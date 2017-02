McLaren jetzt in Orange

Freitag, 24.02.2017

Der 35 Jahre alte Spanier, Champion von 2005 und 2006, zeigte sich dabei von seinem neuen Dienstwagen besonders angetan. "Es ist vielleicht das schönste Auto, das ich in meiner Karriere gefahren bin", sagte Alonso zu dem in Orange und Schwarz lackierten Boliden: "Das Auto sieht spektakulär aus, aber es wird erst sexy, wenn es schnell ist."

Seit 2015 fährt Alonso für das Traditionsteam, von Siegen war er dabei jedoch weit entfernt. McLaren hatte in den vergangenen beiden Saisons große Probleme, Alonso schaffte es 2016 lediglich auf Rang zehn der Fahrerwertung. Sein ehemaliger Stallrivale Jenson Button landete gar nur auf Platz 15. Der Brite wird nach seinem Rücktritt in der am 26. März in Melbourne beginnenden Saison vom Belgier Stoffel Vandoorne ersetzt.

Die Hoffnungen auf eine bessere Saison seien groß, sagte Alonso. Zu viel Druck wollte der 32-malige Grand-Prix-Sieger jedoch nicht aufbauen. "Wir werden nächste Woche in Barcelona schon ein paar Antworten haben", sagte Alonso. In Spanien stehen von Montag bis Donnerstag die ersten Testfahrten des Jahres auf dem Programm.

Auch McLaren-Boss Zak Brown hielt sich mit Kampfansagen noch zurück, formulierte jedoch klare Fernziele. "Wir wollen wieder WM-Titel gewinnen. Es ist der Start einer neuen Ära, und wir sind sehr aufgeregt, aber wir brauchen Geduld", sagte Brown: "Das Team war sehr frustriert, dass wir nicht gewinnen konnten. Aber jetzt haben wir ein ganz neues Paket."

