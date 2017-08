Die Eroberung des Wohnzimmer

MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins National Rugby League Cowboys -

Als Michael Schumacher die entscheidende Eingebung für seinen ersten Formel-1-Sieg kam, war der spätere Rekordweltmeister gerade auf Abwegen. Die Mauer war nur eine Wagenbreite entfernt, und sein Benetton-Teamkollege Martin Brundle rauschte an ihm vorbei. Doch der Große Preis von Belgien 1992 war für Schumacher nur scheinbar verloren - im Gegenteil: Alles wendete sich in diesen Sekunden zu seinen Gunsten.

"Ich habe einfach zu spät eingelenkt und war neben der Strecke. Da habe ich gesehen, dass sich auf Martins Reifen schon Blasen gebildet haben", sagte Schumacher wenig später, als freudestrahlender Sieger: "Deswegen habe ich absolut den richtigen Moment erwischt, um auf Trockenreifen zu wechseln."

Schon am Vormittag dieses 30. August 1992 hatte der 23 Jahre alte Kerpener beim Blick in den wolkenverhangenen Himmel über den Ardennen "so ein Gefühl" gehabt. Die Vorzeichen waren günstig, immerhin hatte der dominierende Brite Nigel Mansell seinen ersten WM-Titel zwei Wochen zuvor in Ungarn perfekt gemacht. Die übermächtigen Williams-Renault direkt vor sich in der Startaufstellung schienen für Schumacher angreifbar, nachdem das große Ziel erreicht war.

Doch wie an zahllosen Formel-1-Sonntagen in Spa-Francorchamps sollte sich diese schöne Theorie rasch als Makulatur erweisen. Nur Minuten nach dem Start begann es zu regnen, der typische Poker auf der Ardennen-Achterbahn begann. Zwar verzockte sich "Regengott" Ayrton Senna, der legendäre Brasilianer setzte auf einen kurzen Schauer, blieb zu lange auf Slicks und fiel weit zurück. Doch für Schumacher, der ein Jahr zuvor in Spa ein viel beachtetes Formel-1-Debüt gefeiert hatte, schien es kein Vorbeikommen

Schumacher improvisiert sich zum Erfolg

"Das Auto war gut, alles war okay. Aber irgendwann schien es für mich nur noch um Rang drei zu gehen", räumte Schumacher ein - bis er dank seines improvisierten Taktikkniffs an allen vorbeizog.

Sein Premierensieg, der erste eines Deutschen seit Jochen Mass 1975 in Spanien, war für viele Experten nur eine Frage der Zeit gewesen. Fünfmal hatte Schumacher in seiner ersten vollständigen Saison zuvor ein Podium erreicht, beim Heimspiel in Hockenheim wurde er als Dritter von der von ihm selbst ausgelösten Formel-1-Euphorie förmlich überrollt und weinte Tränen der Rührung.

Beim Deutschland-Grand-Prix '92 wurde er auch erstmals in aller Öffentlichkeit vom dreimaligen Weltmeister Senna gemaßregelt - es war nur der endgültige Beweis, dass die Stars der Königsklasse in dem ehrgeizigen Deutschen eine ernsthafte Bedrohung sahen.

