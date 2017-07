Wenige Chancen für "AHM"

Jiangxi Open Women Single Di 11:00 WTA Nanchang: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 WTA Nanchang: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 WTA Nanchang: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinals Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 13:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 Stanford Bank of the West Classic -

Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 Generali Open -

Halbfinals Citi Open Women Single Fr 19:00 Washington Citi Open: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 Stanford Bank of the West Classic: Viertelfinals Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Sa 14:00 Generali Open -

Finale Citi Open Women Single Sa 22:30 Washington Citi Open: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single Sa 23:00 Stanford Bank of the West Classic: Halbfinals Citi Open Women Single So 23:00 Washington Citi Open: Finale Bank of the West Classic Women Single So 23:00 Stanford Bank of the West Classic: Finale

Andreas Haider-Maurer ist in Hamburg in seinem Auftaktmatch ausgeschieden. Der Österreicher unterlag Diego Schwartzman aus Argentinien in zwei Sätzen.

Der mühsame Weg zurück für Andreas Haider-Maurer hat in der ersten Runde der German Open eine Unterbrechung erfahren: Haider-Maurer unterlag beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Hamburg dem favorisierten Argentinier Diego Schwartzman mit 2:6 und 3:6.

Der 30-Jährige, der aufgrund seiner Verletzungspause in der Weltrangliste nur noch an Position 836 geführt wird, war in Hamburg mit seinem Protected Ranking in das Hauptfeld gekommen. Bei zunehmend schwieriger werdenden Bedingungen - Anfang des zweiten Satzes hatte es zu regnen begonnen - erwies sich Schwartzman als der solidere Spieler. Dem es aber auch immer wieder gelang, selbst Druck zu erzeugen.

Im siebten Spiel des zweiten Satzes wehrte "AHM" noch einmal Chancen zur endgültigen Entscheidung ab, verkürzte auf 3:4. Nach 75 Minuten verwertete Schwartzman, der am Ende 23 Punkte mehr auf seinem Konto verbucht hatte als der Österreicher, seinen ersten Matchball.

Für Andreas Haider-Maurer war Hamburg erst das fünfte Turnier nach seiner Rückkehr, zuletzt musste sich der Wahl-Innsbrucker in Wimbledon in Runde eins Roberto Bautista-Agut geschlagen geben. Davor war ihm beim Challenger in Todi nach überstandener Qualifikation der erste Match-Sieg in einem Hauptfeld gelungen.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg