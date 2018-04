Koubek: "Jürgen Melzer für alles ein Thema"

Family Circle Cup Women Single Live WTA Charleston: Tag 3 (Volvo Car Stadium) Family Circle Cup Women Single Live WTA Charleston: Tag 3 (A. Gibson Club Court) Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 4 Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Tag 4 Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 1 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 1 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Viertelfinale Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Viertelfinale Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 1 Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 2 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 2 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Halbfinale Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Halbfinale Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 2 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 3 Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 3 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Finale Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 3 Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Finale Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Tag 4 Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Tag 4 Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Viertelfinale Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Viertelfinale Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Viertelfinale Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Halbfinale Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Halbfinale Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Halbfinale Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Finale Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Finale Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Finale

Aus drei mach zwei: Stefan Koubek lässt jeden gegen jeden ran - und lobt den lange verletzten Jürgen Melzer.

"Im Training macht er eine ausgezeichnete Figur. Er ist für alles ein Thema, ob Einzel oder Doppel. Wir spielen nur Best-of-Three, das steigert natürlich seine Chancen", sagte Koubek vor dem Davis-Cup-Duell in Russland. In Moskau geht's in Runde zwei der Europa/Afrika-Zone 1 um die Relegation im Spätjahr zum Aufstieg in die Weltgruppe.

Das Training am heutigen Mittwoch soll zudem Aufschluss geben, wer denn am Freitag und Samstag ran darf - aus dem Trio um Sebastian Ofner, Dennis Novak und Jürgen Melzer muss ein Duo her. Philipp Oswald und Tristan-Samuel Weissborn scheinen fürs Doppel fix, allerdings kann auch hier Jürgen Melzer noch eine Option sein.

Die Auslosung findet am Donnerstag um 10.30 Uhr statt.