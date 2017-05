Alonso: "Oberstes Ziel bleibt Formel 1"

Freitag, 26.05.2017

"Mein oberstes, einziges und exklusives Ziel ist es, weiter in der Formel 1 zu fahren und zu siegen", erklärte Alonso beim Media Day der Marca. Er hatte zuletzt Gerüchte um einen Abschied befeuert, als er bekannt gab, für die Indy 500 fahren zu wollen.

Für Alonso ist aber klar, dass das nur ein kurzes Alternativprogramm darstellt: "Es ist zwar auch attraktiv, ein 24-Stunden-Rennen von Le Mans oder ein Indy 500 zu gewinnen, aber das ist auf kurze Sicht kein Thema für mich."

Dementsprechend sei der Verzicht auf den Grand Prix von Monaco am Sonntag auch kein Abschied, sondern vielmehr eine Pause. Alonso wird beim 500-Meilen-Rennen in Indianapolis mitfahren: "Ich will alle Erfahrungen erleben und offen für alles sein."

