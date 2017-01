Mit Ex-Wimbledon-Sieger ins Finale

Samstag, 28.01.2017

Zum ersten Mal seit der Weltrangliste am 28. Mai 2001, also seit unglaublichen 15 Jahren und acht Monaten, steht Julian Knowle als 102. nicht unter den Top 100 im Doppel. Das wird sich am Montag allerdings schon wieder ändern: Der heimische Routinier, einst die Nummer sechs im Doppelranking, hat bei seinem erst zweiten Saisonauftritt beim ATP-Challenger in Rennes das Endspiel erreicht. In der letzten Woche hatte der 42-Jährige in Koblenz (Deutschland) mit dem Lokalmatador Kevin Krawietz eine Auftaktniederlage gegen Landsmann Tristan-Samuel Weissborn und den Kroaten Dino Marcan kassiert. Doch in Frankreich holte der Vorarlberger mit dem Briten Jonathan Marray drei Siege. Im Halbfinale am Freitag eliminierten die beiden die thailändischen Zwillingsbrüder Sanchai und Sonchat Ratiwatana mit 6:3, 6:7 (5), 10:7. Im Kampf um den Titel warten am Sonntag die Russen Evgeny Donskoy und Mikhail Elgin.

Knowle, US-Open-Gewinner 2007, bildet mit Marray, Wimbledon-Sensationssieger 2012, ein Duo aus zwei ehemaligen Grand-Slam-Champions, das sich für die Konkurrenz beim 85.000-Euro+H-Hartplatzturnier bisher als zu stark erwiesen hat. Die beiden bezwangen zum Auftakt gleich die zweitgesetzten Kroaten Marin Draganja und Antonio Sancic mit 6:3, 7:6 (0), ließen ein 6:3, 6:4 gegen Jozef Kovalik (Slowakei) und Lukas Rosol (Tschechien) folgen, ehe sie mit den Ratiwatanas am meisten zu kämpfen hatten. Die beiden ließen, nach gewonnenem erstem, im zweiten Satz zwar keine Breakchance gegen sich zu und kamen selbst zu einer, zogen aber letztlich im Tiebreak den Kürzeren. Im Match Tiebreak behielten Knowle/Marray dafür dann die Nerven und fixierten den Finaleinzug, der pro Kopf 1550 Euro Preisgeld und immerhin 60 ATP-Punkte wert ist. Im Titelspiel geht es um weitere 1075 Euro und 40 Zähler.

