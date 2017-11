Neuchrist mit zweitem Sieg in Folge

Beim ITF-Turnier in Meshref/Kuwait (15.000 US-Dollar) holte Maximilian Neuchrist seinen zweiten Titel in acht Tagen.

Neuchrist siegte im Endspiel gegen den Russen Kristian Lozan mit 7:6 (4), 6:1. Neuchrist gab im gesamten Turnierverlauf keinen Satz ab und gewann somit seinen dritten Einzeltitel des Jahres und den elften seiner Karriere.

Erst in der Vorwoche hatte der 26-Jährige ebenfalls in Meshref triumphiert. In der kommenden Woche ist er wieder am Start und nimmt somit einen Hattrick ins Visier.