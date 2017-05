Rosberg: "Hamilton vielleicht talentierter"

Donnerstag, 11.05.2017

"Es gibt in der Formel 1 Fahrer, die talentierter als ich waren", sagte Rosberg bei der von Google organisierten Gesprächsrunde ZeitgeistMinds, welche die Bild zitiert: "Er ist einer der besten Piloten aller Zeiten und ein unglaublicher Gegner."

Rosberg und Hamilton waren vier Jahre lang in der Formel 1 Teamkollegen (2013-2016), in drei Jahren kämpften sie im "Krieg der Sterne" gegeneinander um die Weltmeisterschaft. Zwei Mal entschied der Engländer das Duell für sich, 2016 ging der Titel an Rosberg.

"Ich musste mit Fleiß, absoluter Hingabe und null Kompromissen alles auf diesen Erfolg abstellen. Nur so konnte ich es schaffen", erklärte Rosberg, der nach dem WM-Gewinn überraschend seinen sofortigen Rücktritt bekannt hab, sein Erfolgsgeheimnis.

