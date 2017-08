Wo kann ich den Italien-GP sehen?

Ligue 2 Orleans -

Mit dem Großen Preis von Italien verabschiedet sich die Formel 1 für diese Saison aus Europa. SPOX gibt Euch alle wichtigen Infos zum Rennen. Dazu gehören der Zeitplan, die TV-Übertragung, Livestreams, Rekordsieger und Wissenswertes zur Strecke in Monza.

Wann findet der Italien-GP in Monza statt?

Der letzte Grand Prix in Europa für dieses Jahr findet am ersten September-Wochenende statt. Freitags wird mit zwei Freien Trainings eröffnet, von denen es am Samstagvormittag die dritte Einheit gibt. Am Samstagnachmittag streiten sich die 20 Fahrer dann im Qualifying um die beste Startposition, ehe am Sonntag um 14 Uhr das Rennen beginnt. Anschließend werden 53 Runden gefahren.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Startzeit Italien-GP: Die Sessions im Überblick

Session Datum Uhrzeit 1. Freies Training Fr., 1. September 10.00 - 11.30 Uhr 2. Freies Training Fr., 1. September 14.00 - 15.30 Uhr 3. Freies Training Sa., 2. September 11.00 - 12.00 Uhr Qualifying Sa., 2. September 14 Uhr Rennen So., 3. September 14 Uhr

Wo kann ich den Italien-GP in Monza im TV sehen?

In Deutschland überträgt RTL das Qualifying und das Rennen live im Free-TV. Darüber hinaus bietet der Kölner Privatsender eine Zusammenfassung des dritten Freien Trainings.

Möchte man alle Sessions live und ohne Werbeunterbrechung sehen, kann auf den Pay-TV-Sender Skyzurückgreifen. Sky überträgt auch die Freien Trainings in voller Länge.

In Österreich sind Qualifying, Rennen und ein Freies Training bei ORF1 zu sehen. In der Schweiz zeigt sich das SRF Info für das Rennen verantwortlich.

© getty

Wo kann ich den Italien-GP in Monza online im Livestream sehen?

RTL bietet eine kostenlose Online-Live-Übertragung von Qualifying und Rennen auf TV Now an. Sky bietet seinen Kunden SkyGo an, um alle Sessions im Livestream verfolgen zu können. Beide Angebote sind auch per iPhone-/iPad-App und via Android-App empfangbar.

In Österreich überträgt das ORF in seiner TV-Thek die Sessions, die im Fernsehen gezeigt werden. Dieser Livestream ist kostenlos.

Wo kann ich den Italien-GP in Monza im Liveticker verfolgen?

Alle fünf Sessions des Wochenendes kann man bei SPOX im LIVETICKER verfolgen. Los geht es am Freitag um 10 Uhr.

Strecke des Italien-GP: Autodromo Nazionale di Monza

Das Autodromo Nazionale di Monza gehört mit seiner 5,793 Kilometern Länge zu den traditionsreichsten Strecken im Formel-1-Kalender. Seit 1950 wurde hier bis auf ein Mal (1980) der Große Preis von Italien ausgetragen. Berüchtigt sind die GP-Wochenenden auch wegen den zahlreichen Ferrari-Fans, Tifosi genannt, die die Ränge in ein rotes Meer verwandeln.

Die Strecke gilt mit einem Vollgasanteil von rund 70 Prozent als echter Highspeed-Kurs. Um eine gute Rundenzeit zu setzen, ist ein starker Motor auf der einen und ein geringer Luftwiderstand auf der anderen Seite wichtig. Die Autos fahren in Monza daher mit den kleinstmöglichen Flügeln. Neben seiner Hochgeschwindigkeit ist der Königliche Park von Monza auch für einige seiner Kurven berühmt. Dazu gehören die Parabolica, die Curva Grande, die Ascari-Schikane und die beiden Lesmo-Kurven.

Der Streckenrekord wurde 2004 von Rubens Barrichello im Ferrari gefahren. Der damalige Teamkollege von Michael Schumacher umrundete die Strecke in 1:21,046 Minuten.

Wer ist der Rekordsieger beim Italien-GP in Monza?

5 Siege: Michael Schumacher

3 Siege: Ronnie Peterson, Sebastian Vettel, Alain Prost, Juan Manuel Fangio, Lewis Hamilton, Rubens Barichello, Stirling Moss, Nelson Piquet

2 Siege: Fernando Alonso

Monza-Sieger 2016: Ergebnis des Italien-GP im Vorjahr