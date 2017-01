München übernimmt DEL-Tabellenführung

Mittwoch, 25.01.2017

Die Franken hatten am Dienstag 2:4 bei den Kölner Haien verloren. Krefeld liegt als Elfter unterhalb der Play-off-Ränge. Die Adler Mannheim gewannen beim Liga-Neuling Fischtown Pinguins in einer weiteren torreichen Begegnung 7:6 (1:3, 3:3, 2:0, 1:0) nach Verlängerung und sind mit 77 Punkten weiter Vierter vor den Grizzlys Wolfsburg, die in einem Krimi den Augsburger Panther nach Verlängerung 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:1) unterlagen. Die Schwaben liegen zwei Punkte hinter Wolfsburg auf Rang sechs.

Erlebe die Eishockey Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

In München brachte Mike Little (3.) die Gäste zunächst in Führung. Brooks Macek (12.), Frank Mauer (15.), Richard Regehr (24.), Jason Jaffray (32.), Mads Christensen (47.), Keith Aucoin (50.) und Daryl Boyle (55.) aber schossen den deutlichen Favoritensieg heraus. Mike Collins (40.) konnte Ende des zweiten Drittels nur auf 2:4 verkürzen.

Alles zu DEL