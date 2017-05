Lauda: "Alonso hat viele Fehler gemacht"

Montag, 01.05.2017

"Ich denke, dass er weiterhin einer der besten Fahrer ist. Schnelligkeit, Aggressivität - darin ist er der Beste", so Lauda über den Spanier. Allerdings merkt der Mercedes-Chef an: "Alonso hat in seiner Karriere viele Fehler gemacht. Er hat Ferrari zu schnell verlassen und ging zu McLaren."

Von 2010 bis 2014 fuhr Alonso für Ferrari, seit 2015 sitzt er im Cockpit von McLaren. Mercedes wird es nicht mehr werden, so Lauda: "Wir haben Fahrer, die seine Arbeit machen. Wenn Lewis Hamilton und Valtteri Bottas gewissen, brauchen wir keine Verstärkung."

Es gäbe gar "keine Option, dass Alonso bei Mercedes unterschreibt." Sollte es Alonso zur Indy500 verschlagen, könnte Lauda das verstehen: "Er langweilt sich und sucht eine neue Herausforderung. Als ehemaliger Fahrer kann ich diese Entscheidung zu 100 Prozent nachvollziehen."

