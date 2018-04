Eishockey-WM 2018 in Dänemark: Termine, Spielplan, Gruppen, TV und Livestream

NHL Capitals @ Blue Jackets (Spiel 3) NHL Jets @ Wild (Spiel 4) KHL ZSKA Moskau -

Die Weltmeisterschaft im Eishockey steht vor der Tür. Wer setzt sich 2018 die Krone auf? Schaffen die deutschen Olympia-Helden eine erneute Überraschung? SPOX hat für euch alle Informationen zum Turnier in Dänemark und erklärt, wo ihr alle Spiele live verfolgen könnt.

Nach dem sensationellen Erfolg mit Silber bei den Olympischen Winterspielen darf man gespannt sein, wie weit das Team von Bundestrainer Marco Sturm bei der diesjährigen WM kommt.

Das beste Ergebnis, das Deutschland in diesem Jahrzehnt bei einer Weltmeisterschaft erzielt hat, war der vierte Platz 2010. In den vergangenen beiden Jahren kam das DEB-Team jeweils bis ins Viertelfinale.

Wo und wann findet die Eishockey-WM 2018 statt?

Die WM findet vom 4. bis 20. Mai in Dänemark statt.

Eishockey-WM 2018: Die Spielorte

Gespielt wird in der Royal Arena in Kopenhagen, die 12.500 Zuschauer fasst. Der zweite Spielort ist die Jyske Bank Boxen in Herning (11.000 Zuschauer).

Alle Spiele der Eishockey-Weltmeisterschaft live auf DAZN

DAZN zeigt alle Partien der Eishockey-WM 2018 live. Spiele mit deutscher Beteiligung werden zudem im Free-TV auf Sport1 übertragen. Doch alle anderen Spiele des Turniers gibt es Exklusiv auf der Sport-Streaming-Plattform.

DAZN hat außerdem schon jetzt die NHL-Playoffs und Partien der russischen KHL im Programm.

Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das DAZN-Abo 9,99 Euro monatlich.

Die Eishockey-WM im Liveticker

Bei SPOX könnt ihr Partien der WM auch im Liveticker verfolgen. Den Livetickerplan findet ihr hier.

Eishockey-WM 2018: Das ist der Modus

Gespielt wird in zwei Gruppen à acht Teams. Dort spielt in der Gruppenphase jeder gegen jeden. Die vier Besten aus jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Die Letzten aus Gruppe A und B steigen in die Division IA ab. Als Gastgeber der WM 2019 kann bei diesem Turnier die Slowakei nicht absteigen.

Der Spielplan der Eishockey-WM 2018

Die Spiele der Gruppe A finden alle in Kopenhagen statt, wo auch die Halbfinals und das Endspiel ausgetragen werden. Gruppe B absolviert ihre Partien in Herning.

Gruppe A

Platz Team Spiele Siege Overtime Niederlagen Niederlagen Tore Punkte 1 Russland 2 Schweden 3 Tschechien 4 Schweiz 5 Weißrussland 6 Slowakei 7 Frankreich 8 Österreich

Der Spielplan

Datum, Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 04.05., 16:15 Russland Frankreich -:- 04.05., 20:15 Schweden Weißrussland -:- 05.05., 12:15 Schweiz Österreich -:- 05.05., 16:15 Frankreich Weißrussland -:- 05.05., 20:15 Tschechien Slowakei -:- 06.05., 12:15 Österreich Russland -:- 06.05., 16:15 Schweden Tschechien -:- 06.05., 20:15 Slowakei Schweiz -:- 07.05., 16:15 Weißrussland Russland -:- 07.05., 20:15 Schweden Frankreich -:- 08.05., 16:15 Österreich Slowakei -:- 08.05., 20:15 Tschechien Schweiz -:- 09.05., 16:15 Schweiz Weißrussland -:- 09.05., 20:15 Schweden Österreich -:- 10.05., 16:15 Slowakei Frankreich -:- 10.05., 20:15 Tschechien Russland -:- 11.05., 16:15 Frankreich Österreich -:- 11.05., 20:15 Weißrussland Tschechien -:- 12.05., 12:15 Slowakei Schweden -:- 12.05., 16:15 Österreich Weißrussland -:- 12.05., 20:15 Russland Schweiz -:- 13.05., 16:15 Frankreich Tschechien -:- 13.05., 20:15 Schweiz Schweden -:- 14.05., 16:15 Russland Slowakei -:- 14.05., 20:15 Tschechien Österreich -:- 15.05., 12:15 Schweiz Frankreich -:- 15.05., 16:15 Weißrussland Slowakei -:- 15.05., 20:15 Russland Schweden -:-

