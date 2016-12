Starker Saisonstart von "Babsi" Haas

Freitag, 30.12.2016

Beim ITF-Damenturnier in Dubai hatte sie Mitte Dezember mit einem Coup gegen die frühere Weltranglisten-Siebte Patty Schnyder (Schweiz) aufhorchen lassen. Jetzt hat Barbara Haas gar einen Sieg gegen eine aktuelle Top-100-Spielerin nachgelegt, die 20-Jährige hat am Freitag in der Früh nach MEZ zu Beginn der neuen Saison beim Brisbane International, bei ihrem Debüt bei einem WTA-Premier-Turnier, ihre erste Aufgabe in der Qualifikation bewältigt. Die junge Oberösterreicherin (WTA 160) besiegte überraschenderweise die drittgesetzte Taiwanerin Su-Wei Hsieh (WTA 87), 2013 Nummer 23 der Welt im Einzel und 2014 Weltranglisten-Erste in der Doppelwertung, nach rund 2:05 Stunden Spielzeit mit 6:3, 5:7, 7:5. Und da Tamira Paszek ihr Vorjahres-Semifinale als Qualifikantin in Auckland nicht verteidigen kann (wie berichtet), wird Haas am 9. Jänner 2017 erstmals Österreichs Nummer eins sein.

Weitere Informationen folgen.

Erlebe die WTA- und ATP-Tour Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Hier die Auslosung aus Brisbane: Einzel-Qualifikation.

Hier der Spielplan.

Barbara Haas im Steckbrief

Editorial - Tennisnet und SPOX: We are One!