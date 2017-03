DEL: Ice Tigers in Play-offs ohne Pföderl

Samstag, 11.03.2017

Nürnberg hatte das erste Spiel der best-of-seven-Serie am vergangenen Mittwoch mit 1:4 verloren. Am Freitag glichen die Franken in der Serie durch einen 3:1-Auswärtserfolg zum 1:1 aus.

Pföderl hatte mit 22 Toren und 26 Assists aus 52 Spielen die bislang beste Hauptrunde seiner DEL-Karriere absolviert.

