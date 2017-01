Bamberg verliert Thriller gegen Real Madrid

Mittwoch, 25.01.2017

Bis zur letzten Minute blieb es knapp, der letzte Wurf der Bamberger aus der eigenen Hälfte verfehlte knapp. Bester Spieler der Partie war Sergio Llull mit 26 Zählern, vier Assists und sechs Rebounds.

Auf Seiten der Bamberger überzeugte Fabian Caseur mit 14 Punkten und vier Rebounds, konnte allerdings Darius Millers schwachen Tag (4/13 Würfen) nicht ausbügeln.

Die Franken verloren das dritte Spiel in Folge und stehen damit bei nur sieben Siegen und zwölf Niederlagen - das reicht gerade einmal für Platz elf in der Gesamtwertung. In der restlichen Spielzeit müssen die Jungs von Andrea Trinchieri einen Lauf hinlegen, um die Playoffs noch zu erreichen.

