Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm spricht über Olympia, die WM und die NHL

Einen Monat nach dem Silber-Wunder bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang hat sich erneut Marco Sturm zu Wort gemeldet. Der Eishockey-Bundestrainer sprach über das verlorene Finale gegen Russland, die anstehende WM in Dänemark (4. bis 20. Mai), die NHL und den Hype um seine Person.

"Inzwischen werde ich selbst in Hamburg, wo man den Boom sonst kaum spürt, erkannt. Das ist früher nie passiert", sagte Sturm der Bild am Sonntag. Das Märchen von Südkorea, als sich Deutschland erstmals in der Geschichte des Eishockeys Olympia-Silber schnappte, hat den 39-Jährigen auch hierzulande zu einer Berühmtheit gemacht.

Allerdings hängt das Endspiel gegen Russland, das die DEB-Auswahl mit 3:4 nach Verlängerung verlor und dabei kurz vor Ende der regulären Spielzeit in Überzahl den Ausgleich kassierte, immer noch schwer in den Kleidern.

"Ich habe mir das Spiel bis jetzt nicht angesehen und habe das auch nicht vor. Es tut einfach noch zu sehr weh. Es ist bitter, wenn man so knapp vor dem Ziel scheitert", erklärte der Niederbayer.

Die Netzreaktionen zur Silbermedaille der Eishockey-Nationalmannschaft © getty 1/19 Ein unfassbares Turnier des DEB-Teams findet seinen Höhepunkt im dramatischen Finale gegen die Olympischen Athleten Russlands. Die Art und Weise, wie die Mannschaft über das gesamte Turnier auftrat, vergoldet Silber. Und Deutschland zollt Tribut. © twitter.com 2/19 Schon vor dem dramatischen Overtime-Krimi war die Begeisterung fürs deutsche Eishockey-Team spürbar. Unzählige Menschen stellten sich extra den Wecker für dieses historische Event. So auch Nationaltorhüterin Jenny Harß. © twitter.com 3/19 Das Wort "Helden" geht viral an diesem besonderen Sonntag. © twitter.com 4/19 Mit einem lachenden und einem weinenden Auge sahen den Gewinn der Silbermedaille sicher die deutschen NHL-Stars. Tom Kühnhackl (Pittsburgh Penguins) und Co. konnten schließlich nicht mitwirken. © twitter.com 5/19 Selbes gilt für Korbi Holzer von den San Diego Gulls. Er fasst es in feinstem Denglisch zusammen: "So fu**ing schade!" © twitter.com 6/19 Sebastian Kehl übersetzt das mal eben kurz: "So fu**ing schade" heißt offenbar "sehr, sehr schade". Danke! © twitter.com 7/19 Tobi Schweinsteiger, der ältere Bruder von Bastian zeigt seinen Stolz. © twitter.com 8/19 Arne Friedrich kennt übrigens den wahren Olympiasieger. © twitter.com 9/19 Von Wahnsinnsteam zu Wahnsinnsteam. © twitter.com 10/19 Bei den Fußballern scheint dieser Sport auf Eis mit Kufen, Schläger, Puck und Co. äußerst beliebt zu sein. Auch die Bayern gratulieren. © twitter.com 11/19 Der BVB darf da natürlich nicht fehlen. © twitter.com 12/19 Kämpfer gratulieren Kämpfern. © twitter.com 13/19 Schwere Jungs unter sich: Toni Eggert und Sascha Benecken (Bronze im Rodeln) gratulieren dem DEB. © twitter.com 14/19 Die DEL-Teams sind schwer beeindruckt von der Leistung des DEB-Teams, so auch die Thomas Sabo Ice Tigers. © twitter.com 15/19 Die Kölner Haie unterstreichen noch einmal, was man im Laufe der Zeit erst noch wirklich realisieren wird: "Es ist und bleibt historisch!" © twitter.com 16/19 Die Grizzlys Wolfsburg halten's kurz und knackig. © twitter.com 17/19 Deutschlands Ausnahme-Schwimmer weist nochmal darauf hin, dass nicht das Finale und damit Gold verloren wurde, sondern Silber gewonnen. Gut gebrüllt, Paul Biedermann! © twitter.com 18/19 Die Meidericher halten es mit Paul Biedermann. Das DEB-Team GEWINNT Silber. © twitter.com 19/19 Eine fette, fette Party gibt's wohl auch im Sportministerium. Wie das wohl aussehen mag?

Sturm: "Während der WM müssen wir Olympia vergessen"

Ohnehin ist es für Sturm die primäre Herausforderung, nun Olympia aus den Köpfen der Spieler zu bekommen und den Fokus auf die Weltmeisterschaft zu richten.

"Während der WM müssen wir Olympia vergessen. Man darf nicht nur davon träumen, was in der Vergangenheit war. Wir müssen in die Zukunft schauen. Und das ist jetzt die WM, dafür brauchen wir alle Kraft", so Sturm.

Das Ziel in Dänemark, wo es das DEB-Team in der Gruppenphase mit Kanada, Finnland, den USA, Norwegen, Lettland, Dänemark und Südkorea zu tun bekommt, ist das Viertelfinale.

"Wir sind momentan Siebter der Weltrangliste, diesen Platz wollen wir verteidigen. Wenn wir das schaffen, bin ich sehr zufrieden", meinte der Bundestrainer.

Marco Sturm hat keine Ausstiegsklausel

Sturm sprach außerdem über seine Zukunft. Der Auftritt bei Olympia hat ihn als Trainer weltweit noch interessanter gemacht. Ob Sturm seinen bis 2022 laufenden Vertrag beim DEB erfüllen wird?

"Für die Zukunft ist es mein Ziel, es auch als Trainer in die NHL zu schaffen. Momentan gibt es aber kein Angebot und ich bleibe Bundestrainer", so Sturm, der betonte, dass er keine Ausstiegsklausel habe: "Unser Verbands-Präsident Franz Reindl hat ja selber gesagt, dass wir erst uns im Falle eines Angebots mit dem Thema beschäftigen werden."