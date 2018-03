Einen Monat nach Olympia-Silber: Ehrhoff beendet Eishockey-Karriere

Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 7 BSL Anadolu Efes -

Tofas NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings Joshua vs Parker Anthony Joshua vs Joseph Parker: Pressekonferenz Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 1 Basketball Champions League Karsiyaka -

Murcia Basketball Champions League Ludwigsburg -

Bayreuth Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 2 NBA Trail Blazers @ Pelicans Basketball Champions League AEK Athen -

Straßburg Basketball Champions League Banvit -

Monaco Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 3 Joshua vs Parker Anthony Joshua vs Joseph Parker: Public Workout Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 4 NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz Miami Open Women Single WTA Miami: Halbfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Belfast NBA Thunder @ Spurs Miami Open Women Single WTA Miami: Halbfinale -

Session 2 NHL Oilers @ Canucks Joshua vs Parker Anthony Joshua vs Joseph Parker: Weigh-In European Rugby Champions Cup Scarlets -

La Rochelle European Challenge Cup Newcastle -

Brive European Challenge Cup Pau -

Stade Francais NBA Pelicans @ Cavaliers BSL Besiktas -

Banvit European Rugby Champions Cup Munster -

Toulon European Challenge Cup Edinburgh -

Cardiff NHL Panthers @ Bruins Miami Open Women Single WTA Miami: Finale Joshua vs Parker Joshua vs Parker: Undercard Fights NBA Hornets @ Wizards Joshua vs Parker Joshua vs Parker: Main Fight Liga ACB Barcelona -

Estudiantes European Rugby Champions Cup Clermont -

Racing 92 European Rugby Champions Cup Leinster -

Saracens NHL Bruins @ Flyers Liga ACB Malaga -

Real Madrid NBA 76ers @ Hornets NBA Rockets @ Spurs NHL Predators @ Lightning Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 1 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 2 Basketball Champions League Monaco -

Banvit NBA Warriors @ Thunder Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 3 Basketball Champions League Bayreuth -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Karsiyaka Basketball Champions League Straßburg -

AEK Athen NBA Celtics @ Raptors Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Liverpool Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Tag 4 NHL Predators @ Capitals NBA Wizards @ Cavaliers Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 1 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 1 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Viertelfinale Pro14 Edinburgh -

Ulster Premiership Sale -

Wasps Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Viertelfinale Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 1 NBA Cavaliers @ 76ers Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 2 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 2 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Halbfinale NHL Rangers @ Flyers Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Halbfinale NBA Nuggets @ Clippers Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 2 NHL Devils @ Capitals Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 3 Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 3 Liga ACB Real Madrid -

Obradoiro Premiership Exeter -

Gloucester NBA Mavericks @ 76ers Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Finale Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 3 Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Finale NBA Jazz @ Lakers

Genau einen Monat nach der Silber-Sensation von Pyeongchang hat Olympia-Held Christian Ehrhoff seine Eishockey-Karriere beendet. Wenige Stunden nach dem Aus in den DEL-Play-offs mit den Kölner Haien erklärte der 35-Jährige seinen Rücktritt. Die Weltmeisterschaft in Dänemark (4. bis 20. Mai) findet bereits ohne ihn statt. "Ich habe gemerkt, dass ich durch bin", sagte der 35-Jährige dem SID: "Wenn du so oft darüber nachdenkst, hast du schon die Antwort."

Bereits vor den Winterspielen in Südkorea und dem historischen Finaleinzug hatte Ehrhoff für sich diese Entscheidung nach 19 Profijahren gefällt. Öffentlich machte er sie nach dem Viertelfinal-Aus mit den Haien. "Vom Körperlichen her hätte ich noch einige Jahre spielen können", sagte der langjährige NHL-Verteidiger, "aber vom Kopf her war ich fertig."

Auf seine Karriere mit 13 Jahren in der NHL, vier Olympia-Teilnahmen und sechs Weltmeisterschaften blickt Ehrhoff mit großem Stolz zurück. "Für einen Jungen aus Moers ist das unglaublich, das hätte mir niemand zugetraut."

Christian Ehrhoff "war ein Vollblut-Eishockeyspieler"

DEB-Präsident Franz Reindl äußerte "vollstes Verständnis" für Ehrhoffs Entscheidung. "Er war ein Vollblut-Eishockeyspieler", sagte Reindl dem SID, "er war immer ein Vorbild. Mit seiner Leistung auf dem Eis, aber auch seiner Persönlichkeit ist er ein Aushängeschild des deutschen Eishockeys."

Auch Bundestrainer Sturm lobte Ehrhoff in den höchsten Tönen. "Wie er bei der WM in Köln oder bei Olympia die Mannschaft zusammengehalten hat, sie geführt hat, das war vorbildlich", sagte er dem SID.

Ehrhoff einst der teuerste Verteidiger der Welt

Ehrhoff gehört zu den erfolgreichsten Spielern der deutschen Eishockey-Geschichte. In der nordamerikanischen Profiliga NHL absolvierte der gebürtige Moerser 862 Spiele als Verteidiger für die San Jose Sharks, die Vancouver Canucks, die Buffalo Sabres, die Pittsburgh Penguins, die Los Angeles Kings und die Chicago Blackhawks.

Mit Vancouver stand Ehrhoff, einst teuerster Verteidiger der Welt, 2011 im Finale um den Stanley Cup, verlor dort jedoch gegen Boston mit Verteidiger-Kollege Dennis Seidenberg.

Seine Profikarriere hatte er bei den Krefeld Pinguinen begonnen und mit ihnen 2003 sensationell den Meistertitel gewonnen, 2016 kehrte Ehrhoff aus den USA in die DEL zurück und spielte seitdem für die Kölner Haie.

Bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea hatte Ehrhoff bei der Schlussfeier am Tag der Finalniederlage gegen Russland (3:4 nach Verlängerung) die deutsche Fahne getragen. Ehrhoff ist Vater von drei Töchtern.