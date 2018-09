ITF Pro Circuit: Alexander Erler siegt in Kairo gleich doppelt

Wenn schon, denn schon: Alexander Erler hat in Kairo/Ägypten sowohl die Einzel- als auch Doppelkonkurrenz gewonnen.

Der 20-Jährige nahm im Einzel im Semifinale den topgesetzten Brasilianer Jordan Correia mit 6:3, 6:4 aus dem Turnier, im Finale gewann er mit 6:2, 7:5 gegen den Italiener Simone Roncalli. Belohnung: der erste Einzel-Titel auf dem ITF Pro Circuit!

Erler wird somit auch in der Weltrangliste einen großen Sprung machen: War bislang Platz 677 die beste Position, wird er in der kommenden Woche um Rang 580 eingereiht sein (die Ergebnisse der ITF-Tour werden erst mit einer Woche Verspätung in die Weltrangliste eingerechnet).

Erler war zudem im Doppel erfolgreich: An der Seite von Markos Kalovelonis gewann er mit 6:4, 7:6 (3) über Anirudh Chandrasekar/Aryan Goveas und heimste hier seinen fünften Karrieretitel ein.