Eisbären Berlin siegen, Nürnberg patzt

Die Eisbären Berlin haben auch den nächsten Ausrutscher der Nürnberg Ice Tigers genutzt und die Tabellenführung in der DEL ausgebaut. Berlin setzte sich am Freitagabend bei den Iserlohn Roosters mit 3:1 (0:1, 0:0, 3:0) durch und liegt mit nun 58 Punkten an der Spitze.



Nürnberg, zu Beginn der Woche noch Tabellenführer, kassierte gegen die Schwenninger Wild Wings mit 4:5 (1:2, 1:1, 2:1, 0:1) nach Verlängerung die zweite Niederlage in Folge.

Das nutzte auch Red Bull München. Der deutsche Meister gewann 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) gegen die Augsburger Panther und liegt mit 52 Zählern nur noch drei Punkte hinter Nürnberg.

Mit einigem Abstand folgt Vizemeister Grizzlys Wolfsburg (46), der 3:4 (2:2, 0:1, 1:1) bei den Adlern Mannheim verlor.

Die Kölner Haie setzten den Aufwärtstrend unter ihrem neuen Trainer Peter Draisaitl fort und gewannen bei den Krefeld Pinguinen mit 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Nach dem dritten Sieg in Serie belegt Köln (39 Punkte) den achten Platz.

Gleichauf liegt die Düsseldorfer EG, die sich bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) durchsetzte.

Der ERC Ingolstadt (36) musste sich überraschend vor eigenem Publikum dem abgeschlagenen Schlusslicht Straubing Tigers mit 3:6 (0:1, 2:1, 1:4) geschlagen geben.