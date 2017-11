DEL: Nürnberg verliert erneut - Berlin siegt

World Series of Darts Live World Series of Darts Finals: Tag 3 -

Die Nürnberg Ice Tigers drohen ihre Tabellenführung in der DEL nach der zweiten Niederlage in Folge an Meister Red Bull München zu verlieren. Das Team von Trainer Rob Wilson unterlag bei den Mannheimer Adlern nach Verlängerung 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) und hat nun 42 Punkte auf dem Konto.

Nationalspieler Sinan Akdag traf in der 62. Minute, nachdem der Nürnberger Philippe Dupuis vier Sekunden vor Ende der Partie sein Team in die Verlängerung gerettet hatte.

München empfängt am späteren Sonntagnachmittag die Düsseldorfer EG und könnte mit einem Sieg die Spitze übernehmen.

DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin fand nach zwei Niederlagen durch ein 5:2 (0:0, 2:0, 3:2) bei Vizemeister Grizzlys Wolfsburg zurück in die Erfolgsspur.

Daniel Fischbuch (35.), James Sheppard (40.), Jamie MacQueen (41.), Jens Baxmann (48.) und Martin Buchwieser (60.) trafen für den Hauptstadtklub. Chad Costello (44.) und Kristopher Foucault (55.) waren für die Gastgeber erfolgreich.

Die Iserlohn Roosters setzten unterdessen ihre Siegesserie fort und feierten beim 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) gegen Ex-Meister ERC Ingolstadt den vierten Sieg in Folge.