag: ManCity - Liverpool WC Qualification Europe Armenien -

Nachdem Lewis Hamilton sich erstmals in dieser Saison die alleinige WM-Führung geschnappt hat, geht es für den Formel-1-Zirkus nach Südostasien. In Singapur wartet nach Bahrain das zweite Nachtrennen der Saison auf die Fahrer (alle Sessions im LIVETICKER). Hier findet Ihr alle Informationen zum Zeitplan, der Strecke, Livestreams und Ergebnissen.

Der Große Preis von Singapur ist das 14. Rennen der Formel-1-Saison 2017. Die Teams gastieren vom 15. bis zum 17. September in Südostasien.

Strecke des Singapur-GP: Marina Bay Street Curcuit

Der Marina Bay Street Curcuit ist eine der jüngsten Rennstrecken im aktuellen Kalender. Erst seit 2008 macht die Formel 1 Halt in Singapur. Neben Monaco, Montreal und Baku ist der Kurs im Hafengebiet Singapurs die vierte temporäre Strecke im Formel-1-Kalender.

Das bedeutet, dass der 5,065 km lange Kurs außerhalb des Rennwochenendes zu 70 Prozent zum Straßennetz Singapurs gehört und damit auch für die Bevölkerung zugänglich ist.

Was sind die Schwierigkeiten beim Singapur-GP?

Die Charakteristik eines Stadtkurses weißt der Marina Bay Street Curcuit allerdings nur teilweise auf. Auf der Strecke finden sich einige künstlich gebaute 90-Grad-Kurven, die im öffentlichen Verkehr eher untypisch sind. Zudem haben die Fahrer deutlich mehr Platz als beispielsweise in Monaco. Die engste Stelle misst in Singapur etwa zehn Meter, in Monaco entspricht das der breitesten Stelle.

In Singapur gibt es insgesamt 26 Kurven (15 rechts, 11 links), keine andere Strecke im aktuellen Kalender hat mehr. Durch die zahlreichen Schaltvorgänge wird vor allem das Getriebe stark in Anspruch genommen. Zudem gibt es zwei Hochgeschwindigkeits-Passagen, in denen die Fahrer Geschwindigkeiten von über 300 km/h erreichen.

Wer ist in Singapur im Vorteil - Hamilton oder Vettel?

Beim Singapur-GP wird der Marina Bay Street Curcuit während des Rennens 61 Mal umrundet. Das entspricht einer Gesamtdistanz von 308,965 Kilometern.

Nach zwei Motorenstrecken in Belgien und Italien sind in Singapur also wieder andere Faktoren gefragt. Downforce geht über pure Motorenleistung. Deshalb dürfte der Kurs Ferrari und Red Bull eher liegen als den zuletzt dominanten Silberpfeilen.

Wie stehen Vettel und Hamilton in der WM-Wertung?

Lewis Hamilton liegt vor dem Singapur-GP denkbar knapp vor seinem WM-Rivalen Sebastian Vettel. Das gesamte Ranking, der Fahrer, die bereits Punkte sammelten, sieht so aus:

Rang Fahrer Team WM-Punkte 1. Lewis Hamilton Mercedes 238 2. Sebastian Vettel Ferrari 235 3. Valtteri Bottas Mercedes 197 4. Daniel Ricciardo Red Bull 144 5. Kimi Räikkönen Ferrari 138 6. Max Verstappen Red Bull 68 7. Sergio Perez Force India 58 8. Esteban Ocon Force India 55 9. Carlos Sainz Toro Rosso 36 10. Nico Hülkenberg Renault 34 11. Felipe Massa Williams 31 12. Lance Stroll Williams 24 13. Romain Grosjean Haas 24 14. Kevin Magnussen Haas 11 15. Fernando Alonso McLaren-Honda 10 16. Pascal Wehrlein Sauber 5 17. Daniil Kwjat Toro Rosso 4 18. Stoffel Vandoorne McLaren-Honda 1

Wann startet die Formel 1 in Singapur? Die Sessions im Überblick

Session Datum Uhrzeit (Ortzeit) 1. Freies Training Fr., 15. September 12 Uhr (18 Uhr) 2. Freies Training Fr., 15. September 15.30 Uhr (21.30 Uhr) 3. Freies Training Sa., 16. September 12 Uhr (18 Uhr) Qualifying Sa., 16. September 15 Uhr (21 Uhr) Rennen So., 17. September 14 Uhr (20 Uhr)

Wo kann ich den Singapur-GP im TV sehen?

RTL hält in Deutschland seit Jahren die Rechte für die Übertragung im Free-TV. Der Privatsender aus Köln zeigt die Qualifikation und das Rennen live, zudem wird vor dem Qualifying eine Zusammenfassung des dritten Freien Trainings angeboten.

Alle Trainingseinheiten, Qualifying und Rennen gibt es in Deutschland nur im Pay-TV. Sky zeigt alle fünf Sessions live und bietet zudem einige verschiedene Kameraperspektiven an.

In Österreich werden ein Freies Training, die Zeitenjagd für die Startaufstellung sowie das Rennen live im Free-TV übertragen. ORF1 hat die Rechte hierfür. In der Schweiz werden Qualifikation und Rennen von SRF zwei übertragen.

Wo kann ich den Singapur-GP online im Livestream sehen?

Sky-Kunden können bequem alle Sessions auch auf Tablet, Smartphone oder PC verfolgen. Im Abo ist der Streamingdienst SkyGo bereits mitinbegriffen. Interessierte Zuschauer ohne Sky-Abo können das Rennen auch kostenlos auf TV Now sehen. Beide Angebote sind auch per iPhone-/iPad-App und via Android-App empfangbar.

In Österreich überträgt das ORF in seiner TV-Thek die Sessions, die im Fernsehen gezeigt werden. Dieser Livestream ist kostenlos.

Wo kann ich den Singapur-GP im Liveticker verfolgen?

SPOX begleitet jede Session aus Singapur mit einem LIVETICKER. Dieser beginnt in der Regel eine halbe Stunde vor dem Start und endet etwa 15 Minuten nach dem jeweiligen Ende der Einheit.

Wer feierte die meisten Siege in Singapur?

4 Siege: Sebastian Vettel

2 Siege: Fernando Alonso, Lewis Hamilton

1 Sieg: Nico Rosberg

Das Ergebnis des Singapur-GP 2016: