Kubica testet für Renault - Comeback möglich

DAZN ONLY Golf Channel Mo 14:00 Live From The Open -

24. Juli International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon World Matchplay Mo 20:00 World Matchplay: Tag 3 MLB Mo 20:20 Cubs -

White Sox MLB Di 01:05 Phillies -

Astros MLB Di 03:40 Diamondbacks -

Braves MLB Di 04:10 Dodgers -

Twins Jiangxi Open Women Single Di 11:00 WTA Nanchang: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Di 12:00 Golf Central Daily -

25. Juli International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

FC Bayern München DAZN ONLY Golf Channel Di 14:00 The Golf Fix Weekly -

25. Juli Club Friendlies Di 19:00 Hannover 96 -

Wolfsberger AC World Matchplay Di 20:00 World Matchplay: Tag 4 MLB Di 20:20 Cubs -

White Sox Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Def y Justicia MLB Mi 01:05 Phillies -

Astros International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom MLB Mi 04:10 Mariners -

Red Sox MLB Mi 04:10 Dodgers -

Twins Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 WTA Nanchang: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Mi 12:00 Golf Central Daily -

26. Juli MLB Mi 19:05 Yankees -

Reds World Matchplay Mi 20:00 World Matchplay: Tag 5 MLB Mi 21:40 Mariners -

Red Sox MLB Do 01:05 Phillies -

Astros International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United MLB Do 02:10 White Sox -

Cubs Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid Jiangxi Open Women Single Do 11:00 WTA Nanchang: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 National Rugby League Do 11:50 Panthers -

Bulldogs DAZN ONLY Golf Channel Do 12:00 Golf Central Daily -

27. Juli International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand DAZN ONLY Golf Channel Do 14:00 World Long Drive Tour -

2017 Mile High Showdown MLB Do 18:05 Nationals -

Brewers Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife MLB Fr 01:10 Marlins -

Reds MLB Fr 01:15 Cardinals -

Diamondbacks Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio MLB Fr 03:10 Padres -

Mets Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals National Rugby League Fr 11:50 Eels -

Broncos DAZN ONLY Golf Channel Fr 12:00 Golf Central Daily -

28. Juli World Matchplay Fr 20:00 World Matchplay: Viertelfinals First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht MLB Sa 01:10 Marlins -

Reds MLB Sa 01:10 Tigers -

Astros MLB Sa 04:10 Dodgers -

Giants National Rugby League Sa 07:00 Knights -

Dragons Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya DAZN ONLY Golf Channel Sa 12:00 Golf Central Daily -

29. Juni International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinals Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge World Matchplay Sa 20:00 World Matchplay: Halbfinals MLB Sa 22:10 Mariners -

Mets Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham MLB So 00:10 Tigers -

Astros IndyCar Series So 01:00 Honda Indy 200: Rennen International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona National Rugby League So 06:00 Storm -

Sea Eagles Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale DAZN ONLY Golf Channel So 12:00 Golf Central Daily -

30. Juli CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale First Division A So 14:30 Mechelen -

Lüttich Emirates Cup So 15:00 Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby MLB So 19:05 Yankees -

Rays MLB So 19:10 Tigers -

Astros MLB So 20:10 Brewers -

Cubs Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo MLB So 21:05 Rangers -

Orioles International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Club Friendlies So 22:30 Bayer Leverkusen -

Lazio Rom Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos DAZN ONLY Golf Channel Mo 12:00 Golf Central Daily -

31. Juli Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Premier League Mo 18:30 Spartak Moskau -

Krasnodar MLB Di 01:10 Marlins -

Nationals MLB Di 01:10 Red Sox -

Indians Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 2 MLB Mi 01:05 Tigers -

Yankees MLB Mi 01:10 Nationals -

Marlins MLB Mi 01:35 Dodgers at Braves MLB Mi 02:05 Cubs -

Diamondbacks Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 13:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Club Friendlies Mi 19:00 Villarreal -

Real Saragossa MLB Mi 19:05 Yankees -

Tigers Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 3 Copa Sudamericana Do 00:15 LDU Quito -

Club Bolívar MLB Do 01:10 Marlins -

Nationals Serie A Do 02:45 Santos -

Flamengo Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 Stanford Bank of the West Classic -

Tag 4 MLB Do 20:20 Diamondbacks at Cubs MLB Fr 01:10 Yankees at Indians MLB Fr 01:35 Dodgers at Braves NFL Fr 02:00 Cowboys at Cardinals MLB Fr 02:15 Mariners at Royals National Rugby League Fr 10:00 Dragons -

Rabbitohs DAZN ONLY Golf Channel Fr 12:00 Golf Central Daily -

4. August Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 Generali Open -

Halbfinals Citi Open Women Single Fr 19:00 Washington Citi Open: Viertelfinale MLB Fr 20:20 Nationals -

Cubs First Division A Fr 20:30 Lüttich -

Genk Championship Fr 20:45 Sunderland -

Derby Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 Stanford Bank of the West Classic: Viertelfinals MLB Sa 01:10 Yankees -

Indians MLB Sa 01:10 Mets -

Dodgers MLB Sa 02:10 Rangers at Twins J1 League Sa 12:00 Kashiwa -

Kobe Premiership Sa 13:30 Celtic -

Hearts Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Sa 14:00 Generali Open -

