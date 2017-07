Trotz Unfall: Günter baut Führung aus

Jiangxi Open Women Single Live WTA Nanchang: Halbfinale World Matchplay World Matchplay: Halbfinals BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Halbfinale Golden Boy Boxing Sadam Ali -

Maximilian Günther (Oberstdorf) hat seine Führung in der Formel-3-Europameisterschaft trotz eines spektakulären Unfalls in Spa ausgebaut. Der 20-Jährige vom Prema Powerteam belegte in den beiden ersten Läufen auf dem Ardennenkurs in Spa zwei dritte Plätze und führt das Klassement mit 266 Punkten an.



Im dritten Lauf am Samstag landete Günther nach einer Hochgeschwindigkeits-Kollision mit dem Briten Jake Hughes (Hitech Grand Prix) in der Leitplanke, konnte sein reichlich zerstörtes Auto aber unverletzt verlassen. Das Rennen gewann der Brite Lando Norris (Carlin), der nach insgesamt 18 Wertungsläufen fünf Siege und damit so viele wie kein anderer Fahrer zu Buche stehen hat. Bereits am Freitag war Norris einer der beiden Tagessieger, den zweiten Lauf gewann der Österreicher Ferdinand Habsburg (Carlin).

Günthers Prema-Teamkollege Mick Schumacher, dessen berühmter Vater Michael 1991 in Spa in einem Jordan sein erstes Formel-1-Rennen fuhr, punktete auf dem belgischen Ardennenkurs mit den Plätzen sechs, neun und acht dreimal.

Im Gesamtklassement ist der 18-Jährige mit 69 Zählern Elfter, in der Rookie-Wertung bleibt er Dritter hinter Norris und dem Inder Jehan Daruvala (Carlin). Schumacher hatte Ende April in Monza als Dritter seinen bislang einzigen Podestrang in der Formel 3 eingefahren.

Am Samstag findet in Spa der dritte und letzte EM-Lauf des Wochenendes statt. In Deutschland macht die Formel 3 noch auf dem Nürburgring (9./10. September) sowie auf dem Hockenheimring Station, wo am 14./15. Oktober das Saisonfinale steigt.