Ungarn: Dicke Luft bei Red Bull

2. Liga So 16:00 Alle Highlights mit Nürnberg-Lautern CSL Live Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Swedish Open Women Single Live WTA Bastad: Finale Emirates Cup Live RB Leipzig -

Benfica Club Friendlies Bayer 04 Leverkusen -

Lazio Rom Emirates Cup Arsenal -

Sevilla First Division A St. Truiden -

Gent Superliga Bröndby -

Lyngby Super Liga Rad -

Roter Stern MLB Yankees -

Rays MLB Tigers -

Astros World Matchplay World Matchplay: Finale MLB Brewers -

Cubs Serie A Corinthians -

Flamengo MLB Rangers -

Orioles IndyCar Series Honda Indy 200: Rennen International Champions Cup AS Rom -

Juventus BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Finale Serie A Gremio -

Santos DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

31. Juli Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 1 Premier League Spartak Moskau -

Krasnodar Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 1 Ligue 2 Auxerre -

Lens MLB Marlins -

Nationals MLB Red Sox -

Indians MLB Astros -

Rays MLB Blue Jays @ White Sox DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

01. August Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

1. August Club Friendlies St. Pauli -

Stoke Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 2 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 2 Copa Sudamericana Libertad -

Huracan MLB Tigers @ Yankees MLB Nationals @ Marlins MLB Dodgers @ Braves MLB Diamondbacks @ Cubs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

2. August Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 3 Horse Racing (Racing UK) Qatar Goodwood Festival Club Friendlies Villarreal -

Real Saragossa MLB Tigers @ Yankees UEFA Champions League Basaksehir -

Brügge Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 3 Copa Sudamericana LDU Quito -

Club Bolívar MLB Nationals @ Marlins MLB Dodgers @ Braves Serie A Santos -

Flamengo Copa Sudamericana Olimpia -

Nacional Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Viertelfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 4 MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Braves NFL Cowboys @ Cardinals MLB Mariners @ Royals Copa Sudamericana Atletico Junior -

Deportivo Cali National Rugby League Dragons -

Rabbitohs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

4. August Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Viertelfinale Ligue 2 Lens -

Nimes MLB Nationals @ Cubs First Division A Lüttich -

Genk Ligue 1 Monaco -

Toulouse Championship Sunderland -

Derby Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Viertelfinale MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

5. August J1 League Kashiwa -

Kobe Premiership Celtic -

Hearts Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Finale ADAC TCR Germany Touring Car Championship ADAC TCR: Nürburgring (Rennen 1) Club Friendlies Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Fulham -

Norwich Club Friendlies RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 PSG -

Amiens ADAC Formel 4 Formel 4: Nürburgring (Rennen 1) Club Friendlies Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Tottenham -

Juventus Championship Aston Villa -

Hull Ligue 1 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Metz -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Caen Ligue 1 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Rennes MLB Nationals @ Cubs Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale MLB Dodgers @ Mets Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Halbfinale MLB Marlins @ Braves MLB Rangers @ Twins ADAC Formel 4 Formel 4: Nürburgring (Rennen 2) DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

6. August ADAC GT Masters ADAC TCR: Nürburgring (Rennen 2) CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds ADAC TCR Germany Touring Car Championship ADAC TCR: Nürburgring (Rennen 3) ADAC Formel 4 Formel 4: Nürburgring (Rennen 3) Club Friendlies SC Freiburg -

Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk MLB Yankees @ Indians MLB Rangers @ Twins Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Citi Open Women Single WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Finale MLB Dodgers @ Mets DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

7. August MLB Tigers @ Pirates MLB Brewers @ Twins MLB Cardinals @ Royals MLB Angels @ Orioles DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

8. August DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

08. August MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

09. August MLB Rangers @ Mets League Cup Colchester -

Aston Villa MLB Cubs @ Giants Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz MLB Marlins @ Nationals Club Friendlies Sevilla -

AS Rom MLB Dodgers at Diamondbacks CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

10. August Copa Libertadores Botafogo -

Nacional MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Mariners at Angels National Rugby League Broncos -

Sharks DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

11. August Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte Waregem -

Club Brügge Premiership Patrick Thistle -

Celtic MLB Red Sox at Yankees MLB Rockies at Marlins MLB Cubs at Diamondbacks MLB Angels at Mariners CSL Shandong -

Shanghai Shenhua DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

12. August Championship Brentford -

Notthingham Ligue 1 Nantes -

Marseille Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne MLB Red Sox at Yankees MLB Rockies at Marlins

Das berühmte Grinsen im Gesicht von Sonnyboy Daniel Ricciardo war einem Strich gewichen. Völlig fassungslos über das beinharte Manöver seines Teamkollegen Max Verstappen musste der Australier seine Gemütslage nach dem frühen Ausscheiden beim Großen Preis von Ungarn immer und immer wieder schildern.

"Ich werde mit Max reden. Aber ich erwarte, dass er zuerst zu mir kommt und sich bei mir entschuldigt", sagte der WM-Dritte der Vorsaison bei Sky: "Das war zu null Prozent meine Schuld. Das war ein großer Fehler. Es ist frustrierend. Wenn es der Teamkollege ist, macht es das noch schlimmer. Es war absolut unnötig."

Unmittelbar nach dem Crash in der zweiten Kurve des Rennens hatte das Urteil des fünfmaligen Grand-Prix-Siegers über seinen ehrgeizigen Stallrivalen noch sehr viel härter geklungen. "Ich glaub', ich weiß, wer es war. Fuck! So ein schlechter Verlierer", funkte Ricciardo an seine Box, während es für seinen demolierten Red Bull kein Fortkommen mehr gab. Das Safety-Car rückte aus.

Der 19-jährige Verstappen dagegen erbte zunächst den vierten Rang - und wurde doch prompt bestraft. Die Rennkommissare sahen die Schuld des für seine harte Gangart bekannten Verstappen als erwiesen an und belegten ihn mit einer Zehn-Sekunden-Zeitstrafe.