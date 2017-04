DEB-Auswahl mit Luft nach oben

Donnerstag, 06.04.2017

Bis zum Beginn der Weltmeisterschaft stehen sieben weitere Tests auf dem Programm, bereits am Samstag geht es erneut gegen Norwegen.

Für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) traf der 19 Jahre alte Jakob Mayenstein (Red Bull München) in seinem ersten Länderspiel zum zwischenzeitlichen 1:2 (26.). Die Tore für Norwegen erzielten Andreas Stene (5.), Patrick Thoresen (12.), Jonas Holos (39.), Mathis Olimb (41.) und Ken Andre Olimb (58.).

Neben Mayenstein, der in den Play-offs in München nicht zum Einsatz gekommen war, hatte Coach Sturm auch US-Collegespieler Frederik Tiffels (21/Western Michigan University), Pascal Zerressen (24/Kölner Haie) und Maximilian Kammerer (20/Düsseldorfer EG) erstmals in seinen Kader berufen.

Ihre Chancen auf einen Platz im WM-Kader hängen aber nicht nur von ihren Leistungen in den Testspielen ab. Noch immer hofft der DEB auf den Einsatz der NHL-Stars um Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl (Pittsburgh Penguins) und Jungstar Leon Draisaitl (Edmonton Oilers), die allerdings in den Play-offs der nordamerikanischen Profiliga zum Einsatz kommen werden.

Nur wer in der ersten K.o.-Runde ausscheidet, kommt für die WM noch infrage.

