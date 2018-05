Eishockey-WM: USA gegen Deutschland heute live im TV und im Livestream sehen

World Championship Live Finnland -

Am heutigen Montag trifft Deutschland bei der Eishockey-WM auf die USA (16.15 Uhr im LIVETICKER). Nach zwei Niederlagen in den letzten beiden Partien gegen Dänemark und Norwegen geht Deutschland als klarer Außenseiter in die Begegnung. SPOX hat alle wichtigen Informationen für euch.

Um den Traum vom Viertelfinale zu realisieren, muss Deutschland eigentlich die vermeintlich kleinen Eishockey-Nationen schlagen, Das hat bei den beiden Pleiten nach Penaltyschießen gegen Dänemark und Norwegen zum Auftakt schon einmal nicht geklappt. Jetzt ist klar: Es müssen Siege gegen Südkorea und Lettland her, außerdem benötigt das Team von Bundestrainer Marco Sturm eine Überraschung gegen die USA, Finnland oder Kanada.

Eishockey-WM: Wann und wo findet USA - Deutschland statt?

Das Spiel findet am Montag, den 07. Mai, um 16.15 Uhr in Herning (Dänemark) statt.

© getty

Wo kann ich USA vs. Deutschland heute im TV oder Livestream sehen?

Die Begegnung wird genau wie jedes andere Spiel der Eishockey-WM vom Streaming-Dienst DAZN übertragen. DAZN zeigt neben Eishockey auch andere Sportarten wie Basketball, US-Sport, Tennis, Darts und die Spiele der europäischen Fußball-Ligen.

Der Livestream ist kostenpflichtig. Bei einem Abonnement fallen Gebühren von 9,99 Euro im Monat an. Der erste Monat ist dabei kostenfrei.

Im Free-TV ist die Partie zwischen dem DEB-Team und den USA bei Sport1 zu sehen.

Die USA gegen Deutschland im Liveticker

Ansonsten gibt es das Spiel auch im Liveticker bei SPOX. Hier geht's zum Ticker.

Spielplan der deutschen Mannschaft bei der Eishockey-WM

USA vs. Deutschland: 07.05.2018 um 16.15 Uhr

Deutschland vs. Südkorea: 09.05.2018 um 16.15 Uhr

Lettland vs. Deutschland: 12.05.2018 um 12.15 Uhr

Deutschland vs. Finnland: 13.05.2018 um 20.15 Uhr

Kanada vs. Deutschland: 15.05.2018 um 16.15 Uhr

Deutschlands bisherige Ergebnisse bei der Eishockey-WM in Gruppe B