Neuer Mercedes "Sieht unglaublich aus"

Donnerstag, 23.02.2017

Konstrukteurs-Weltmeister Mercedes hat am Donnerstag in Silverstone seinen neuen Boliden für die Formel-1-Saison 2017 enthüllt. "Das Auto sieht unglaublich aus", sagte der dreimalige Weltmeister Lewis Hamilton: "Es ist so ziemlich das detaillierteste Auto der Formel-1-Geschichte."

Bei orkanartigen Böen über dem Start- und Zielbereich der Rennstrecke zog Hamilton seine dicke schwarze Jacke erst spät und dann auch nur ganz kurz für Fotos und Filmaufnahmen aus. Sein neuer Teamkollege Valtteri Bottas, Nachfolger des im Dezember überraschend zurückgetretenen Weltmeisters Nico Rosberg, konnte es derweil "kaum abwarten, das Auto endlich zu fahren. Für mich ist das ein ganz großer Tag."

Auffällig an dem Mercedes W08 ist die Tatsache, dass die bei allen anderen Autos der neuen F1-Generation übliche "Haifischflosse" hinter dem Fahrer-Cockpit fehlt. Der Bolide unterscheidet sich auf der Basis des neuen Formel-1-Regelwerks erheblich von seinen Vorgängern, er wirkt zudem aerodynamischer als die bisher vorgestellten Autos der Konkurrenz.

Schnellste Formel 1 der Geschichte?

Die Formel-1-Autos der Saison 2017: Das ist der neue Silberpfeil Da ist das Ding! Mercedes hat in Silverstone seinen neuen Boliden für die Saison 2017 präsentiert. Gestatten, der W08... Die Nase hat es schon mal in sich Lewis Hamilton dreht in Silverstone gleich mal eine Runde mit seiner neuen Liebe Auch von oben beeindruckt das neue Gefährt Bekommt die Konkurrenz von diesem Mercedes erneut nur die Rücklichter zu sehen? Es könnte durchaus sein... Force India VJM10: Die Vorstellung des 2017er-Boliden ist für die Truppe aus Silverstone aus einem ganz speziellen Grund besonders. Es ist das zehnte Auto, welches in der Formel 1 an den Start geschickt wird Dem Anlass angemessen posieren Sergio Perez (l.) und Esteban Ocon neben ihrem neuen Baby Beim Farbschema hat sich im Gegensatz zu den Formen nicht wirklich viel getan. Einen ansprechenden Eindruck macht der VJM10 aber auf jeden Fall Auch wenn die Nase vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig daherkommt Gleiches gilt auch für die gigantische Flosse auf dem Rücken des VJM10. Damit ist Force India allerdings nicht allein Aber zurück zu den schönen Seiten! Alles in allem kann sich die Arbeit von Technikchef Andy Green und seinem Team sehen lassen. Die dicken Schlappen von Pirelli tragen aber auch ihren Teil dazu bei Renault RS 17: Das erinnert an die gute, alte Zeit... Renault präsentierte seinen RS17 für die neue Saison real bei einem Launch-Event Der RS17 ist das neue Arbeitsgerät von Nico Hülkenberg, der Force India für seinen ersten Deal als Formel-1-Werksfahrer verlassen hat Das Farbschema haben die Franzosen umgeworfen: Gelb und Schwarz bleiben, aber sind im Heck umgedreht worden. Das Kleid ist entprechend der Regularien für die Saison 2017 komplett neu und auch unter der Haube hat Renault generalüberholt Von Technikaffinen verzweifelt gesucht: Der Diffusor. Wir sehen nichts! Aber diese Slicks... Motorsportliebhaber bekommen feuchte Höschen Aus dieser Perspektive wird man den RS17 wohl kaum sehen. Schade eigentlich. Schaut fett aus! Zum Abschluss noch eine hübsche Studio-Aufnahme. Nett, dieser Franzosen-Renner! Obwohl der zweigeteilte Look noch gewöhnungsbedürftig ist Sauber C36: Eidgenössische Frühstarter. Sauber veröffentlichte als erstes Team Fotos seines neuen Autos - mit deutlich veränderter Farbgebung Das Gelb von Felipe Nasrs Sponsor ist verschwunden, Pascal Wehrlein ersetzt den Brasilianer. Dafür gibt es Gold und Weiß am ganzen Auto. Die Edelfarbe hat einen Grund 25 Jahre in der Formel 1 - Sauber feiert sein Jubiläum. Sponsoren hatte das Team allerdings schon mal mehr... Die größten Flächen sind weiß Der Frontflügel im Fokus: Die Ingenieure arbeiten mit vielen nach außen gedrehten Blechen daran, die Luft an den breiteren Reifen vorbeizuführen Hinten hat der Sauber wieder eine große Finne. Dadurch wird der Luftstrom zum tieferen Heckflügel beruhigt Mal eine andere Perspektive: Ein F1-Aufo schräg von hinten, der vergrößerte Diffusor ist leider trotzdem nicht erkennbar Williams FW40: Das erste Formel-1-Team ließ die Hüllen schon vorher fallen - Williams präsentierte den gerenderten FW40 schon zuvor Schon auf den ersten Blick beim Williams zu erkennen: Der massive, breite, tiefe Heckflügel und die breiten Hinterreifen Die Konturen der Seitenkästen des neuen Williams waren schon im gerenderten Video klar zu erkennen Der FW40 des Williams-Team hat nur eine kleine Heckflosse, die könnte noch wachsen, um den Luftstrom zum Heckflügel zu kontrollieren Klar erkennbar: Der Knubbel an der Nase blieb bei Williams erhalten Und so sah er bei vollem Licht aus, der FW40, das erste Formel-1-Auto für die Saison 2017 Beim Blick von vorne fallen abermals die breiten Slicks und der neue Heckflügel als auffälligste Änderungen ins Auge

"Das neue Reglement wurde entwickelt, um mit aerodynamischer Performance die schnellsten F1-Autos der Geschichte zu bauen", sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff: "Sie sollen für die Fahrer schwieriger zu beherrschen sein und hoffentlich aus Sicht der Fans spektakulärer aussehen."

Ob dies gelungen ist, "werden die ersten Rennen zeigen, aber vermutlich haben wir unser Ziel erreicht". Allerdings, so Wolff, müsse man zunächst bescheiden bleiben und "beide Füße auf dem Boden behalten. Noch sind wir kein Rennen unter dem neuen Reglement gefahren und haben somit alle dieselbe Punktzahl: Null."

Die Farben des Mercedes W08 entsprechen denen der vergangenen Jahre: Silber, Schwarz und das Türkis des Hauptsponsors. Das Auto mit der genauen Bezeichnung "F1 W08 Hybrid EQ Power" trägt als erster Mercedes die Bezeichnung "EQ Power" im Namen. Diese wird künftig für alle Mercedes-AMG-Hybriden verwendet. Gezeichnet wird die neue umweltfreundliche Technologie durch eine sichtbar blaue Visualisierung des Luftflusses vom Frontflügel bis zu den Enden der Seitenkästen.

