Freibier für Fans aus Bremerhaven

SINGHA Beer Grand Slam of Darts Live Grand Slam of Darts: Tag 6 NHL Coyotes @ Canadiens NBA Warriors @ Celtics SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Viertelfinale Premiership Gloucester -

Saracens NBA Thunder @ Spurs Rugby Union Internationals Wales -

Georgien Rugby Union Internationals England -

Australien Rugby Union Internationals Schottland -

Neuseeland Rugby Union Internationals Irland -

Fidschi Ran Fighting ran Fighting Gala SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Viertelfinale King Of Kings King of Kings 51 NBA Warriors @ 76ers ACB Andorra -

Malaga SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Halbfinale BSL Tofas -

Anadolu Efes Premiership Exeter -

Harlequins ACB Barcelona -

Valencia SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Finale NBA Wizards @ Raptors NHL Islanders @ Hurricanes NHL Blue Jackets @ Sabres NBA Wizards @ Bucks NBA Bulls @ Lakers NBA Warriors @ Thunder Players Championship Players Championship: Tag 1 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 1 NHL Penguins @ Bruins Players Championship Players Championship: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Leinster -

Newport Premiership Newcastle -

Gloucester NHL Islanders @ Flyers NHL Senators @ Blue Jackets NBA Bulls @ Warriors Players Championship Players Championship: Tag 2 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 2 Rugby Union Internationals Schottland -

Australien Rugby Union Internationals England -

Samoa Rugby Union Internationals Wales -

Neuseeland Rugby Union Internationals Irland -

Argentinien Players Championship Players Championship: Tag 2 -

Session 2 NBA Pelicans @ Warriors World Championship Boxing Sergey Kovalev -

Vyacheslav Shabranskyy Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 3 Players Championship Players Championship: Tag 3 -

Session 1 Premiership Saracens -

Exeter NHL Canucks @ Rangers Players Championship Players Championship: Tag 3 -

Session 2 NBA Suns @ Timberwolves NHL Oilers @ Bruins NBA Cavaliers @ 76ers NHL Flyers @ Penguins BSL Fenerbahce -

Büyükcekmece NBA Wizards @ Timberwolves

Die Nürnberg Ice Tigers sind zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze in der DEL geklettert. Bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven siegten die Franken am 21. Spieltag nach Penaltyschießen 5:4 (0:1, 3:2, 1:1, 0:0, 1:0) und verhinderten somit die dritte Niederlage in Serie.

Damit sind die Ice Tigers mit 44 Punkten Spitzenreiter, Bremerhaven (33) ist Fünfter. Meister Red Bull München (43) kann am Freitag im Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings die Tabellenführung wieder zurückerobern.

Ross Mauerman (15.), Kevin Lavalee (28.) und Jan Urbas (31.) brachten die Gastgeber mit 3:0 in Führung. Das Team von Trainer Rob Wilson gelang mit Treffern von Brandon Segal (34.) und einem Doppelpack von John Mitchell (35./36.) innerhalb von nur 89 Sekunden der Ausgleich.

Im dritten Viertel trafen Bremerhavens Jordan Owens (58.) und Nürnbergs Oliver Mebus (59.), ehe Mitchell im Penaltyschießen für den Sieg der Ice Tigers sorgte.

Nürnberg Ice Tigers spendieren Bremerhavener Fans Bier

Während dem ersten Drittel zeigten sich die Fans von Bremerhaven von ihrer besten Seite. In einer Unterbrechung stellten sich Anhänger der Pinguins in den Block der Gäste, um zu zeigen, dass ein friedliches Miteinander von Befürwortern konkurrierender Vereine möglich ist.

In den Wochen zuvor hatten einige Chaoten der Gästefans mit Vandalismus für Negativschlagzeilen gesorgt.

Der Hauptsponsor der Gäste aus Nürnberg fand die Geste so gut, dass er kurzerhand jedem Bremerhavener, der zum kommenden Auswärtsspiel nach Nürnberg reisen wird, ein Freibier spendiert.