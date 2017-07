Über die Quali ins Achtelfinale

Jiangxi Open Women Single Di 11:00 WTA Nanchang: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 WTA Nanchang: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 WTA Nanchang: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinals Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 13:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 Stanford Bank of the West Classic -

Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 Generali Open -

Halbfinals Citi Open Women Single Fr 19:00 Washington Citi Open: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 Stanford Bank of the West Classic: Viertelfinals Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Sa 14:00 Generali Open -

Finale Citi Open Women Single Sa 22:30 Washington Citi Open: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single Sa 23:00 Stanford Bank of the West Classic: Halbfinals Citi Open Women Single So 23:00 Washington Citi Open: Finale Bank of the West Classic Women Single So 23:00 Stanford Bank of the West Classic: Finale

Starker Einstand von Lenny Hampel beim AP-Challenger in Prag: Der Österreicher setzte sich in Runde eins gegen Lokalmatador Robin Stanek in drei Sätzen durch.

Knapp zwei Stunden dauerte die Affäre in der tschechischen Hauptstadt, dann hatte Hampel mit einem 4:6, 6:3 und 6:3 den Einzug in die zweite Runde klar gemacht. Für cen 20-Jährigen Wiener bereits der dritte Sieg in Folg in Prag, zuvor hatte sich Hampel ohne Satzverlust durch die Qualifikation gespielt. Ebenfalls in den Hauptbewerb hat sich Jurij Rodionov gekämpft, der österreichische Junior spielt am Dienstag gegen Jan Satral. Hampel wiederum trifft in Runde zwei entweder auf Jozef Kovalik aus der Slowakei oder den Tschechen Zdenek Kolar.

Hier das Einzel-Tableau von Prag