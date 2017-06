Beeindruckend gegen die Bryans

Samstag, 17.06.2017

Am Sonntag geht es um den ersten gemeinsamen Titel für Pavic und Marach

Es wird nicht einfacher für Oliver Marach und Mate Pavic beim MercedesCup in Stuttgart: Nachdem die österreichisch-kroatische Paarung im Halbfinale die topgesetzten Bob und Mike Bryan mit 7:6 (3) und 6:3 besiegt haben, warten nun im Finale Bruno Soares und Jamie Murray. Gegen die legendären US-Brüder ließen Marach und Pavic während der gesamten 66 Minuten Spielzeit keinen einzigen Breakball, verwerteten ihrerseits eine von fünf. Für Oliver Marach geht es am Sonntag damit um seinen 16. Doppel-Titel auf der ATP-Tour, den bis dato letzten hat der Steirer im vergangenen Jahr in Delray Beach mit dem Franzosen Fabrice Martin geholt.

