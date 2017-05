Russland ohne Ovetschkin sbei der WM

Donnerstag, 11.05.2017

Ovetschkin hatte aufgrund seiner Verpflichtungen für seinen Klub zunächst nicht zum Aufgebot der Sbornaja gehört. Nach der entscheidenden 0:2-Niederlage der Capitals im siebten Spiel der Play-off-Serie gegen die Penguins war darüber spekuliert worden, ob "The Great Eight" möglicherweise doch noch nach Köln kommt.

Ovetschkin ließ ausrichten, dass er das Team normalerweise nicht im Stich lassen würde und beim ersten Anruf in den Flieger gestiegen wäre. Anstelle des 31 Jahre alten Ausnahmekönners verstärken seine Klubkollegen Jewgeni Kusnezow und Dimitri Orlow den 27-maligen Titelträger in den kommenden Partien. Damit ist im nun 24 Spieler umfassenden Kader der Russen noch ein Platz frei.

Russland trifft in der deutschen Gruppe A am Samstag auf die Slowakei (16.15 Uhr), zwei Tage später auf Lettland (20.15 Uhr) und zum Abschluss der Vorrunde am Dienstag auf die USA (16.15 Uhr).

Alexander Ovechkin im Steckbrief