Gruppe B

Platz Team Spiele Siege Overtime Niederlagen Niederlagen Tore Punkte 1 Kanada 2 Finnland 3 USA 4 Deutschland 5 Norwegen 6 Lettland 7 Dänemark 8 Südkorea

Der Spielplan

Datum, Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 04.05., 16:15 USA Kanada -:- 04.05., 20:15 Deutschland Dänemark -:- 05.05., 12:15 Norwegen Lettland -:- 05.05., 16:15 Finnland Südkorea -:- 05.05., 20:15 Dänemark USA -:- 06.05., 12:15 Südkorea Kanada -:- 06.05., 16:15 Deutschland Norwegen -:- 06.05., 20:15 Lettland Finnland -:- 07.05., 16:15 USA Deutschland -:- 07.05., 20:15 Kanada Dänemark -:- 08.05., 16:15 Südkorea Lettland -:- 08.05., 20:15 Finnland Norwegen -:- 09.05., 16:15 Deutschland Südkorea -:- 09.05., 20:15 Finnland Dänemark -:- 10.05., 16:15 USA Lettland -:- 10.05., 20:15 Norwegen Kanada -:- 11.05., 16:15 Dänemark Norwegen -:- 11.05., 20:15 USA Südkorea -:- 12.05., 12:15 Lettland Deutschland -:- 12.05., 16:15 Dänemark Südkorea -:- 12.05., 20:15 Kanada Finnland -:- 13.05., 16:15 Norwegen USA -:- 13.05., 20:15 Deutschland Finnland -:- 14.05., 16:15 Südkorea Norwegen -:- 14.05., 20:15 Kanada Lettland -:- 15.05., 12:15 Finnland USA -:- 15.05., 16:15 Kanada Deutschland -:- 15.05., 20:15 Lettland Dänemark -:-

Viertelfinale

Datum Heim Auswärts Ergebnis 17.05. Sieger A Vierter B 17.05. Zweiter B Dritter A 17.05. Sieger B Vierter A 17.05. Zweiter A Dritter B

Halbfinale

Datum Heim Auswärts Ergebnis 19.05. Sieger A/Vierter B Zweiter B/Dritter A 19.05. Sieger B/Vierter A Zweiter A/Dritter B

Spiel um Platz 3

Datum, Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 20.5., 15.45 Verlierer HF1 Verlierer HF2

Finale

Datum Heim Auswärts Ergebnis 20.5., 20.15 Sieger HF1 Sieger HF2

Der deutsche WM-Kader in Dänemark

Der deutsche Kader für die WM steht noch nicht fest. Aber eine gute Nachricht gibt es bereits: Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers steht im DEB-Aufgebot für die zwei Testspiele gegen Frankreich.

Aus dem Olympiakader, der in Pyoengchang überraschend Silber holte, werden Patrick Reimer und Marcel Goc nicht mehr dabei sein. Beide beendeten im April ihre Nationalmannschaftskarriere.

Deutsche Testspiele vor der WM

Das deutsche Team testet im Rahmen der Euro Hockey Challenge zweimal gegen Frankreich. Die Partien finden am 19.4. in Wolfsburg und am 21.4. in Berlin statt.

So schnitt Deutschland bei den letzten Weltmeisterschaften ab

WM Runde Gegner Ergebnis 2017 Viertelfinale Kanada 1:2 2016 Viertelfinale Russland 1:4 2015 Vorrunde, Platz 5 2014 Vorrunde, Platz 7 2013 Vorrunde, Platz 5 2012 Vorrunde, Platz 6 2011 Viertelfinale Schweden 2:5 2010 Spiel um Platz 3 Schweden 1:3 2009 Abstiegsrunde, Platz 3 2008 Zwischenrunde, Platz 5

Die Weltmeister der letzten zehn Jahre