Michael Schumacher in der Hall of Fame: Eine Karriere in Bildern © getty 1/26 Sieben WM-Titel, 91 Grand-Prix-Siege und zahlreiche legendäre Momente: Schumacher hat während seiner F1-Karriere eigentlich alles erlebt. Heute jährt sich sein erster Sieg in der Formel 1 zum 25. Mal. SPOX blickt daher auf seine Karriere zurück © imago 2/26 Die Faszination für den Motorsport beginnt bei dem Kerpener schon von klein auf. Kaum auf den Beinen, sind für den Knirps Karts, Motorräder und Co. das Wichtigste © getty 3/26 Trainiert wird beinahe täglich auf den elterlichen Kartbahn in Kerpen. Hier legt Schumi den Grundstein für seine späteren Erfolge © imago 4/26 Allein ist Michael dabei nicht. Denn auch durch die Adern seines kleinen Bruders Ralf fließt das Benzin von klein auf © imago 5/26 Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, doch seien wir froh, dass sich die Schumacher-Brüder für eine Karriere als Rennfahrer und nicht als Mode-Designer entschieden haben ... © getty 6/26 Viel wohler führt sich Schumi schließlich auf seiner geliebten Kartstrecke. Dort wird Schumi immer schneller und schneller, ehe es über verschiedene Rennserien ziemlich bald in die Formel 1 geht © getty 7/26 Mit gerade einmal 21 Jahren debütiert er für Jordan in der Königsklasse. Dass er in seinem späteren "Wohnzimmer", im belgischen Spa, überhaupt an den Start darf, verdankt er einer Lüge von Manager Willi Weber © getty 8/26 Weber behauptete, Schumacher sei bereits auf dem Kurs in Spa gefahren, obwohl dieser die Strecke nur vom Fahrrad aus kannte. Dem Jungspund ist's egal, er überzeugt und sichert sich ein Cockpit bei Benetton © getty 9/26 Am 30. August 1992 feiert Schumi dann in Spa seinen ersten Sieg in der Königsklasse. Von da an reitet er nicht nur von Erfolg zu Erfolg, er wird auch immer mehr zum Publikumsliebling - vor allem natürlich bei den deutschen Fans © getty 10/26 Hilfreich sind dabei sicher auch die Tipps von Vorbild und Formel-1-Legende Ayrton Senna (l.) © imago 11/26 ... und natürlich ein durchtrainierter Körper, den Schumi mehr oder weniger gekonnt zur Schau stellt © getty 12/26 Zwischenzeitlich geht es für den Wahl-Schweizer immer wieder zurück zu den Wurzeln: auf die Kartstrecke © getty 13/26 Mit an Schumis Seite ist seine gesamte Formel-1-Karrie auch Freundin und spätere Ehefrau Corinna. Zusammen hat das Paar zwei Kinder (Gina Maria und Mick) © getty 14/26 1994 krönt sich Schumacher zum ersten deutschen Formel-1-Weltmeister aller Zeiten. Vorausgegangen war ein enger Kampf mit Damon Hill. Mit dem Engländer teilt er eine langjährige Rivalität © getty 15/26 Eine Rivalität, bei der Schumi fast immer das bessere Ende für sich hat. Auch 1995 holt er sich den Titel - und verteidigt damit seine Weltmeisterschaft © getty 16/26 Anschließend geht es zu Ferrari. Der Traditionsrennstall aus Italien gleicht damals eher einem Scherbenhaufen als einem Gewinner-Team, doch dem Deutschen ist's egal, er führt die Scuderia an die Spitze © getty 17/26 Bis dahin dauert es aber noch ein paar Jährchen. Schließlich muss er Mika Häkkinen im McLaren 1998, 1999 die Vorfahrt lassen © getty 18/26 Für Aufregung sorgt unter anderem die berühmte Dreirad-Fahrt in Spa: Schumi will McLaren-Pilot David Coulthard im strömenden Regen überholen, fährt ihm auf und reißt sich ein Rad ab - der Stunk ist vorprogrammiert © getty 19/26 Erst 2000 folgt der dritte WM-Titel. Ein Jahr später ist das WM-Quartett voll - zur Freude des gesamten Teams © getty 20/26 ... und natürlich dieser hübschen Damen, die sich gerne mit einem der bekanntesten Sportler der Welt ablichten lassen wollen © getty 21/26 Doch auch abseits der Rennstrecke zeigt Schumacher ein gutes Händchen - bzw. ein gutes Füßchen. Am Ball präsentiert sich der Motorsportler nämlich ebenfalls sehr gut © getty 22/26 Am Ende seiner Ferrari-Zeit (2006) stehen Rekorde über Rekorde in den Geschichtsbüchern: 91 Siege, 68 Pole Positions sowie sage und schreibe 7 Weltmeistertitel. Einfach einmalig © getty 23/26 Doch auch nach dem Karriereende kann Schumacher dem Grau des Asphalts nicht entfliehen. Er versucht sich auf zwei Rädern, volles Tempo garantiert © getty 24/26 Und auch wenn Deutschland mit Sebastian Vettel einen neuen Formel-1-Star hat, lässt die Königsklasse Schumi nicht los. Er will zurück © getty 25/26 2010 ist es dann soweit: Mercedes nimmt Schumi unter Vertrag, der damals 41-Jährige feiert sein viel beachtetes Comeback © getty 26/26 Große Erfolge kann der Rekord-Weltmeister mit den Silberpfeilen allerdings nicht mehr feiern. Nach drei Jahren geht es in den endgültigen Ruhestand

Schumacher und Spa - eine besondere Liebe

Die Liebesbeziehung Schumacher/Spa sollte in den folgenden 20 Jahren bis zu seinem Karriereende 2012 immer weiter aufblühen. 1995 stürmte er im Regen auf dem Weg zu seinem zweiten WM-Titel von Startplatz 16 zum Sieg. 2001, mittlerweile im Ferrari, verdrängte Schumacher hier mit seinem 52. Formel-1-Erfolg den Franzosen Alain Prost vom Spitzenplatz in der ewigen Siegerliste. 2004 sicherte sich Schumacher in Belgien mit Rang zwei seinen siebten und letzten WM-Titel, 2012 war der Kurs Schauplatz seines 300. Grand Prix.

Kein Wunder, dass der Rheinländer die nur 70 Kilometer von seiner Heimat entfernte Rennstrecke als sein "Wohnzimmer" bezeichnete. Und es ist nur logisch, dass Schumacher auch längst Ehrenbürger von Spa ist.