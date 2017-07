Doppelsieg für Audi

Ladies Championship Gstaad Women Single Sa Live WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa Live WTA Bukarest: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 20:00 ATP Newport: Halbfinals World Matchplay Sa 20:00 World Matchplay: Tag 1 National Rugby League So 06:00 Dragons -

Sea Eagles National Rugby League So 08:00 Tigers -

Eels Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale World Matchplay So 14:00 World Matchplay: Tag 2 -

Nachmittags-Session Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale World Matchplay So 20:30 World Matchplay: Tag 2 -

Abend-Session Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale World Matchplay Mo 20:00 World Matchplay: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 World Matchplay Di 20:00 World Matchplay: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 National Rugby League Do 11:50 Panthers -

Bulldogs Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals National Rugby League Fr 11:50 Eels -

Broncos World Matchplay Fr 20:00 World Matchplay: Viertelfinals National Rugby League Sa 07:00 Knights -

Dragons Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinals World Matchplay Sa 20:00 World Matchplay: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Storm -

Sea Eagles Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 12:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 Stanford Bank of the West Classic -

Tag 4 National Rugby League Fr 10:00 Dragons -

Rabbitohs Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 Generali Open -

Halbfinals Citi Open Women Single Fr 19:00 Washington Citi Open: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 Stanford Bank of the West Classic: Viertelfinals

Rookie Rene Rast rockt weiter die DTM, "Moskau-Experte" Mike Rockenfeller kämpft sich mit Mittelfußbruch zum besten Saisonergebnis: Mit einem Doppelsieg hat Audi zur Saisonhalbzeit der Tourenwagenserie gleich zwei dicke Ausrufezeichen gesetzt und im Titelkampf nun alle Trümpfe in der Hand.

Der Mindener Rast gewann den neunten Lauf des Jahres auf dem Moscow Raceway und eroberte mit seinem zweiten Saisonsieg die Gesamtführung in der DTM zurück. Der Audi-Pilot feierte am Samstag von Startplatz eins einen souveränen Erfolg vor seinem Markenkollegen Rockenfeller (Neuwied) und Vorjahresmeister Marco Wittmann (Fürth/BMW).

"Mike hat ordentlich Druck gemacht und durchaus versucht zu attackieren. Es ist schön, vorne zu sein. Aber es ist immer noch sehr früh in der Meisterschaft", sagte Rast in der ARD. Mit nunmehr 99 Punkten katapultierte er sich in der Fahrerwertung von Rang fünf an die Spitze, die er nach seinem Premierenerfolg in Budapest im Juni schon einmal innehatte.

Lucas Auer weiter in Schlagdistanz

Der 30-Jährige verdrängte seinen Markenkollegen Mattias Ekström (93), der Schwede erreichte nach einer frühen Kollision nur den achten Rang. In Schlagdistanz zu Rast ist trotz Rang sechs am Samstag auch weiterhin Mercedes-Shootingstar Lucas Auer (Österreich/89). In der Markenwertung baute Audi (378 Punkte) seinen Vorsprung auf Mercedes (309) und BMW (276) aus.

Der heimliche Sieger hieß aber Rockenfeller. Der Ex-Meister, der in Russland bereits 2013 und 2015 gewonnen hatte, fuhr nach seinem Mittelfußbruch vom vorherigen Rennen auf dem Norisring mit einer eigens angefertigten Bandage und einem angepassten Rennschuh mit steiferer Sohle sein bestes Saisonresultat heraus - kaum ausgestiegen, schleppte sich der 33-Jährige humpelnd zur Siegerehrung. "Es ist alles okay mit dem linken Fuß. Der Start hat gut geklappt, davor hatte ich am meisten Angst", sagte Rockenfeller.

Rast hält sich aus Positionskämpfen raus

Rast, der vom strafversetzten Qualifying-Sieger Wittmann den ersten Startplatz geerbt hatte, kam beim Erlöschen der Ampel am besten weg und hielt sich so aus den engen Positionskämpfen heraus. So lieferten sich der frühere Formel-1-Pilot Timo Glock (Wersau/BMW) und Ekström einen harten Zweikampf in Runde eins, durch den Ekström zunächst auf Rang elf zurückfiel. Auch Rockenfeller verteidigte sich am Ende der zweiten Runde mit einem harten Manöver gegen den Brasilianer Augusto Farfus von BMW.

Auch der zehnte von 18 Saisonläufen steigt am Sonntag auf dem 3,931 km langen Kurs vor den Toren der russischen Hauptstadt.