Finale ADAC TCR Germany Touring Car Championship Sa 15:00 ADAC TCR: Nürburgring (Rennen 1) Championship Sa 16:00 Fulham -

Norwich Ligue 1 Sa 17:00 PSG -

Amiens ADAC Formel 4 Sa 17:30 Formel 4: Nürburgring (Rennen 1) Club Friendlies Sa 18:30 Tottenham -

Juventus Championship Sa 18:30 Aston Villa -

Hull Ligue 1 Sa 20:00 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Sa 20:00 Montpellier -

Caen Ligue 1 Sa 20:00 Troyes -

Rennes MLB Sa 20:20 Nationals at Cubs MLB Sa 22:05 Dodgers at Mets Citi Open Women Single Sa 22:30 Washington Citi Open: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single Sa 23:00 Stanford Bank of the West Classic: Halbfinals MLB So 01:10 Marlins at Braves MLB So 01:10 Yankees at Indians MLB So 01:10 Rangers at Twins ADAC Formel 4 So 10:00 Formel 4: Nürburgring (Rennen 2) DAZN ONLY Golf Channel So 12:00 Golf Central Daily -

6. August ADAC GT Masters So 13:15 ADAC TCR: Nürburgring (Rennen 2) CSL So 13:35 Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A So 14:30 Gent -

Antwerpen Ligue 1 So 15:00 Lille -

Nantes Allsvenskan So 15:00 Sundsvall -

Östersunds ADAC TCR Germany Touring Car Championship So 15:00 ADAC TCR: Nürburgring (Rennen 3) Club Friendlies So 15:15 SC Freiburg -

Turin ADAC Formel 4 So 16:30 Formel 4: Nürburgring (Rennen 3) Championship So 17:30 Bolton -

Leeds First Division A So 18:00 Anderlecht -

Oostende MLB So 19:10 Yankees at Indians MLB So 20:10 Rangers at Twins Club Friendlies So 20:30 Inter Mailand -

Villarreal Citi Open Women Single So 23:00 Washington Citi Open: Finale Bank of the West Classic Women Single So 23:00 Stanford Bank of the West Classic: Finale MLB Mo 02:00 Dodgers at Mets

In der Formel 1 bahnt sich ein sensationelles Comeback an: Robert Kubica (32) arbeitet aussichtsreich an der Rückkehr in den Sport und wird sechs Jahre nach einem schweren Rallye-Unfall wieder einen aktuellen Boliden steuern.

Der Pole absolviert am Mittwoch der kommenden Woche die offiziellen Testfahrten für das Renault-Werksteam auf dem Hungaroring. Das bestätigte der Rennstall von Nico Hülkenberg am Montag.

"Nach diesem Test werden wir die gesammelten Informationen sorgfältig auswerten, um herauszufinden, unter welchen Umständen eine Rückkehr in den Wettbewerb für Robert in den kommenden Jahren möglich wäre", sagte Renault-Sportchef Cyril Abiteboul.

Der hochtalentierte Kubica hatte seine Formel-1-Karriere 2006 begonnen und entwickelte sich zu Polens großer Motorsport-Hoffnung. Bei 76 Starts für BMW Sauber und Renault holte er einen Sieg, 12 Podestplätze und 273 Punkte, 2008 wurde er WM-Vierter.

Schwerer Unfall stoppte Kubica

Ein schwerer Unfall 2011 als Gaststarter bei einer Rallye in Italien beendete seine Karriere in der Königsklasse jedoch vorerst. Die Beweglichkeit seines rechten Arms ist bis heute stark eingeschränkt, entsprechend müssen die technischen Gegebenheiten in den Boliden für Kubica angepasst werden.

Ab Ende 2013 nahm Kubica in leicht umgebauten Autos schon an der Rallye-WM teil. In diesem Jahr wurde ein kaum für möglich gehaltenes Formel-1-Comeback dann plötzlich konkreter: Renault ermöglichte ihm im Juni und Juli zwei Tests in einem alten Boliden. "Diese beiden Tage haben Robert und uns erlaubt, viele Daten zu sammeln", sagte Abiteboul: "Bei der Session mit dem R.S.17 in Ungarn erhalten wir nun ganz repräsentative Informationen in einem aktuellen Auto."

Chance auf eine zweite Karriere

Sein erster Test in Valencia hatte noch wie eine Gefälligkeit vonseiten Renaults gewirkt. "Ich hoffe, man hat ein wenig von meinem alten Ich gesehen", sagte Kubica damals: "Das war sehr emotional: Ich bin stolz darauf, dass ich das schaffe. Aber ich habe auch wieder gespürt, was ich verloren habe."

Nun erhält der Pole tatsächlich die Chance auf eine zweite Karriere. Für Renault hätte eine künftige Verpflichtung Kubicas zudem wohl enormen PR-Wert. Zudem ist Hülkenbergs Teamkollege Jolyon Palmer in dieser Saison noch ohne Punkte. Abiteboul erhöhte zuletzt öffentlich den Druck auf den Briten, dessen Vertrag am Jahresende ausläuft.