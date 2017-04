Honda mit Problemen - Hamilton Schnellster

Dienstag, 18.04.2017

Turvey kehrte nicht auf die Strecke zurück, wo am vergangenen Sonntag Sebastian Vettel im Ferrari seinen zweiten Saisonsieg im dritten Rennen gefeiert hatte. Beide Hondas dagegen sahen das Ziel nicht. Beim Großen Preis konnte der belgische Stammfahrer Stoffel Vandoorne das Rennen erst gar nicht aufnehmen. Der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso (Spanien) schied zwei Runden vor dem Ende aus und hatte sich anschließend erneut abfällig über die Leistung des Honda-Motors geäußert.

Vettel absolvierte am Dienstag in Bahrain die offiziellen Reifentests für Hersteller Pirelli, der Heppenheimer wird am Mittwoch erneut in den Wagen steigen. Schnellster war der Brite Lewis Hamilton, der 97 Runden absolvierte und mit 1:31,358 Minuten die schnellste Runde des Tages drehte. Hamilton wird am Mittwoch abgelöst von seinem finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas.

Probleme hatte Mercedes zu Beginn der Testfahrten. Hamiltons Bolide blieb zunächst liegen, doch nach 30 Minuten waren die Probleme beseitigt. Auf deutlich weniger Runden als geplant kam Red Bull. Der Australier Daniel Ricciardo führte die Session lange an, blieb nach 45 Runden aber liegen und konnte nicht mehr weiterfahren.

